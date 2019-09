HC Oceláři Třinec | Jak to vypadá za kulisami? Zázemí jako v NHL, vychytávky i návaznost | iSport.cz

Pět let, dvě extraligová stříbra a jeden titul. Takovou mají Oceláři bilanci v nové WERK ARENĚ, kam se nastěhovali v roce 2014. Kromě nepovedené sezony 2015/16 byli pokaždé do trojky v základní části, třikrát se probili do finále. Po dvou stříbrech se v minulém ročníku konečně dočkali. Získali mistrovský titul. A nechtějí polevit. Podmínky mají výborné.

„Mít všechno ještě neznamená, že chodíš do práce rád a děláš ji tak, jak bys měl,“ upozorňuje trenér Václav Varaďa. „To znamená s hladem, vášní a chutí. Hlavně tohle je klíčové. My špičkové podmínky máme a to nás posouvá dál. Neskutečně si toho vážíme a myslím, že výsledky jsou vidět.“

Pojďte se s námi vydat na návštěvu. K Ocelářům.

Motivace? Plakáty mistrů

Parkoviště, civilní šatna, kabina, několik místností na regeneraci, bazén s protiproudem, sauna, odpočívárna, místnost na týmové porady, posilovna. Všechno od sebe dělí pár kroků. Maximální využití prostorů, promyšlená strategie. Inspirace nabraná v zámoří i v mnichovské fotbalové Allianz Areně.

„Přiznám se, první dva tři dny jsem tady docela bloudil,“ usmívá se brankář Patrik Bartošák, který do Třince přestoupil v létě z Vítkovic. „Najednou jsem se třeba objevil v nějaké místnosti a nevěděl jsem, kam zamířit dál? Odkud správně vyjít? Ale zvyknete si rychle, všechno má hlavu a patu. Hned jsem se tady cítil skvěle. Přiznávám, že z takové kabiny se člověku ani nechce domů. Je to super.“

Hned za hráčským vstupem z parkoviště je na stěně pět zarámovaných obrazů. Pět osobností, které se prosadily v Třinci i ve světě. Lubomír Sekeráš, Radek Bonk, Ladislav Kohn, David Krejčí a Václav Varaďa. U každého jsou i loga klubů NHL, kterými prošli.

„Už aby tam byl i nějaký brankář, že?“ usmívá se Bartošák. „Vidět tyhle borce hned při příchodu, to člověka nabudí. Ale ještě větší motivace jsou plakáty týmových fotek hned po zisku pohárů (2011 a 2019). Ty jsou nejlepší! Kdyby k nim přibyly další nové, budou všichni spokojení.“

Velké plakáty mistrovských týmů jsou v posilovně a ve zmenšených verzích i na stěnách u kanceláře trenérů. Symbolické. Trenéři musí z individualit postavit fungující tým. Václav Varaďa, Marek Zadina a Jiří Raszka také mají hokej před očima od první kávy u speciálního stolečku.

„To je inspirace z Dallasu,“ ukazuje Varaďa na oválný stůl ve tvaru hřiště,