Jágr: Gól? Pár jich přidám, nebojte. Zlobil se na chyby: Jsme naivní školáci | iSport.cz

Než po rozhovoru došel do kabiny, rozdal několik podpisů, vyfotil se s fanoušky. Tvář měl ale zachmuřenou. I když se jeho tým dostal na dostřel, z 1:6 to stáhl na 4:6, nakonec mu to nebylo nic platné. „Jsme naivní školáci,“ vykládal 47letý veterán, jenž v pátek naskočil po zranění poprvé. Za to Vary se po třech výhrách za tři body usadily na špici, prožívají nejlepší vstup do sezony v extraligové historii.

Začali jste dobře, měli jste tlak, ale přišel trest. Tři karlovarské góly ze tří střel. Co se stalo?

„Hráli chytře, proměnili každou příležitost. Předtím jsme je zamknuli, udělali jsme si přesilovky. Ale pak jsme dostali gól v naší početní výhodě. A přišla další chyba. Takový je hokej. Jsme naivní školáci. Musíme se z toho poučit. Čím rychleji, tím lépe.“

Pak jste se přeci jenom oklepali a soupeře přitlačili.

„Nemyslím si, že jsme hráli jinak. Bohužel z našeho tlaku jsme nedali góly. Oni naopak z jakékoliv příležitosti skórovali. Přeberte si to, jak chcete. Taková je realita. Musíme na to zapomenout, v neděli je další zápas.“

Je pozitivní právě to, že jste dokázali výsledek zkorigovat?

„Prohrávali jsme o pět gólů, ale možná hra vypadala jinak. Ale taková je prostě realita. Padá nám tam hrozně gólů. To není jenom teď v extralize, ale bylo to i v přípravě. Někde je chyba.“

Je i na straně gólmanů?

„Jsme jeden tým. Tak to bereme. V naší obraně je celkově problém. Útočníci, obránci, brankáři. Někde je obrovská chyba.“

Je těžké si držet pozitivní mysl?

„Nemůžu mluvit za ostatní. Z mých zkušeností vím, že konec je až opravdu v době, kdy je konec. Nemám s tím problém. Odepisovali nás už v minulém roce v baráži o prvních dvou zápasech. Potom jsme jich vyhráli sedm z osmi. Ale je pravda, že získat první vítězství bude teď to nejtěžší. Je to každopádně důležité pro sebevědomí hráčů, celého mužstva. I podpory našich fanoušků.“

Jaký je pocit, skórovat ve 47 letech v nejvyšší soutěži?

„Víceméně to neřeším. Pořád věřím, že střelu mám. Když to tam dostanu a budu volný, pár gólů jich tam ještě dám. Nebojte se.“ (usměje se)

SESTŘIH: Karlovy Vary - Kladno 7:4. Hostům nepomohl ani Jágrův gól

Jak po pauze reagovalo vaše tělo?

„Skoro čtrnáct dní jsem nic nedělal, měl jsem jeden dva tréninky. Takže jsem začínal od začátku. Ale s tím nic neudělám, musím dál bojovat. Ale necítil jsem se špatně. Už nebudu jezdit nahoru dolů, ale tu hru, na kterou jsem zvyklý, hrát můžu.“

S Valským a Zikmundem jste si docela rozuměli, ne? Na to, že jste spolu hráli poprvé.

„No právě. Takže věřím tomu, že když budeme více trénovat a hrát, bude to ještě lepší. Ale nevíme, jak se pětky budou vyvíjet, to se může změnit. Může se tedy stát, že každý půjde do jiné lajny, musíme prostě udělat všechno proto, abychom další utkání vyhráli. Ale je pravda, že na to, že jsme hráli poprvé spolu, to šlo. Navíc hráči si musejí zvyknout na můj styl, není to pro ně jednoduchý.“

Dá se říct, v čem byly Vary nebezpečné?

„Nemám právo, ani nechci se vyjadřovat ke hře Karlových Varů. Hrály tak, že vyhrály. Kdo měl více ze hry, není důležitý. Oni vzali tři body, takticky to sehráli dobře. Čekali na naše chyby. A když měli šanci dát gól, tak ho dali. Jestli jsou tak šikovní, nebo my jsme nemehla, to už si přeberte sami.“

Když se vrátíme k produktivitě, je pozitivní, že aspoň dáváte góly?

(dlouho přemýšlí) „Hele, nebudu se k tomu vyjadřovat. Nechci ani říkat, co si myslím. Necháme to na příště… Sezona je dlouhá….“

Dají se očekávat výměny v týmu?

„Samozřejmě člověk pořád kouká po hráčích. Někteří jsou volní, ale nejsou v našich finančních možnostech. Uvidíme. Sezona je dlouhá, ještě máme 49 zápasů. Začátek jsme čekali lepší, ale taková je realita.“

Jak to vypadá s gólmanem Alexandrem Salákem, který s vámi trénuje? Je šance, že by za vás hrál?

„Určité věci se změnily, už jsem si myslel, že nastoupí, nakonec si chce dát čas ještě do září. Uvidíme, s čím pak on i agent přijdou. Jestli se dohodneme, nebo ne. Bude záležet na podmínkách, určitě je více týmů, které o něj mají zájem.“

Může na vás jako na tým doléhat, že jste pasovaní za outsidery?

„Novinářům se nedivím, že to píšou. Já kdybych psal do novin, napsal bych to samé. Teď záleží na nás, co si z toho hráči vezmou. Mají šanci hrát extraligu. Jestli jim stačí se tady ohřát na jeden rok, tak jo, v pohodě… (naštvaně) Takže co napíšou novináři, já s tím stoprocentně souhlasím po té přípravě, co jsme měli. I teď po prvních zápasech v extralize. Záleží jenom na nás, jestli to vezmeme jako motivaci nebo jestli se na to vykašleme.“

Pro vás osobně je pozitivní, že se vám hned v prvním utkání celkem dařilo? Že jste tempo extraligy zvládl?

„Tohle vůbec neřeším. Spíš jsem se bál, abych se znovu nezranil. Vypadnout na čtrnáct dní v mém věku, to není sranda. To se zeptejte jakéhokoliv sportovce. Ale uvidíme, jak se bude cítit příští zápas, každý hraje jiným stylem.“

Karlovy Vary - Kladno: Je to tady! Jágr propálil Novotného z mezikruží, 6:4