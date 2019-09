Kacetla střídali, pak šel zpátky: Dostal jsem příkaz a na nic se neptal | iSport.cz

Bylo těžké zápas opouštět v 15. minutě a pak se do něj od startu druhé třetiny zase vracet?

„Takové situace někdy přicházejí. Trenér to chtěl změnit, dát do hry impulz, ale třetinu jsme nezahráli úplně dobře. Šance jsme měli, ale nepadlo to tam.“

O přestávce se vás Ladislav Lubina ptal, jestli chcete jít zpátky?

„Ne, přišel příkaz, že jdu zpátky, tak jsem se na nic neptal a šel.“

Po vystřídání jste seděl na střídačce v masce, vypadalo to, jako kdybyste měl svůj svět, rozebíral tam svůj zápas, tři góly... Šlo jen tak hodit všechno za hlavu?

„Do zápasu jdete s tím, že ho jdete vyhrát. Ale když je to po nějakých 15 minutách 0:3, je to těžký. Jste naštvaný, takže jasně, hledáte, co tam bylo. Příkaz zněl ale jasně, musím zpátky, takže jsem to hodil za hlavu a šel tam zase od nuly.“

Co se s Pardubicemi stalo, že na začátku tak sesypaly a v 15. minutě prohrávaly 0:3?

„Asi jsme si nepohlídali hráče. Měli jsme taky šance, na začátku jsme byli v pásmu, ale gól z toho nepadl. Pak přišel výpadek, chyby, nepokryli jsme si hráče, což nás stálo první třetinu a vlastně i zápas.“

Mají dvě úvodní porážky a skóre 3:9 nějakého společného jmenovatele?

„Těžko říct, tohle je spíš otázka na trenéry. Já mám moji práci vzadu a tohle bych hodnotit nechtěl. Nálada v tuhle chvíli dobrá není, to je jasné. Přišlo na nás tolik lidí a my prohráli vysokým rozdílem. Musíme hledat pozitivní věci, hledat to dobré, makat na tréninku, plnit si, co máme. Je před námi ještě padesát zápasů.“

Všimli jste si, že generální ředitel Martin Sýkora sestoupil od druhé třetiny k ledu?

„Ne, my jsme na ledě, co je okolo, to nás nezajímá.“

Mohl to být nějaký signál pro hráče?

„Nezajímá mě to. Máme plnit práci na hřišti.“