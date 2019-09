Sparta shořela vzadu, v Hradci ji popravily obří hrubky. Kruppa to štvalo | iSport.cz

„Je to těžké. Přijeli jsme s určitým cílem a prostě nám to nevyšlo. Nemáme ani bod. Snažili jsme se, ale marně,“ vydechl po zápase zdrceně obránce Marek Ďaloga. Podle slov trenéra Uwe Kruppa jeho armáda nijak zaskočena z hradeckého rychlého hokeje nebyla: „Čekali jsme, že soupeř bude agresivní a taky byl. Dobře jsme se na to připravili.“

Jenže vzadu zívala otevřená vrata od stodoly. Nejdřív jimi v pohodě projel Radek Smoleňák. Ano, Sparta hrála oslabení. Ale aby hráč zůstal po vhazování najednou sám před brankou a všichni mu vyklidili prostor? To není úplně běžný prvek. „To byla velká chyba, Smoleňák tam dostal strašně moc místa,“ štvalo Kruppa.

Miroslav Forman sice srovnal, ale pak Hradec ujel. Doslova. Jak na hřišti, tak ve skóre. Proměnil dva rychlé úniky, když defenziva spala. Rychlost na ni platila. Nejdřív projel Radovan Pavlík, pak Jordann Perret. V 51. minutě vedl Mountfield 3:1. „Něco jsme si k tomu řekli. Musíme si na to dávat pozor. Každý na to musí být připravený. Ale stalo se. Chyby se budou dělat dál, ale my musíme jít do dalších zápasů s tím, že čím méně jich uděláme, tím lepší to bude. A půjdeme další zápas vyhrát,“ pronesl Ďaloga.

Kruppa bídná obranná hra štvala pořádně. „Když jsme vyrovnali na 1:1, byly tam od nás dobré pasáže a dost střel, druhá třetina byla od nás výborná. Jenže pak jsme museli skóre zase dotahovat. A ty dva góly? Bohužel jsme jim je darovali. Když to sečtu a vynechám pak ten do prázdné brány, všechny jsme dostali po hloupých chybách,“ dodal Krupp.

A ve výsledku ani nepomohlo, že pár dobrých zákroků vytáhl Jakub Sedláček, který v posledních zápasech poslal na lavičku Matěje Machovského. „Musíme jim oběma prostě pomáhat. Brankář je součástí týmu a od nás musí dostat mnohem větší podporu,“ řekl ještě Ďaloga.

SESTŘIH: Mountfield HK - Sparta 4:2. Smoleňák dvěma góly rozhodl o výhře domácích

Mountfield HK - Sparta: Skvělý pas od Zámorského, Pavlík poslal domácí do vedení, 2:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:41. Smoleňák, 47:53. R. Pavlík, 50:55. Perret, 59:24. Smoleňák Hosté: 37:11. Forman, 53:13. V. Růžička Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Gaspar, F. Pavlík, Rosandić – Miškář, Bičevskis, Perret – Smoleňák (C), Rákos, Červený (A) – Paulovič, Cingel, R. Pavlík (A) – Jergl, Kubík, M. Chalupa – R. Pilař. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, Košťálek, Polášek (A), Ďaloga, T. Pavelka, M. Jandus – Kudrna, Pech (A), Forman – Buchtele, V. Růžička, Řepík (C) – Rousek, Sukeľ, Říčka – Dočekal, Klíma, Dvořáček. Rozhodčí Jeřábek, Lacina – Brejcha, Komárek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5407 diváků