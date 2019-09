Mertl se v Česku zase rozstřílel: Ale radši chci, ať vyhráváme | iSport.cz

Na začátku to vypadalo, že přesně víte, co na Marka Mazance platí. Dva puky jste za jeho záda poslal docela lehce, ne?

„No, jsem rád, že mi tam padly dva góly, ale pak nám odskočili. Hradec nám nasázel branky ve druhé třetině a pak jsme se už nevrátili zpátky.“

Na začátku jste se s Hradcem přetahovali. Chtěli jste si to s ním rozdat otevřeně?

„Bylo to hodně nahoru a dolů, to je pravda. Stoprocentně jsme chtěli hrát agresivně, stejně, jak hrají oni doma. Nechtěli jsme být zalezlí. Jenže tady byli o něco důraznější, s tím jsme měli problémy.“

Mountfield HK - Plzeň: Je vyrovnáno, Mazance překonal Mertl, 1:1

Manko 2:6 jste stahovali až na 5:6. Nemyslíte, že kdyby se hrálo ještě minutu, výsledek jste otočili?

„Psychickou převahu jsme měli, dotahovali se. Pátý gól jsme dali 18 sekund před koncem... Jo, máte pravdu, ještě chvíli hrát by bylo asi zajímavé.“ (usměje se)

Hodně divoký zápas jste hráli už na Spartě. Musí si Plzeň vyřešit problémy hlavně v defenzivě?

„Dostali jsme teď v Hradci něco z přesilovek. Ale dělalo nám problémy to jejich napadání, naši beci je měli hned na zádech. Bavili jsme se o tom dopředu, ale neporadili jsme si s tím. Trenéři nás upozorňovali, že Hradec hraje podobně jako my, jen jsou asi ještě důraznější. Je potřeba uznat, že jim to vyšlo.“

Mountfield HK - Plzeň: Krásná souhra hostů končí gólem, trefil se znovu Mertl, 2:2

Chápu, že po porážce to člověk asi moc neřeší. Ale je z pohledu vstupu do soutěže důležité, že plníte očekávání? Ve třech zápasech jste dal čtyři góly, střelecká forma vám v extralize drží.

„Tohle se rozběhlo dobře, Milan Gulaš mě umí najít. Jen víte, jak to je, kdybychom měli teď tři výhry a já góly nedával, budu spokojenější než teď.

Změnil se nějak Milan Gulaš za rok, co jste spolu nehráli?

„Myslím, že vůbec.“

A vy po roce v Číně? Tady vás na obránce asi dávat nikdo nebude jako v KHL...

(usměje se) „Každý útočník by chtěl dávat góly, to je jasný. V minulé sezoně mě takhle nikdo nenašel jako Guli, tak snad to teď půjde.“