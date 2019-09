Teorie Tygra. V Liberci věří v náhrady. Nedvěd: Odchod Kvapila tým nepoloží | iSport.cz

Titul, finále, těsně ztracené semifi nále, další stříbro, k tomu tři Prezidentské poháry. Čtyři roky vlády kouče Filipa Pešána přinesly na sever Čech trofeje, medaile, euforii a s nimi ruku v ruce zvýšené požadavky fanoušků modrobílé komunity. Není přehnané tvrzení, že nyní se všechno maže, neboť Liberec přišel rovnou o čtyři zásadní postavy a tak trochu mu začíná rok NULA. Ale popořádku…

Pešánův případ je známý. V trvající éře letitého a marného podnikání na poli dobývání ztracených pozic vůči světu se svaz rozhodl vsadit na energický přístup 41letého experta, na jeho znalosti kombinované se sebevědomým vystupováním, jaké ve zdejší hokejové branži není zvykem. Byť ještě loni se na něj na svazu leckteří mocipáni netvářili, nyní patří Filip Pešán k nejvlivnějším figurám a počet jeho hokejových funkcí se mu pomalu nevejde ani na vizitku.

V Liberci opustil střídačku a dohled nad děním v týmu udržuje z pozice supervizora, sportovního ředitele - chcete-li, jenž zápasové dění sleduje nedaleko od stropu arény. Hlavní slovo v kabině převzal Patrik Augusta.

Tak bylo předem ujednáno. Augusta má na první pohled silný mandát. S Pešánem si rozumí, mají velmi podobný náhled na hokej, poslední rok společnými silami dotáhli Tygry do finále play off proti Třinci, sezona přesto skončila zklamáním, Liberečtí si boj o zlato do značné míry prohráli sami.

Je na Augustovi, aby si s těžkou písemnou prací poradil. Předchozí štace, jeho premiérová na kapitánském můstku, dopadla v Mladé Boleslavi neslavně, ještě na podzim byl odstaven. Ve druhé velké příležitosti potřebuje zabodovat, a to i kvůli budování vlastní kariéry hlavního náčelníka.

Jinak řečeno, potřebuje dokázat, že v Česku patří mezi vyvolené.

Jeho předchůdce sám nejlépe ví, že to pod Ještědem bývá složité pořízení.

Než Pešán luxusně zabodoval, prožil dva hořké vyhazovy a hlasitou nelibost příznivců z tribun.

Augustovi hraje do karet Pešánovo krytí, méně pak krvácení, jímž kádr prošel během prázdnin. Byť se o tom příliš nemluví, Liberec zatraceně zhubnul v defenzivní složce.

Roman Will se rozloučil s Libercem titulem Brankář sezony. Veliká újma. Podobně jako Martin Ševc, mazák obrany a prodloužená ruka trenéra, s velkým vlivem na dění v kabině a tím pádem i na náladu týmu, nemluvě o herním projevu. „Pohled na soupisku ukazuje, že jména do útoku jsou samí excelentní hráči, o to víc musíme všichni pracovat směrem dozadu. Ztráta Martina Ševce je neoddiskutovatelná, jak na ledě, tak v kabině. Ale tak to v hokeji bývá,“ reaguje Augusta.

Zatímco Willův odchod se relativně zalepil příchodem Justina Peterse, za Ševcovým vycestováním do nedaleké Boleslavi zeje propast. „Mrzí mě, že odešel Švícko, takový hráč se velmi těžko nahrazuje, ale nezbývá, než to nějak udělat. Mohlo by jít zase o dobrou šanci pro ostatní kluky,“ nabízí řešení kapitán Ladislav Šmíd, na jehož zádech bude značná část defenzivy stát.

Sehnat na trhu adekvátní náhradu za Ševce, je otázka ani ne tak pětimilionové roční mzdy jako spíš povzdechu, že na trhu podobný artikl není k mání. „Je těžké najít typologicky totožného nebo podobného obránce. Jak se říká, vstanou noví bojovníci a já věřím, že se vyvrbí někdo z dalších hráčů. V obraně máme mladé hráče, u nichž věřím, že se budou zlepšovat a vyhrají se tím, že dostanou více prostoru, než měli dříve,“ doufá Augusta.

Přesto, mezi jakostí defenzivní vozby a ofenzivní sekce se rozprostřela mezera, kterou je třeba zacelit, jinak můžou Liberec zachvátit potíže. Z následujících slov kouče lze vycítit, že se na tom pracuje: „Mužstvo není uzavřené, dokud neskončí přestupní termín. V tuto chvíli však půjdeme do sezony se stávajícím kádrem.“

V něm už nenajdete ani Marka Kvapila, jehož kumšt mnohokrát poslal do tygřího výběru nůši tabulkových bodů. Přesně takový útočník chyběl utrápené Spartě, která se plácla přes kapsu, aby kreativního forvarda a projektanta i realizátora neobvyklých nápadů uzmula do svých řad.

Brány libereckého podniku opustil majitel výtěžku 112 bodů ze 105 utkání odehraných v tygřím úboru během necelé dvouleté anabáze, jedná se o velmi masivní manko. Přesto, zástup stávající palebné síly je na extraligové poměry enormní, co hráč, to de facto bývalý či současný reprezentant. Navíc v útočné složce najdete všechny typy, jež k výstavbě rozsévačů gólového zla potřebujete. Faktem je, že od hráčů jako jsou Tomáš Filippi či novic Rostislav Marosz, se očekává další progres, v obou hráčích je víc, než na domovském ledě předvádějí, a Augusta to z nich musí vytřískat.

Co Liberec potřebuje, aby zůstalo a nevyletělo okny kabiny, je její duch. „Myslím, že v Liberci je kultura zakořeněná a zabudovaná. Nastavil ji Filip Pešán a jede již několik let. Kdokoli nový přijde, tak se buď s touto kulturou a disciplínou srovná, nebo v Liberci nemůže být,“ dodává Šmíd.

S tím souvisí i ambice. Méně než na finále nemohou pod Ještědem mířit.

Nedvěd: Kvapil je pro Spartu terno, ale Liberec to nepoloží

Liberecký trikot na sebe navlékal sedm sezon, po stejnou dobu ho řídil jako kapitán. Modrobílý klub má Petr Nedvě pod kůží, a tak dovede odtušit, jaká sezona Tygry čeká. „Nad svými ztrátami se povznese,“ míní generální manažer národního týmu.

Máme tu nový Liberec, anebo to jsou podle vás silná slova?

„Je pravda, že odešli vynikající hráči, na druhou stranu, Liberec už je nějaký pátek vysoce stabilizovaným týmem. Určitě ne každý tým zaznamenává takové ztráty každý rok, ale pro tenhle klub je příznačné, že každý jeho krok směrem do týmu má smysl a tedy i volba nově příchozích hráčů zapadá do toho, jak Liberec vnímá a dělá hokej.“

Mění se však i hlavní kouč…

„Ale i nástup Patrika Augusty byl předem připravený, měl rok na to se s prostředím sžít. Samozřejmě že každý jsme jiný a i Patrik se od Filipa určitě trochu liší. Ale v základním hokejovém myšlení jsou podle mě zajedno. Zásadní změny v koučování a stylu hry neočekávám. Tím pádem si ani nemyslím, že bychom v extralize měli čekat nový Liberec.“

Jste si jistý velmi kvalitním vstupem Tygrů do sezony?

„Samozřejmě že každý bude počínání Liberce bedlivě sledovat, jak se se vším popasuje, ale osobně předpokládám, že to bude v pohodě.“

Který odchod z tygří klece považujete za nejzásadnější a s největším dopadem na tým?

„V každém mančaftu je nejcitlivější a nejdůležitější otázkou post brankáře. Na gólmanovi se dá stavět, i průměrné mužstvo s výjimečným brankářem je schopné hrát top hokej. Tak to zkrátka je. A Roman Will si v Liberci vedl výborně. To samé však můžeme říci o dalších skončivších lídrech, jak Filip Pešán, tak Martin Ševc a Marek Kvapil jsou na svých pozicích top persony. Můžeme argumentovat, že tihle lidé nejdou nahradit, do určité míry s tím souhlasím, já ale stejně trvám na tom, že liberecký kádr je dostatečně kvalitní, aby se přes tyto odchody přenesl. Rozhodně nečekám propad tabulkou z míst, na jaká jsou v Liberci zvyklí. Předpokládám, že se ukážou jiní, noví hráči.“

Na jaké pozici dlouhodobě vidíte Tygry?

„Nejhůře do čtvrtého, do pátého místa v základní části budou.“

Nevnímáte velkou disproporci mezi obranou a útokem? Minimálně co se jmen týká.

„Beru, obrana je ve finále důležitější než útok. A brankář je ještě důležitější než obrana. Tady možná otazník trochu je. Otazník pro začátek sezony.“

Posiloval byste do defenzivy?

„Věřím, že díru po Ševcovi budou chtít v Liberci vyplnit. Ale je možné i to, že v klubu nikoho extra toužebně neshánějí a věří dotyčným. Asi bude hodně záležet na rozběhnutí soutěže.“

Liberci by asi tolik nevadilo, kdyby Kvapil odešel do ciziny, ale on si vybral rivala Spartu. Té výrazně pomůže, viďte?

„Taková je realita. Kvapil je výjimečný hráč, nejspíš nejlepší hráč v extralize. Někdo říká, že je specifi cký, svůj, ale já ho vnímám jako fantastického hráče. Sparta s ním udělala terno. Pro ni bude Kvapilova hra alfou a omegou úspěchu. Sparta v létě podepsala za krátkou dobu řadu vynikajících hokejistů. Pokud si to rychle sedne, s tou kvalitou mohou Spartu posunout do úplně nejvyšších pater.“

Jakou očekáváte roli sportovního ředitele Filipa Pešána v libereckém týmu?

„Hodně se to bude odvíjet od výsledků. Pokud vše pojede, jak má, nebude muset do toho vstupovat. Jestliže start nebude oslnivý, z logicky věci se vynasnaží, aby se věci vrátily k normálu, a řekne si k tomu své.“

Tři hlavní otázky před sezonou

1. Vyrovná se tým s odchodem kouče Pešána?

Patrik Augusta měl rok na vstřebání libereckých specifik, celou sezonu pomáhal Filipu Pešánovi jako asistent. Jenže tlak na hlavního náčelníka je úplně jiný, Augusta to bude mít hodně těžké. Musí si získat kabinu, respekt jejího osazenstva, jinak se veškerá dobře míněná snaha rozplizne.

2. Nahradí gólman Peters Romana Willa?

Nenahradí. Justin Peters se bude snažit maximálně, je to velký profík a v Chomutově si nevedl špatně, ovšem kvalita jeho předchůdce, zvlášť čísla z posledního ročníku, budou pro Kanaďana nedosažitelná. Náhradník Marek Schwarz se dostane do branky minimálně desetkrát.

3. Jak obstojí liberecká defenziva?

Velký otazník. Ve stávajícím personálním složení může tygří obrana obstát v základní části, ovšem v play off to na velké vyskakování nebude. Pokud tedy vedení nepřivede hodnotnou náhradu za Martina Ševce, konstruktivního beka, vysokou jakost na obou stranách hřiště.

FAKTOR X

Ludvig & Duda Zajímavá dvojice, pohybující se bok po boku v zákulisí. Jan Ludvig, bývalý hráč NHL, o němž se v Československu kvůli jeho útěku nesmělo moc mluvit. A Radek Duda, někdejší rebel extraligových ploch. Oba skauti, trenéři individuálních dovedností se značnými zkušenostmi a kontakty. Mají dobré oko, jejich tipy a cviky budou psát. Tygří vedení by oběma mělo naslouchat víc a víc.