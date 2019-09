Smoleňák: Doufám, že Kladno začne všechny porážet. Tedy kromě nás! | iSport.cz

Video k článku Kladno - Mountfield HK: Cibulskis trefuje kladenskou branku ranou od modré čáry, 1:5 VŠECHNA VIDEA ZDE

Podle výsledku jednoznačný zápas, jak jste to viděl vy?

„Ukázalo se, že se tady na úzkém hřišti hraje těžce. Kladno maká. My jsme měli super start, což nám hodně pomohlo. Jsem opravdu rád za celý tým, že jsme to zvládli a ubojovali jsme to. Hlavně po sobotě. To jsme taky fárali, ale kvůli vlastním chybám jsme o to přišli. Nebylo úplně jednoduchý se probudit a zase jít do práce, ale máme tři body, což je pro nás zlatý. Protože ostatní týmy to tady nebudou mít snadný.“

Cítili jste, že po sobotní porážce s Libercem musíte vyhrát?

„Byl to zatím druhý zápas… Sezona je dlouhá, víme, že člověk může prohrát spoustu zápasů v řadě, stejně jako jich pár vyhrát. Liga je vyrovnaná. Byli bychom radši, kdybychom měli šest bodů, ale nemůžeme být úplně nenažraní. Musíme jít s pokorou dál a vzít tyhle body. Užít si je. Pak zase jít do práce.“

Na vás bylo vidět, jakou máte do zápasu chuť.

„Každý chceme vyhrávat. Pocházím odsud, těšil jsem se. Opravdu jsem rád za Kladno, že po tolika letech postoupilo, fandil jsem mu. Všechny kluky tam znám, i kvůli fanouškům mě těší, že se to tady hraje. Měli jsme štěstí, že jsme v Kladně hráli hned první utkání. Lidi udělali pěknou atmosféru, i když na mě občas pokřikovali, co jsem slyšel. Ale to k tomu patří. Jsou to těžké tři body, ale máme je my.“

Jak to podle vás bude mít Kladno v extralize náročné?

„Liga je vyrovnaná. Bohužel teď mají dvě prohry, ale když budou makat dál, mohou jít nahoru. Kluky znám skoro všechny. Vím, co umějí. Žijou hokejem, zvyknou si. Je to trošku rychlejší, je to jiný level. Klukům ale věřím, budu je sledovat a budu jim fandit. Doufám, že budou vyhrávat a všechny porážet, tedy kromě nás.“ (usměje se)

Věříte, že se udrží?

„Stoprocentně! Byl bych nejradši, kdybychom hráli s Kladnem ve finále! (směje se) To si samozřejmě dělám srandu. Musí se ale udržet. První rok je pro ně těžký, ale jak znám trenéry, vedení, tak vím, že udělají všechno, aby jim extraliga zůstala. A já jim věřím.“

A co čekáte od vás?

„Tvrdou práci každý den. Máme na sebe vysoké nároky, víme, že bez toho to nepůjde. Dlouhodobě na to nekoukám, jde o to, abychom pořád makali. Což se nám pak vrátí.“

Kladno - Mountfield HK: Smoleňák nachází Jergla, který otevírá skóre zápasu, 0:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:50. O'Donnell, 42:25. Lakos Hosté: 02:35. Jergl, 03:24. Cingel, 18:40. Nedomlel, 36:59. Paulovič, 37:19. Cibulskis Sestavy Domácí: Cikánek (38. Brízgala) – Lakos, Austin, Kehar, Nash, Barinka, Smetana – Valský, Stach, O'Donnell – Melka, Réway, Zikmund – J. Strnad, Machač, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – Jelínek. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Samuelsson, Gaspar, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Rákos, Perret – Jergl, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Červený – M. Chalupa, R. Pilař, Miškář. Rozhodčí Lacina, Horák – Ganger, Klouček Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4007 diváků