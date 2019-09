Sparťanský kat Birner: Být o 10 let mladší, prožíval bych hattrick jinak | iSport.cz

Video k článku SESTŘIH: Liberec - Sparta 8:7 v prodloužení. Po nádherném obratu rozhodl hattrickem Birner VŠECHNA VIDEA ZDE

Patnáct gólů, obrat z 2:6 na 8:7. Na zápas asi dlouho nezapomenete, co?

„Bylo to o nervy. Prohrávat 2:6 po prvních 20 minutách je ostudné. Něco jsme si v kabině řekli a chtěli jsme za jakéhokoliv stavu nevypustit jediný puk a souboj. Nechci říct, že jsme věřili, že dokážeme zápas otočit, ale spíš jsme chtěli být nachystaní na další utkání a začít dělat věci dobře už teď. Tento systém přinesl ovoce. Každý zápas je pro tým, který vede o tolik branek, složitý. Začne si během dotahování soupeře nevěřit, čehož jsme využili.“

Čím si vysvětlit první třetinu? Dokonce jste vedli 1:0...

„Laxnost, prostě laxnost, která se nemůže stávat. Vše začalo už prvním střídáním… Máme plán, podle něhož chceme vstoupit do zápasu, a na ledě děláme úplný opak. Dáme gól a záhy dostaneme hloupou branku, když nejsme nachystaní. Soupeř hodí puk na hybridní icing a je u kotouče první. Zkrátka Sparta byla všude o krok rychleji a zaslouženě nám nasypala šest gólů.“

Pak jste se ale probudili, obrat jste završil čistým hattrickem. Pamatujete vůbec, že by se vám někdy stalo něco srovnatelného?

„To z hlavy nevím… Kdyby mi bylo o deset let míň, prožíval bych to jinak. Nejsem ale extra střelec, takže je pro mě hezký každý gól. Jsem hlavně rád, jak zareagoval celý tým a naše lajna na výsledek. Máme v první pětce pozici, máme tým bodově táhnout a naštěstí to tak dopadlo. Já jen puky zakončoval, ale je to hezké, emoce jsou velké. Ani nevím, kolik jsem takových zápasů za život hrál. Jsem hlavně rád, že se lidi chytli po nepovedeném začátku. Jedna věc byla ale trochu škoda.“

Jaká?

„Že lidé pískali na Justina (Peterse) v bráně, který v tom byl nevinně. Vůbec jsme mu nepomohli a on je bohužel až ten poslední, který může situaci zachránit. Někdy se to povede třeba jako v sobotu proti Hradci Králové (6:3). Kdybychom ho neměli, nevyhráli bychom. Podržel nás a v duelu se Spartou jsme mu měli na začátku pomoct, aby se dostal do zápasu. Neudělali jsme to a Justin teď vypadá tak, jak vypadá. Pořád mu věříme, je fantastický gólman. Věřím, že v budoucnu vše vrátí.“

Byli jste před prodloužením přesvědčení, že vyhrajete?

„Byl jsem pozitivně naladěný, že rozhodneme už v přesilovce. Šance jsme měli, nesehráli jsme ji špatně. Pak jsem věřil, že když dojde hra na 3 na 3, máme natolik šikovné hráče, že si nějaký brejk 2 na 1 vypracujeme a rozhodneme, což se nakonec přesně stalo.“

