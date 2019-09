Bukarts už zase pálí: Když dáte hattrick Lundqvistovi, důvěra musí přijít | iSport.cz

Co říct k takovému obratu a zápasu?

„Byl to těžký zápas. Třinec měl dobrý začátek a my jsme prvních dvacet minut prospali. Jsem moc rád, že jsme všichni nakonec hráli celých šedesát minut. Že jsme nehráli třeba jen padesát nebo dvacet minut, ale opravdu celý zápas.“

Jak prožíváte obrat z 1:3 na 4:3?

„Konec? Ten byl výborný, tři body máme! A jedeme dále.“

Vyrovnával jste při power play. Byla to byla plánovaná finta, že si puk odrazíte od zadního mantinelu?

„Ani ne, to byla prostě poctivá práce. Když jsme odvolali gólmana, tak jsem to prostě nahodil na gólmana. Měl jsem rychlost a někteří hráči jeli střídat. Protihráči naopak rychlost neměli, tak jsem prostě šel do branky. Dal jsem gól a za to jsem velice rád.“

V Třinci jsi loni začínal. Byl to pro vás o to emotivnější zápas?

„Ani ne, já jsem tam byl tři nebo čtyři měsíce, už přesně nevím. Opouštěl jsem Třinec z několika důvodů, musel jsem změnit prostředí s ohledem na mou další kariéru. Vyšli mi vstříc a pochopili mou situaci, kdy jsem se necítil v té době úplně nejlépe. Nebral jsem to nějak zle, prostě tohle je hokej. Byl to dnes pro mě jen další zápas a tři body jako každé jiné.“

Dá se říct, proč vám angažmá v Třinci nevyšlo?

„To nejde takhle říci, to nebyla jedna věc, ale více faktorů najednou. Nehrál jsem přesilové hry jak jsem byl zvyklý a jiní kluci dostávali prostor v důležitých momentech utkání na úkor mě. Samozřejmě největší problém byl v tom, že jsem nedával branky, které se ode mě očekávaly. Měl jsem hodně gólovek, ale neměl jsem dostatek štěstí v zakončení. Ale jak pro mě sezona začala těžkým obdobím, tak se nakonec vyvinula tak, že jsem teď opravdu šťastný.“

Díky výkonům na mistrovství světa se vám vrátila důvěra ve vlastní schopnosti?

„Já jsem ji ovšem neztratil. Jsem strašně rád, když můžu být v národním týmu, když hraji za svou zemi, mám rád mistrovství světa. Vrátil jsem se do nároďáku a takový zápas, jaký jsem odehrál proti Švédsku, byl jeden z nejlepších v mé kariéře. Samozřejmě, když dáte hattrick Henriku Ludqvistovi, důvěra musí přijít.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:31. Lakatoš, 55:33. Kurovský, 57:59. Roberts Bukarts, 59:51. Dej Hosté: 13:38. Marcinko, 40:24. P. Vrána, 52:13. Marcinko Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gregorc, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička, Černý – Roberts Bukarts, Š. Stránský (A), Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman. Hosté: Bartošák (Kváča) – Galvinš, D. Musil, Dravecký (A), M. Doudera, Gernát, Haman, Hrachovský – Chmielewski, P. Vrána, Stránský (A) – Novotný, Marcinko (C), Hrňa – Adamský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 699 diváků