Flynn zlomil trápení a obral kustoda: Doufám, že jsem se nevystřílel | iSport.cz

Gólově odšpuntoval sezonu Mladé Boleslavi. V minulé sezoně Tipsport extraligy se 20letý útočník Oscar Flynn ve 40 zápasech včetně play off vstřelené branky nedočkal, v úvodním duelu nové sezony proti Pardubicím se hned prosadil. V 25. minutě využil práce spoluhráčů v lajně a puk pověsil pod víko Kacetlovy branky. „Snažil jsem se to jen trefit nahoru a nějak se to povedlo,“ usmíval se po utkání.