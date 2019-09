Rousek po chybě gólmana srazil Oceláře: Zatím můj nejlepší zápas | iSport.cz

Po vašem návratu z kempu NHL jste zřejmě odehrál nejlepší utkání. Jak jste viděl svůj výkon v duelu s Třincem?

„Myslím si, že to byl opravdu můj nejlepší zápas po návratu z Ameriky. První dva zápasy jsem se úplně necítil tak, jak bych chtěl. Možná to bylo cestováním či jiným stylem hokeje, ale myslím, že už jsem se dal konečně do kupy a proti Třinci to vyšlo.“

Vaše velká chvíle přišla v 57. minutě, kdy jste bez váhání prostřelil Petra Kváču, který si nahozený puk od vašeho parťáka Jeremieho Blaina odrazil před sebe. Byla to promyšlená akce?

„Byli jsme domluvení, že já našlápnu a zkusíme hybrid, nebo střelu na gólmana. Vyšlo to docela se štěstím, takže díky bohu za to. Těsně před zakončením jsem si říkal, že udělám bekhendovou kličku, ale na poslední chvíli jsme to změnil. Měl jsem velkou rychlost a nebyl jsem si jistý, zda bych to stihl. Rozhodl jsem se pro takovou střelu a těší mě, že to vyšlo.“

Věříte, že po vašem vítězném gólu nad Oceláři budou herní výkony čím dál lepší?

„Doufám, že ano. Snad rychle navážu na výkony z minulé sezony.“

Po vítězném zápase jste si stihl promluvit se svým otcem, bývalým sparťanem Martinem Rouskem. Říkal vám něco k vašemu výkonu?

(usmívá se) „No jasně, že jsme se bavili. Říkal, že první třetina byla taková nějaká… Ale po druhé třetině se to prý zlepšilo. Samozřejmě, vždycky to může být lepší.“

Souhlasil jste s ním?

„Ano, souhlasil. Já mu nemůžu úplně nějak odporovat.“ (směje se)

V utkání nejprve vedl Třinec. Vedení však ztratil ve třetí třetině podobným způsobem jako v předchozím zápase s Vítkovicemi. Brali jste to nějak v potaz?

„Za stavu 1:2 jsme se bavili o tom, že v průběhu zápasu jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem a tak jsme si řekli, že to zkusíme. Dali jsme hned v prvním střídaní gól na 2:2, a pak jsme rozhodli.“

Po dvou gólových dostizích s Plzní (7:6p) a Libercem (7:8p) berete poprvé tříbodové vítězství, navíc proti úřadujícímu mistrovi. Předpokládám, že to pro vás je velká vzpruha, viďte?

„Určitě jsme se trochu uklidnili. Po těch dvou zápasech jsme si s kluky sedli v kabině a řekli si, abychom hráli více z obrany. Myslím si, že to se nám povedlo a navíc z toho vyplynuly šance, které jsme využili. Po gólu na 3:2 bylo tempo tak rychlé, že jsme se ani nesoustředili na to, že jsme v předchozích zápasech lehce ztratili náskok. Chtěli jsme to prostě ubránit a vyšlo nám to.“

Řekl byste, že jste se i vy útočníci snažili zlepšit obranu po minulých zkušenostech?

„Určitě. V poli nás je pět a všichni hrajeme dopředu dozadu. Vždycky je to o celé pětce, není to jen o obráncích a gólmanovi.“

Nyní vás čeká šňůra šesti venkovních zápasů. Co očekáváte od této série?

„Bez debat to bude náročné. V extralize je každý soupeř dobrý a venku bude ještě těžší na ně vyrukovat.“

