Vpředu jízda, vzadu bída. Selhává nám obranná fáze, vědí na Spartě | iSport.cz

Obrana. V marasmu minulého ročníku paradoxně nejmenší bolest Sparty. Útočné trable nové vedení vyřešilo obřím ofenzivním upgradem. Od začátku přípravy vozba kolem Michala Řepíka, Marka Kvapila či Vladimíra Růžičky ukázala, že bodovou produkci na svých zádech unese. Posily přišly také do zadních řad. Adam Polášek s Markem Ďalogou měli vyztužit už tak dost pevnou tvrz.Start ročníku ale zatím ukázal opak.

V prvním kole s Plzní šest inkasovaných branek, ve druhém s Libercem dokonce osm! Oba duely navíc pojí šílený herní kolaps a ztráta vedení o tři, respektive o čtyři góly.

„Nejvíc nás tlačí jednoznačně obranné pásmo. Útok tam vždycky něco zvládne naházet, ale hra v našem pásmu není dobrá. Musíme si to rozebrat,“ má jasno Růžička. „Není to jen o obráncích. Jednou udělá chybu bek, jednou útočník. Selhává nám celá obranná fáze. Máme tam mezery, díry. Hrajeme to ledabyle,“ opáčí asistent trenéra Pražanů Jaroslav Nedvěd.

Odkud a kam Sparta dostává góly • Foto Sport

Kde je pravda? Někde uprostřed. Pohled na střeleckou mapu říká, že Sparta dostala polovinu (7) branek z bezprostřední blízkosti brankoviště, nebo přímo z něj. Společným jmenovatelem je nedůraz kolem vlastní klece. Rázné vyčištění tolik nebezpečného místa, to zatím dělá bekům problémy.

Když si prohlédnete všech čtrnáct inkasovaných gólů, zjistíte, že chyby vznikají nahodile na všech postech. Jednou opravdu propadnou útočníci, kteří nesmyslně vysoko napadají, soupeř je přehraje jednou přihrávkou a žene se do přečíslení. Jindy si zase rudí bezstarostně hrají s pukem na holi ve vlastním obranném pásmu. Až o něj přijdou. Své o tom ví třeba Polášek, který svou minelou daroval v neděli Tygrům vyrovnávací gól na 7:7.

A pak je tu důvod třetí. Poslední instance. Brankář.

Matěj Machovský načal minulou sezonu čistým kontem proti hradeckému Mountfieldu, když pochytal všech 45 střel! Po dvou utkáních u něj pak svítila skvostná úspěšnost zákroků 96,2 procenta. Vládl statistice gólmanů. Nyní jsou jeho čísla výrazně smutnější: průměr 6,55 gólu na zápas a úspěšnost 81,8 %.

„Potřebujeme, aby nás gólman víc podržel,“ ví Nedvěd. Proti Plzni neměl Machovský čisté svědomí minimálně u tří branek. Před utkáním v Liberci se mělo za to, že mezi tři tyče naskočí od první minuty kolega Jakub Sedláček. Ale nestalo se. Trenér Uwe Krupp chtěl dát jasně najevo: „Macho, jsi naše jednička. Věříme ti. Pojď a ukaž, že první kolo byl jen nepodařený úlet. Ojedinělý výstřel.“ Jenže nebyl.

Machovský zase dostal laciné góly. Když ho po šesti kusech nahradil Sedláček, tým dostal jistotu. Likvidace dorážek? Nebyla potřeba. Sedláček všechno čapnul napoprvé. Ani on ale nedodal potřebný impulz. K zamyšlení je zejména obrovský počet střel, které Pražané soupeřům dovolili. Celkem 77. Jen poslední Kladno je v tomto ohledu horší (o jedinou střelu). Téměř padesát procent pokusů navíc vzešlo z nejnebezpečnějšího prostoru mezi kruhy. „Je to furt jenom začátek. Pořád si to sedá. Začátek sezony je vždycky takový syrový. Přivykáte tempu, rozhýbáváte se. Výkon všech ještě není stoprocentní. Děláte chyby, které se už třeba v půlce sezony nevidí. Jsou za námi dva zápasy, nedělal bych z toho nějakou přehnanou tragédii, ale samozřejmě to k zamyšlení je. Ztratit takhle dvakrát vysoké vedení, není dobrý. Půlku zápasu hrajeme výborně, druhou totálně zkazíme. Snad na tom zapracujeme,“ doufá Růžička.

Zatímco vzadu pálí Spartu nedůraz, v útoku je to jiná muzika. Osm tref padlo z okolí branky. Aktivita, tlak na obránce. Několik výborně vyřešených přečíslení. Fungují také přesilovky, z nichž padly tři trefy.

Sparta zatím jede v disco rytmu. Divočina. Velká párty. Trenéři z toho ale zrovna odvázaní nejsou.

Také proto zůstala po duelu v Liberci dlouho zavřená kabina. „Něco jsme si k tomu v šatně samozřejmě řekli, nemůžete dělat, jako by se nic nestalo. Žádná panika se ale neděje,“ dodává forvard Andrej Kudrna. Další test přijde ve čtvrtek, kdy do Prahy přijede Třinec.