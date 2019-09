Mazanec proti Spartě držel: Čím víc střel, tím líp. Gólovky jsou moje práce | iSport.cz

Video k článku Mountfield HK - Sparta: Velký tlak hostů vedl k vyrovnání, z velice ostrého úhlu pálil Forman, 1:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Se Spartou to byl dlouho zápas o gólmanech. Co ho zlomilo na vaši stranu?

„Přijde mi, že se všemi soupeři máme puk víc na hokejkách, jsme delší dobu u nich v pásmu. Pak jim prostě jen darujeme gólovky, ale tam přichází moje práce, abych něco chytil. Se Spartou nám to sedlo všem, dali jsme pěkné góly, mě něco trefilo. Když v tom takhle pojedeme dál, budeme vyhrávat.“

Dva vaše góly dali Jordann Perret s Radovanem Pavlíkem, hradečtí fofrníci. Jak tyhle extrémně rychlé nohy máte nakoukané z tréninku?

„Jordann má výborné zrychlení i střelu. Dělá mi na tréninku problémy každý den a Ráďa je to samé. Rychlé nohy, rychlé zakončení. Mají tuhle roli, aby ujeli a dali gól.“

Přibývají výhry, vám se zlepšují gólmanské statistiky. Už se začínáte cítit v extralize dobře?

„Zase jsem ale dostal dva góly. (usměje se) Ne, dobrý. Chodí na mě už víc střel, což je pro mě vždycky lepší, než když vzadu jenom stojím. Začínám se cítit líp a i na týmu je to znát.“

Takže obránci nemají pracovat tak pečlivě?

„Takhle, ne ať tam na mě jezdí sami. Ale když je nechají občas vystřelit, to neuškodí.“ (usměje se)

Mounfield HK - Sparta: Gól v přesilovce. Po vhazování Sedláčka překonal Smoleňák, 1:0

Trápilo vás hodně, když jste z prvních tří zápasů dostal 13 gólů?

„Nechci říkat jo, nebo ne, nechcete to primárně řešit. Vzadu v hlavě to ale stejně máte. Hradec si mě sem bral jako posilu a já se takhle vydojím v prvních zápasech. Jsem rád, že teď tam začalo padat méně gólů.“

Mohla za kanonády i extraliga, jiný hokej?

„Nechci se vůbec na nic vymlouvat. Jen je prostě těžký chytat zápasy, kdy na vás třeba třináct minut nic nejde a pak na vás třikrát ujedou. Takhle to bylo třeba s Libercem. Ale je to moje věc, musím si prostě najít cestu, abych v tu chvíli akci zastavil.“

Není trochu limitem české soutěže, jak se od neděle čeká pět dní na další zápas? Nezapomíná se akcí, ale spíš se ve všem dá hrabat...

„Určitě by bylo lepší po horším zápase hned chytat. To byl taky důvod, proč mě trenér brankářů dával pořád do akce, abych měl šanci všechno zvrátit ve svůj prospěch.“

Daří se. S fanoušky jste pak po zápase rozjel mexickou vlnu. Tohle je pak taky odměna?

„Vždycky se snažím pro lidi něco vymyslet, každý zápas něco jiného. Rád bych jim oplatil tu podporu, kterou od nich máme. Na Spartu přišel plný barák, bylo to úžasný. Já ani nemohl řvát na beky, nebylo slyšet vlastního slova. Fanouškům patří velký dík.“

Vidíte a o gólmanech se přitom říká, jak jsou rádi uzavření do sebe...

„No tak to bych se zbláznil. (usměje se) Já si rád povídám a tyhle srandičky po zápasech mám rád.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Sparta 4:2. Smoleňák dvěma góly rozhodl o výhře domácích

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:41. Smoleňák, 47:53. R. Pavlík, 50:55. Perret, 59:24. Smoleňák Hosté: 37:11. Forman, 53:13. V. Růžička Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Gaspar, F. Pavlík, Rosandić – Miškář, Bičevskis, Perret – Smoleňák (C), Rákos, Červený (A) – Paulovič, Cingel, R. Pavlík (A) – Jergl, Kubík, M. Chalupa – R. Pilař. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, Košťálek, Polášek (A), Ďaloga, T. Pavelka, M. Jandus – Kudrna, Pech (A), Forman – Buchtele, V. Růžička, Řepík (C) – Rousek, Sukeľ, Říčka – Dočekal, Klíma, Dvořáček. Rozhodčí Jeřábek, Lacina – Brejcha, Komárek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5407 diváků