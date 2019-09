Třinec ztratil další zápas, kdy vedl. Jsme ko***i, nechápal Doudera | iSport.cz

Na pravé straně v pásmu Sparty dostal puk od Petra Vrány, nabruslil si s ním od mantinelu po modré čáře na osu a pak kotouč nahodil na bránu. Domácí hráči ho jen stínovali, Milan Doudera měl požehnaně času i místa, aby si našel co nejlepší pozici měl požehnaně. Před gólmanem Sedláčkem ještě clonil Matěj Stránský, takže brankář nestačil ani zareagovat. Na začátku druhé části zvýšil Michal Kovařčík na 2:0 pro Třinec. Jenže ani tentokrát to na body nestačilo.

Podruhé během tří dnů jste ztratili slibně rozehraný zápas. Na Spartě jste vedli o dva góly, ale nemáte nic. Jak velké je to zklamání a kde hledat jeho příčiny?

„Oba zápasy, jak s Vítkovicemi, tak Spartou, jsme měli ve svých rukách, a v obou nám body protekly mezi prsty. Určitě jsme zklamaní. Musíme se z toho ponaučit, že je nutné hrát šedesát minut a koncentrovat se na každé střídání.“

Zápas se zlomil ve třetí třetině, prohráli jste ji 0:3. Čím si vysvětlujete, že jste ji nezvládli?

„Nevím. Prostě děláme hloupé chyby a to nás bohužel stojí body. Je to obrovská škoda, protože v obou těch zápasech jsme byli lepší mužstvo. Ale vždycky jim to takhle darujeme a potom nás to hodně mrzí.“

Po zápase jste se na nějkou dobu zavřeli v kabině. V jakém duchu se nesla atmosféra uvnitř?

„Řekli jsme si, že jsme kokoti, že jsme jim to zase darovali. Měli jsme tady zvítězit, hráli jsme dobře. Jenže zase jsme na chvíli polevili, dělali hloupé chyby. A Sparta to potrestala. Obrovská škoda pro nás.“

Petr Kváča prožíval v brance Ocelářů velký zápas. Jak jste se mu snažili pomoct? Docela dlouho to fungovalo…¨

„Chytal výborně. On se na ten zápas hrozně těšil, věděl dopředu, že nastoupí. Ve Spartě už navíc působil. Počínal si super, v několika momentech nás podržel.“

Jak jste vnímal rozhodnující gól na 3:2 pro Spartu?

„Měli jsme zavřené střední pásmo, jejich bek (Jeremy Blain) to neměl komu dát. Odrazilo se to od brankáře přímo jejich hráči na hůl. A my z toho pak inkasovali.“

Třinec má snad pět zraněných obránců. Jak citelné je to oslabení? Hraje to taky významnou roli v tom, jak jste vstoupili do sezony?

„Vedle beků máme i dost zraněných útočníků. Tohle nás potkalo i před rokem a musíme se s tím poprat. Je to zároveň šance pro hráče, co neměli tolik prostoru, aby se ukázali, dostanou větší příležitost. Musíme se s tím vypořádat, ale myslím si, že je lepší mít zraněné hráče teď, než na konci sezony.“

Sparta v předchozích dvou zápasech čtrnáct gólů dala a čtrnáct inkasovala. S čím jste na zápas s ní po takl divokých výsledcích odjížděli?

„Jeli jsme sem pro tři body. Chtěli jsme odčinit předchozí porážku s Vítkovicemi. Věděli jsme, že musíme zabrat, ale bohužel se to nepovedlo a ze dvou zápasů máme nulu.“

SESTŘIH: Sparta - Třinec 4:2. Další obrat v zápase Pražanů, rozhodl Rousek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:36. Říčka, 40:24. Kalina, 56:44. Rousek, 59:57. Smejkal Hosté: 10:58. M. Doudera, 21:39. M. Kovařčík Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Blain, Kalina, Košťálek, Polášek, Ďaloga, T. Pavelka, Krutil – Smejkal, V. Růžička, Řepík – Kudrna, Pech, Forman – Rousek, Sukeľ, Říčka – Dočekal, Klíma, Buchtele. Hosté: Kváča (Bartošák) – Gernát, Roth, Galvinš, Hrachovský, Dravecký, M. Doudera, Haman – Chmielewski, P. Vrána, Stránský – Novotný, Marcinko, Hrňa – Adamský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň. Rozhodčí Hodek, Pražák – Komárek, Frodl Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 7175 diváků