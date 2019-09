Asi jsem puk moc rozkvedlal, líčil šťastný střelec Orsava po skolení mistra | iSport.cz

Nerovný led vám to pěkně ztížil, co?

„Z ničeho nic mi začal puk skákat. Byl jsem z toho překvapený. Asi poslední možnost byla do toho plácnout. Vyšlo to.“

Při nájezdu na Bartošáka jste usilovně hýbal rameny a míchal pukem, byl to úmysl?

„Chtěl jsem brankáře rozhýbat. Led byl špatný a asi jsem puk moc rozkvedlal. Pak vyskočil. Naštěstí to dobře dopadlo. Gólman asi sám netušil, co udělám, když puk skákal. Nájezdy jsou loterie, gólmani jsou dneska výborní.“

Jak moc důležitý je pro vás druhý bod?

„V Litvínově nám to nevyšlo, teď je to za dva body. Pořád vázne finální fáze. V přípravě jsme nějaké góly dali. Začala liga a kombinace tam trošku chybí. Za dva zápasy jsme dali dva góly, což je málo. Doufám, že nám to tam začne padat víc. Musíme to zjednodušit. Možná některé situace moc přehráváme.“

V přípravě vás Třinec dvakrát porazil. Dali jste si na něj větší pozor?

„Liga je něco jiného, emoce jsou odlišné. Třinec měl pasáže, kdy nás zavřel v pásmu a přehrával nás. Vytvářel si šance. Ale Karel (Vejmelka) nás podržel a díky němu máme dva body.“

Přesilovky hrajete na čtyři útočníky a jediného beka. Jaké to je?

„Myslím, že dneska tak hraje většina týmů. Možná jsou útočníci na ten gól víc hladoví. Bohužel nám zatím přesilovky moc nešly.“