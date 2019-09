Bartošák po návratu do Vítkovic: Nepodržel jsem. Fanouškům se zasmál | iSport.cz

Co se s vámi v posledních minutách stalo?

„Dostali jsme tři góly, nevím, jak jinak to popsat. Děláme tam chyby vzadu a Vítkovice i s troškou štěstí daly tři góly. Napadalo jim to tam, musíme se toho vyvarovat, jestli chceme a to určitě chceme hrát nahoře. Nahoru patříme. Pokud tam chceme být, tak se těch kiksů a výpadků musíme vyvarovat.“

Dá se říct, co bylo konkrétně špatně?

„Nebudu na nikoho nic házet. Nic, udělali jsme chyby, já jsem vzadu nepodržel a dali tři góly. Samozřejmě, cpali se do brány a s kapkou štěstí jim to tam napadalo.“

Překvapil vás Bukarts před vyrovnávacím gólem, když si nahodil puk od zadního mantinelu?

„Mě to nepřekvapilo, já jsem do toho jenom nechtěl skákat. Kdybych to minul, tak by se mohlo stát, že bych se dostal úplně mimo bránu. Dostal se k tomu první, vystřelil mi to na tělo. Ještě mi do toho strčil obránce hokejku a tečoval to na stranu. A k naší smůle se to odrazilo tam, kde jsem tu ruku neměl.“

SESTŘIH: Vítkovice - Třinec 4:3. Bartošákovi návrat domů nevyšel, výhru domácích vystřelil Dej

Vítězný gól vstřelil Dej devět vteřin před koncem. Za stavu 2:1 jste mu semaforem chytil nájezd. Mířil pak lépe?

„Abych řekl pravdu, tak mě do toho semaforu trošku trefil. Jen jsem tam nastavil lapačku, protože jsem viděl, že na tu stranu by chtěl střílet. Je to šikovný hráč, má výbornou střelu, znám ho, takže vím, že to umí trefit. V té poslední minutě to trefil už trochu lépe.“

Byl to váš první zápas proti Vítkovicím, co se vám honilo hlavou?

„Nic. Bylo to jako proti komukoliv jinému. Abych řekl pravdu, tak už jsem se od tady těch věcí, že hrajeme s Vítkovicemi... Asi bych to řešil, kdyby to byl měsíc od přestupu, ale už nějakou dobu oblékám tenhle dres a nebylo to vůbec nijaké.“

V poslední komerční přestávce, když jste vedli 3:1, vytáhl vítkovický kotel transparent s narážkou na váš odchod. Viděl jste, co na něm stálo?

„Něco se sedmi sty tisíci a s vítkovickou kasou. Asi to nebudu dál komentovat.“

Nerozhodilo vás to?

„Vůbec ne, zasmál jsem se tomu, jak hluboko může člověk klesnout.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:31. Lakatoš, 55:33. Kurovský, 57:59. Roberts Bukarts, 59:51. Dej Hosté: 13:38. Marcinko, 40:24. P. Vrána, 52:13. Marcinko Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gregorc, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička, Černý – Roberts Bukarts, Š. Stránský (A), Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman. Hosté: Bartošák (Kváča) – Galvinš, D. Musil, Dravecký (A), M. Doudera, Gernát, Haman, Hrachovský – Chmielewski, P. Vrána, Stránský (A) – Novotný, Marcinko (C), Hrňa – Adamský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 699 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Vítkovice 3 2 0 1 0 8:7 7 2. K. Vary 2 2 0 0 0 7:3 6 3. M. Boleslav 2 1 1 0 0 6:2 5 4. Liberec 2 1 1 0 0 14:10 5 5. Třinec 3 1 0 1 1 10:8 4 6. Plzeň 2 1 0 1 0 8:7 4 7. Olomouc 2 0 1 1 0 3:3 3 8. Sparta 2 0 1 1 0 14:14 3 9. Mountfield 2 1 0 0 1 8:8 3 10. Litvínov 2 1 0 0 1 2:3 3 11. Brno 2 0 1 0 1 3:3 2 12. Zlín 2 0 0 0 2 3:5 0 13. Pardubice 2 0 0 0 2 3:9 0 14. Kladno 2 0 0 0 2 4:11 0

Vítkovice - Třinec: Famózní obrat domácích! Pět vteřin před koncem rozhodl Dej, 4:3

Vítkovice - Třinec: Je vyrovnáno! Prosadil se Bukarts, 3:3