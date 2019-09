SESTŘIHY: Super obrat Liberce z 2:6 na 8:7 nad Spartou! Třinec padl v Brně | iSport.cz

Tygr Birner dal gólovým dostihům hattrickovou tečku

Liberec šel rychle do vedení, po 67 vteřinách hry překonal Machovského Filippi. Sparta ale okamžitě odpověděla, o vyrovnání se postaral důrazný Kudrna. Ve 4. minutě hosté otočili skóre, Peterse propálil od modré čáry obránce Košťálek. Za dalších 32 vteřin už Pražané vedli o dva góly, dorážkou Pechovy střely se prosadil Forman. Zároveň tak vyhnal kanadského gólmana ve službách Liberce na střídačku a do akce šel náhradník Schwarz.

Ani on však neudržel čisté konto dlouho, krásnou přesilovkovou kombinaci zakončil střelou do odkryté branky Řepík. Liberečtí však dokázali odpovědět rovněž v početní výhodě, podruhé v utkání se radoval Filippi. Sparta ale opět bleskurychle zareagovala. Po rychlém kontru se dorážkou vlastní střely prosadil Ďaloga a vrátil hostům tříbrankové vedení, které následně ještě navýšil Říčka.

Blízko sedmému gólu Sparty byl Pech, Šmíd ale na brankové čáře pohotově odpálil poskakující kotouč. Poté se do dobré střelecké pozice dostal Říčka, Schwarze zachránila pravá tyč. Liberec se do tlaku dostal v přesilové hře, z gólu se ale radoval až těsně po jejím skončení. Za záda Machovského dotlačil kotouč důrazný Lenc. Po další chybě liberecké defenzivy ale vrátil Pražanům pohodlný čtyřgólový náskok Kudrna. Liberec ale nesložil zbraně a Šír premiérovou brankou v extralize snížil

V úvodu třetího dějství putoval na trestnou lavici hostující Sukeľ a Liberec nabídnutou šanci využil. Po Birnerově pasu snížil na rozdíl dvou branek Bulíř. A pro Severočechy bylo ještě veseleji. Ve 45. minutě je dostal na dostřel jediného gólu důrazný Birner.

Sparťanský kouč Krupp sáhnul k oddechovému času a místo Machovského putoval do branky Sedláček. Klid mohl Spartě znovu dodat Řepík, Schwarz se ale blýsknul parádním zákrokem. Sedm minut před koncem třetí části se tak Liberec dočkal vyrovnání. Bulíř vystihnul Poláškovu chybnou rozehrávku a našel Birnera, který se nemýlil.

V samém závěru normální hrací doby mohl dokonat obrat v přesilovce Hudáček, mířil ale těsně mimo. O osudu utkání tak muselo rozhodnout prodloužení. Tygři pokračovali v početní výhodě, Sparta se ale dokázala ubránit. V čase 63:01 ale nakonec vystřelil domácím bonusový bod Birner.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): "Myslím, že po špatné první třetině, v aréně nebylo mnoho lidí, kteří by nám ještě věřili, že jsme schopni zápas otočit. Musím hráčům poděkovat, jak k zápasu přistoupili od druhé třetiny. Mezi třetinami jsem cítil z týmu sílu. Na hráčích bylo vidět, že pokud dostaneme ještě alespoň malou šanci, tak že se o to ještě porvou. Nakonec jsme byli šťastnějším týmem a dovedli v prodloužení zápas do vítězného konce."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Padlo hodně gólů, diváci byli nadšení, trenéři na obou stranách zralí na blázinec. Přijeli jsme do Liberce s cílem bodovat, což se nám v uvozovkách povedlo. Musíme si přiznat, že po průběhu utkání jsme dva body zbytečně ztratili. Liberec má výborné mužstvo a bojoval i za nepříznivého stavu, my jsme naopak malinko povolili. Možná už jsme se viděli jednou nohou v autobuse se třemi body a přemýšleli o tom, že si uděláme hezkou neděli. Zápas jsme měli v hrsti a měli jsme ho jednoznačně dohrát daleko lépe. Poslední dny jsme se věnovali obranné činnosti, přesto jsme v ní dnes totálně propadli."

SESTŘIH: Liberec - Sparta 8:7 v prodloužení. Po nádherném obratu rozhodl hattrickem Birner

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:07. Filippi, 10:29. Filippi, 33:11. Lenc, 36:03. Šír, 41:50. Bulíř, 44:04. Birner, 52:52. Birner, 63:01. Birner Hosté: 01:30. Klíma, 03:11. Košťálek, 03:43. Forman, 06:22. Řepík, 11:41. Ďaloga, 19:46. Říčka, 35:02. Pech Sestavy Domácí: Peters (4. Schwarz) – Šmíd (A), T. Hanousek, Derner, Knot, Havlín, Graborenko, Kolmann – Birner (A), Bulíř, L. Hudáček – Marosz, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Šír. Hosté: Machovský (45. J. Sedláček) – Polášek (A), Košťálek, Blain, Kalina, T. Pavelka, Ďaloga – Dvořáček, Smejkal, Dočekal – Forman, Pech (A), Kudrna – Říčka, Sukeľ, Klíma – Řepík (C), V. Růžička, Rousek. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Lhotský, Svoboda. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 092 diváků

Souboj posledních mistrů rozsekl Orsava

Kometa začala ve velmi svižném a útočném tempu. Už ve třetí minutě se řítili dva na jednoho Mueller s Holíkem, ale koncovku nezvládli. Kromě prvního útoku se výtečně ukázala i formace s Plekancem, ale ani jí nebylo souzeno v úvodu dát gól.

Kometa nevyužila první přesilovou hru, ale stejnou výhodu neproměnil ve vedoucí gól ani úřadující šampion. Největší šanci Ocelářů spálil po patnácti minutách hry Hrehorčák, jenže neuspěl při nájezdu z úhlu, ani při dorážce a objetí Vejmelkovy branky

První gól tak slavila Kometa a zúročila převahu ze závěru první třetiny. Bartošák jen vyrazil prudkou Zaťovičovu střelu z mezikruží a důrazný Štencel zblízka překonal Bartošáka.

Ve druhém dějství přidal Třinec směrem dopředu, vytvořil si střelecké příležitosti sice ne z kategorie vyložených, ale takových, při nichž vynikl a získal jistotu gólman Vejmelka, který je jedničkou mezi brněnskými tyčemi na začátku sezony.

Činil se ale i Bartošák na druhé straně, to když ve 28. minutě vystihl přesně mířenou střelu k tyči od veterána Plekance. Jednu z mála chyb třinecké defenzívy mohl potrestat Holík ve 32. minutě, ale v samostatném nájezdu těsně netrefil branku.

Třinec byl přece jen odměněn za svoji aktivitu. Stránský našel v útočném pásmu najíždějícího obránce Kundrátka, který přesně umístěnou střelou k tyči vyrovnal. A nemuselo zůstat u jedné trefy. Vrána se ocitl sám před Vejmelkou, ale skvělý zákrok brněnského gólmana jeho šanci zmařil.

Ve třetí třetině měl více ze hry Třinec, ale brněnská defenzíva v čele s Vejmelkou pracovala bezchybně. Gólman Komety vychytal Ondřeje Kovařčíka při nájezdu, kousek chybělo po teči Adamského.

Prodloužení se hrálo až příliš opatrně, nezrodila se v něm žádná šance a tak rozhodly nájezdy. Na gól Muellera odpověděl Stránský, ale poslední slovo měl s notnou dávkou štěstí Orsava.

Ohlasy trenérů

Petr Fiala (Kometa): "Začalo se oboustranně v pohybu a kombinacích. Zklidnil nás vedoucí gól. Na začátku druhé třetiny jsme měli šance, kdyby padl gól, bylo by pro nás líp. Po vyrovnání na tom byli lépe host, nám chyběla četnost střelby, byli jsme pod tlakem. Bojovali jsme, ale už to nebylo úplně podle mých představ. Soupeř měl tlak, my jsme to uhráli do prodloužení, moc se toho neudálo a nájezdy jsou vabank. Jsem rád, že jsme tak silného soupeře porazili za dva body a věřím, že nám to přidá i sebedůvěru do dalších bojů."

Václav Varaďa (Třinec): "Vstup do zápasu byl velmi vyrovnaný, vývoj pak ovlivnila branka, kterou jsme dostali. Domácí to dostalo do sedla. My jsme hráli od druhé třetiny parádní hokej, měli jsme spoustu šancí, vygradovalo to ve třetí třetině, kdy jsme měli parádní pohyb. Vzhledem k průběhu je pro nás výsledek zklamáním. Před zápasem bychom bod asi brali, odtud se body nevozí snadno, ale dnes je ztráta pro nás krutá. Zranil se nám bek Kundrátek, jde o zranění v horní části těla, více budeme vědět po pondělním vyšetřením."

SESTŘIH: Brno - Třinec 2:1 po nájezdech. Urputnou bitvu rozhodl Orsava

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:53. Štencel, . Orsava Hosté: 32:44. Kundrátek Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – O. Němec (A), Baranka, Štencel, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, D. Mikyska – Mueller, P. Holík, Zaťovič (C) – L. Horký, Plekanec (A), Hruška – Kucsera, Lev, Orsava – Jenyš, Kusko, Plášek ml.. Hosté: Bartošák (Kváča) – M. Doudera, Kundrátek, Galvinš, D. Musil, Gernát – Chmielewski, P. Vrána, Stránský – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Adamský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň – Novotný. Rozhodčí Hradi, Kika – Gebauer, Rampír Stadion DRFG arena Návštěva 7306 diváků

Smoleňák pomohl skolit "své" Kladno

Východočeši vstoupili do zápasu velmi aktivně a hned ve druhé minutě se po přesilovkové souhře a přihrávce Smoleňáka trefil do odkryté branky Jergl. Neuplynula ani minuta a hosté se prosadili podruhé, když z přečíslení dva na jednoho překonal brankáře Cikánka po nahrávce Radovana Pavlíka Cingel. Třetí gól pak přidali Východočeši 80 sekund před první přestávkou zásluhou střely Nedomlela.

Druhá třetina začala ve stejném duchu, v jakém skončila ta první. Hosté byli aktivní a Kladenští se těžko dostávali před Mazancovu branku. Rytíři se přesto dočkali snížení ve 31. minutě, kdy se střelou z mezikruží prosadil v přesilové hře po nahrávce Réwaye kanadský útočník O'Donnell. Hra se pak vyrovnala, jenže konec druhé části opět patřil hostům.

Ve 37. minutě využil podruhé v utkání početní výhodu v podání Mountfieldu Paulovič a jen o dvacet vteřin později se o čtyřbrankové vedení postaral střelou od modré čáry Cibulskis po čistě vyhraném vhazování Rákose. To už bylo moc na domácího brankáře Cikánka, který přepustil své místo jednadvacetiletému Brízgalovi, pro něhož to byl vůbec první extraligový start.

Do třetí třetiny šli domácí v oslabení ve třech proti pěti, ale podařilo se jim ho ubránit a ve 43. minutě snížil před více než čtyřmi tisíci diváky na 2:5 ranou od modré čáry obránce Lakos. V dalším průběhu třetí třetiny už žádný gól nepadl, a tak si Hradec Králové připsal první vítězství v sezoně.

Ohlasy trenérů

David Čermák (Kladno): "Myslím si, že rozhodla první třetina, kdy jsme do zápasu vstoupili velmi špatně. Byly tam zbytečné fauly a dostali jsme stejně jako v Třinci góly v oslabení. I když ve druhé třetině přišlo zlepšení a dali jsme gól na 1:3, tak přišly okamžitě další dva góly soupeře a bylo o zápase rozhodnuto."

Petr Svoboda (Mountfield HK): "Myslím, že jsme měli dobrý vstup do první třetiny, kde se nám povedlo gólově trošku odskočit. Druhá třetina už nebyla taková, ale i tak se nám podařilo dát nějaké další góly. A jsme strašně vděční, že se nám tady to utkání podařilo ubojovat v tom našem náročném programu. Strašně moc si tohoto vítězství ceníme."

SESTŘIH: Kladno - Mountfield HK 2:5. Rytíři znovu bez bodu, Smoleňák dvakrát nahrával

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:50. O'Donnell, 42:25. Lakos Hosté: 02:35. Jergl, 03:24. Cingel, 18:40. Nedomlel, 36:59. Paulovič, 37:19. Cibulskis Sestavy Domácí: Cikánek (38. Brízgala) – Lakos, Austin, Kehar, Nash, Barinka, Smetana – Valský, Stach, O'Donnell – Melka, Réway, Zikmund – J. Strnad, Machač, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – Jelínek. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Samuelsson, Gaspar, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Rákos, Perret – Jergl, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Červený – M. Chalupa, R. Pilař, Miškář. Rozhodčí Lacina, Horák – Ganger, Klouček Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4007 diváků

Škodovka se rozloučila s Kratěnou vítězně

Před utkáním se domácí klub rozloučil s Ondřejem Kratěnou, který letos ukončil úspěšnou kariéru. Jeho bývalí spoluhráči začali aktivně, Indrákovi ale stačil zakončení do odkryté branky ztížit faulem Hübl. Následnou plzeňskou přesilovku hosté přečkali a v 10. minutě mohl během početní výhody Litvínova otevřít skóre z bezprostřední blízkosti právě Hübl. Frodl ale skvěle zasáhl.

Za chvíli už hosté slavili, ale Plzeň využila trenérskou výzvu a rozhodčí branku po kontrole pro postavení hráče v brankovišti neuznali. Poté převzali iniciativu znovu Indiáni, trefa Eberleho však pro zásah vysokou holí také neplatila. Následně Vráblík pálil od modré čáry jen do břevna a šance Gulaše s Kodýtkem zastavil pozorně chytající Janus. Nápor domácích vyvrcholil v závěru první části při přesilové hře pět na tři a 43 vteřin před první sirénou se po rychlé kombinaci prosadil z mezikruží Mertl.

Do prostřední části vstoupili hráči Vervy důrazněji a díky zlepšenému pohybu otupili plzeňský tlak. Navíc Janus dokázal zastavit střelu nekrytého Čerešňáka a Moravčík ve 25. minutě ve vlastním oslabení ranou zápěstím trefil jen levou tyčku.

Litvínovští se soustředili především na defenzivu, přesto po polovině zápasu zapomněli mezi kruhy na Vlacha, ten však v dobré pozici zamířil nad. S blížícím se koncem druhé třetiny domácí zjednodušili hru a tlačili se před branku, hosté ovšem díky Janusovi přežili přesilovku s nebezpečnou Vlachovou tečí.

Střelecká převaha Indiánů pokračovala i v závěrečné dvacetiminutovce. Hosté ale odolali dvěma oslabením za sebou. V největší příležitosti orazítkoval Čerešňákův pokus brankovou konstrukci. V 52. minutě mohlo udeřit na druhé straně, když při trestu za příliš mnoho hráčů na ledě odražený puk napálil Ščotka zblízka jen do pravé tyčky.

Vervu poté ještě ve hře udržel Janus, který při další plzeňské přesilovce vleže vyrazil gólovou střelu Mertla. Hosté však neměli na zvrat síly, naopak Moravčík trefil po rychlé akci znovu břevno a v 57. minutě uzavřel skóre pohotovou dorážkou z otočky kapitán Gulaš.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): "Pokud opomenu naší lepší střeleckou aktivitu, tak jsme za tři body proti Litvínovu, který rozhodně nepřijel odevzdaný, rádi. Měli jsme spoustu šancí, ale nedali jsme více gólů. Nastřelili jsme čtyři tyčky, můžeme na tom zakončení určitě trochu zapracovat. Proto to bylo drama až do poslední chvíle. I přes převahu bylo v naší hře pár hluchých míst a musíme si spoustu věcí rozebrat. Apeluji samozřejmě na zlepšení přesilovek, přestože jsme pět na tři dali."

Jiří Šlégr (Litvínov): "Věděli jsme o síle Plzně, jaký agresivní systém chce hrát a připravovali jsme se na to. Dali jsme sice branku na začátku, ale nebyla uznána. Dali jsme si výzvu, nebyli jsme si jistí, ale rozhodnutí bylo negativní. Soupeř nás tlačil celý zápas. My jsme prakticky jednu celou třetinu byli vyloučení a to nám vzalo spoustu sil. Už jsme se nezmohli na zkorigování výsledku. Chtěli jsme se ještě vrátit do zápasu v závěru při přesilovce, ale nepovedlo se to. Početní výhody zatím nedokážeme využít, ale dneska nás srazily spíš fauly."

SESTŘIH: Plzeň - Litvínov 2:0. Hosté vyslali jen 11 střel na bránu, Frodl má čisté konto

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:17. Mertl, 56:51. Gulaš Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Pulpán (A), Čerešňák, Moravčík, L. Kaňák, Budík, Vráblík – Pour, Mertl (A), Gulaš (C) – Rob, Přikryl, Indrák – V. Němec, R. Vlach, Kantner – Straka, Kodýtek, Eberle – Heřman. Hosté: Janus (Honzík) – Kubát, Jánošík, Ščotka, J. Říha, Baránek, L. Doudera, Trončinský – Trávníček (C), Helt, Jurčík – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Kašpar (A), Myšák, Jarůšek – M. Hanzl, J. Mikúš, Gerhát. Rozhodčí Pražák – Brejcha, Jelínek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5736 diváků

Žejdl oloupil Hanáky v oslabení

Úvod souboje dvou týmů, které měly za sebou vítězný vstup do sezony, vyšel lépe Mladé Boleslavi. Středočeši přestáli krátký počáteční nápor domácích, pak je sami zatlačili před gólmana Konráda a v sedmé minutě šli také do vedení, když se prosadil střelou zpoza kruhů Kousal.

Olomoučtí pak nevyužili první přesilovku zápasu, ve 14. minutě je při akci Zohorny s Musilem podržel Konrád. V polovině 17. minuty se provinili proti pravidlům v rozmezí pouhých pěti sekund Ševc a po něm Dlapa, jenže pokusy Škůrka a Vyrůbalíka pokryl strážce hostující branky Krošelj. Hosté se i díky tomu téměř dvě minuty ve třech proti pěti ubránili.

Ve druhé třetině měli Středočeši jedinečnou možnost k navýšení náskoku, když před polovinou utkání hráli sami dvojnásobnou početní výhodu, za půl minuty toho ale příliš nevymysleli. V největší příležitosti selhal Žejdl. Jenže bezzubí byli také domácí, i proto se stav do druhé přestávky nezměnil.

Třetí třetina patřila Hanákům, kteří stupňovali svůj tlak ve snaze o vyrovnání jednobrankového manka. Zkraje neuspěl Kolouch, na druhé straně nevyužil dobré pozice Flynn. V končící 49. minutě už ale Olomoučtí jásali, když do odkryté branky zakončil zkušeně Irgl, jehož skvěle našel Ostřížek. Když pak dorážející Vondrka napálil jen levou tyčku, měly oba celky jistotu bodového zisku.

V prodloužení byl ve velké šanci Strapáč, jemuž ale znepříjemnilo zakončení Stránského sekání. Olomoučtí hokejisté tak hráli výhodnou přesilovku čtyři na tři, jenže Ostřížek svou šanci neproměnil a hned poté se prosadil sám proti Konrádovi Žejdl.

Olomouc

Zdeněk Moták (Olomouc): Na začátek sezony to byl dobrý zápas, kvalitní a vyrovnaný. Jsme bohužel hrubě neproduktivní. Hrajeme dva zápasy a v obou jsme v šedesáti minutách vstřelili jen jedinou branku. V tomto utkání jsme hráli dokonce dlouhou přesilovku pět na tři, ale bohužel jsme nevstřelili branku a celý zápas jsme byli pod tlakem toho jednoho vstřeleného gólu Mladé Boleslavi. Třetí třetina byla z naší strany nejlepší. S vypětím všech sil jsme vstřelili vyrovnávací gól a měli i nějaké další šance. Bohužel se nám nepovedlo zvrátit to na naši stranu. V prodloužení zase přesilová hra čtyři na tři, obrovská šance, kterou jsme neproměnili, a pak jsme byli bohužel potrestáni."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, Olomouc nás přitlačila. Bylo tam plno šancí kolem našeho brankoviště, ale brankář nás jako vždy podržel. Po pěti sedmi minutách jsme se z toho trošku vymotali a podařilo se nám vstřelit gól. Pak byla hra vyrovnanější. Ve druhé třetině jsme měli nějaké momenty, kdy jsme mohli dát gól, ale bohužel se nám to nepovedlo. Olomouc si za tím šla a zaslouženě vyrovnala. V závěru byla lepší a my jsme horko těžko ubránili ten bod. Kluci byli ale obětaví a zasloužili si ho. V prodloužení je to loterie a štěstí se přiklonilo na naši stranu."

SESTŘIH: Olomouc - Mladá Boleslav 1:2p. Boleslavští lvi si vezou díky většímu důrazu v zakončení dva body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48:54. Irgl Hosté: 06:46. P. Kousal, 62:49. Žejdl Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Dujsík, Valenta – Ostřížek, J. Knotek (A), Irgl – Strapáč, Kolouch, Klimek – Burian, Nahodil, Olesz – V. Tomeček, Handl, Hecl. Hosté: Krošelj (J. Růžička (A)) – Ševc (A), Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Kurka – Pabiška, Žejdl (A), Vondrka (C) – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, P. Musil, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Šír, Micka – Pešek, Malý Stadion Zimní stadion Olomouc

Energie zatím stoprocentní

Karlovy Vary v první třetině Dynamo zaskočily a vypracovaly si rozhodující náskok. Skóre otevřel v páté minutě Flek, jehož střela se pomalu doplazila za čáru. Pardubické hráče trápily četné nepřesnosti, jedinou vážnější šanci zaznamenal novic Harju. Už během první třetiny se v pardubické areně ozýval hlasitý pískot.

Ve 14. minutě se Beránek v přesilovce a při signalizované výhodě rychle zorientoval před brankou a bekhendem zavěsil. Energie za 68 vteřin zužitkovala i druhou početní výhodu, když se zblízka trefil Gríger. V brance Dynama poté Kacetla nahradil junior Vlk a v 19. minutě střelou do protipohybu Novotného snížil Kousal. Jenže za 22 vteřin nachytal domácího gólmana přízemní ranou zpoza obránce Stříteský.

Druhá část, ve které se do pardubické branky vrátil Kacetl, byla výrazně klidnější. Karlovy Vary pozorně bránily a Dynamo se těžko dostávalo byť jen přes střední pásmo, natož do blízkosti Novotného. Domácímu týmu nepomohlo ani stažení hry na tři útoky, které odnesl i kapitán Rolinek. Karlovy Vary si na šanci trpělivě počkaly a v 38. minutě díky důrazu na brankovišti využil třetí přesilovku Skuhravý.

Bohatý náskok si Energie až na Kindlovu dorážku, kterou Novotný zlikvidoval, hlídala bez větších potíží a mohla přidat i další góly. Hlava při samostatném úniku mířil mezi betony, ale Kacetl sklapl včas, a gólem neskončila ani tečovaná střela Graňáka. V 55. minutě Pochobradský odvolal signalizovaný trest pro soupeře a odměnu dostalo Dynamo hned vzápětí, když se od modré čáry trefil Piché. Víc už domácí nestihli.

Ohlasy trenérů

Ladislav Lubina (Pardubice): "Pokračovali jsme ve stejně špatném výkonu, který jsme předvedli v pátek. Opět nám chyběl elán, což mě neskutečně udivuje, protože to byl po dlouhé době domácí zápas. Navíc první extraligový. S takovým nasazením se ale nedá hrát. Pro nás trenéry je to téma k zamyšlení a nalezení rychlého řešení, které nebudeme odkládat."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Jeli jsme sem s velkým respektem k domácího týmu, který před sezonou hodně posílil. Zároveň jsme byli povzbuzení prvním vítězstvím, a to bylo vidět na začátku utkání, který jsme zvládli tak, jak jsme chtěli. Měli jsme dobrý pohyb a podařilo se nám využít některé příležitosti. Dostali jsme se do rozhodujícího náskoku, který jsme po zbytek zápasu obětavým výkonem a díky skvělému Novotnému ubránili. Mrzí nás zbytečná ztráta Tomáš Rachůnka, ale naopak mě těší odvolaný faul domácím hráčem. Podobné věci jsou ku prospěchu hokeje a mohou nás posunout dál."

SESTŘIH: Pardubice - Karlovy Vary 2:5. Hosté rozhodli v první části, využili tři přesilovky

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:19. R. Kousal, 54:37. Piché Hosté: 04:39. Flek, 13:12. O. Beránek, 14:20. Gríger, 18:41. Stříteský, 37:12. Skuhravý Sestavy Domácí: Kacetl (15.–21. Vlk) – Eklund, Piché, J. Kolář (A), Holland, Mikuš, J. Zdráhal, Hrádek – D. Kindl, R. Kousal, Tybor – Harju, Mandát, Hovorka – Machala, Poulíček (A), Látal – Rolinek (C), Pochobradský, Rouha. Hosté: F. Novotný (Bednář) – Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák (A), Eminger, M. Rohan, Kubka (A) – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, Raška I, O. Beránek – Hlava, T. Knotek, Kohout – Koblasa (C), Skuhravý, Vondráček. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion enteria arena Návštěva 7347 diváků

Berany zařízl v závěru Stránský

První domácí zápas Beranů přinesl v úvodní třetině velmi rychlý hokej, kde však bruslení převažovalo nad hokejovostí. Do výraznější šance se dostal jen Köhler, který však své zakončení směřoval příliš vysoko. Hosté měli více ze hry, ovšem jejich jedná velká šance přišla krátce před přestávkou: Kašíkovi střela soupeře propadla pod rukou až za záda, kde však kotouč směřující za brankovou čáru včas odpálil obránce Gazda.

Na startu prostředního dějství měli podobně jako v první třetině Zlínští k dispozici přesilovou hru, ovšem místo radosti z toho byly spíše starosti. Hosté oslabení ubránili a krátce po něm se dostali do vedení, když Černého střela zapadla k tyčce Kašíkovy branky. Následně šel Zlín do oslabení, během chvíle však z početní nevýhody byla výhoda čtyř proti třem. Ovšem ani tu, ani následnou dlouhou přesilu o dva muže v poli, domácí nezužitkovali.

Zlínští měli od té doby navrch, co jim to však bylo platné, když se znovu radovali Ostravané. Dejovu přihrávku na vzdálenější tyč proměnil v gól Erik Němec. Poté už však zlínský gól visel ve vzduchu. Freibergs i z pozice obránce se dvakrát ocitl sám před Svobodou, ale neuspěl. Kubiš už byl o něco blíže, jeho pokus prošel za hostujícího brankáře, ovšem puk se nevlezl mezi tři tyče. Ve 39. minutě se Berani dočkali, Honejsek šťastně dorazil střelu Buchty.

Ve stejném tempu vstoupili domácí i do třetí části, kde po necelých třech minutách dokázali srovnat. Kapitán Žižka se podél mantinelu prosmýkl až před branku a kotouč dostal za brankovou čáru. Jeho trefu potvrdilo i video. Chvíli už to vypadalo, že se ve Zlíně schyluje k obratu, ovšem hosté se dvěma oslabením ubránili.

A následně sami udeřili. Když hlasatel oznamoval poslední dvě minuty třetí třetiny dostal se za obranu Zlína Stránský a střelou mezi betony překonal Kašíka. Domácí následně nedokázali vyrovnat ani při power play.

Ohlasy trenérů

Martin Hamrlík (Zlín): "Špatně se to hodnotí. Za stavu 0:2 bychom bod brali, nadechli jsme se a měli jsme ho na dosah. Za stavu 2:2 se to dohrávalo do prodloužení, pro nás přijatelného, ale spadlo to tam soupeři. Ve třetí třetině jsme měli dvě přesilovky, které jsme neproměnili, tam se lámal zápas. Šance máme, ale zatím nám to tam nepadá a jsme na nule."

Jakub Petr (Vítkovice): "Vstup do utkání Zlín zvládl, ale ubránili jsme jejich přesilovky a poté jsme do půle zápasu byli lepším týmem. Pak ale z naší přesilovky bylo oslabení ve třech, od té doby byl soupeř lepší. Dostali jsme Zlín na koně, vyrovnal. Nakonec z toho je šťastné vítězství, asi by tomu zápasu slušela remíza, ale to je hokej a začátek sezony. V pátek jsme si zasloužili tři body a měli jsme jen jeden."

SESTŘIH: Zlín - Vítkovice 2:3. Ševci nedokázali udržet tempo s Riderou a na konci zápasu padli

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:46. Honejsek, 42:50. Žižka Hosté: 23:36. Černý, 31:41. E. Němec, 58:01. Š. Stránský Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Nosek (A), Žižka (C), Gazda, Freibergs, Buchta, Řezníček, Ferenc – Okál, Palmberg, Honejsek – Šlahař, Herman, Kubiš (A) – Szturc, P. Sedláček, Köhler – J. Ondráček, Popelka, Fryšara. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gregorc, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička, Černý – Roberts Bukarts, Š. Stránský (A), Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Jindra, Zíka Stadion ZS Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4449 diváků