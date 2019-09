Ocelář Krajíček je zpátky! Holky se ptaly, jestli jsem pořád nemocný | iSport.cz

Video k článku Třinec - Mountfield HK: Nestrašil si povodil Lukeše a zvyšuje pro domácí, 3:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak náročné pro vás bylo naskočit do utkání?

„Po dlouhé době jsem byl nervózní před zápasem. Ale Milan (Doudera) hrál vedle mě výborně, chtěl jsem si celý zápas držet krátká střídání a tak nějak se mi to dařilo. Bylo to složité, jsem rád, že to mám za sebou.“

Nevypadalo to, že byste se hledal a nějak herně strádal.

„Ono to tak možná vypadalo, ale ten timing tam prostě nebyl. To budu hledat pár zápasů. Jsem rád, že jsme vyhráli, o to to bylo jednodušší. Kdyby to bylo ve třetí třetině vyrovnané, bylo by to pro mě těžší.“

V obraně jste udrželi nulu. O to byl návrat sladší?

„Gólmani chytali výborně (zraněného Bartošáka po první třetině střídal Kváča). Samozřejmě jsme spoustu střel zablokovali. I trošku štěstí jsme měli, já si málem v oslabení pět na tři dal vlastence. Ale gólmani nás strašně moc podrželi.“

Ve 39. minutě sestřelil Kváču při průniku důrazný Červený, brankář musel být ošetřován. Kdo by šel do brány, kdyby se zranil i Kváča?

„Možná Jarda Kameš (trenér brankářů), že to by to ještě navlíkl. (usmívá se) Nevím. My jsme nad tím neuvažovali. Kváčis řekl, že bude pokračovat, tak jsme byli v pohodě. Dochytal, doufáme, že bude dobrý a v pohodě.“

Kromě vlastní tyčky jste ostrou ranou trefil i hradeckou tyčku. Kolik vám chybělo ke gólu?

„Chtěl jsem to zvednout výše. Ale byl jsem osmkrát na ledě, není to ono. Člověk se do toho musí dostat, zápasové tempo je jiné. Jsem rád za výhru.“

Na rozhovor s vámi přišly i obě dcery, jak zápas prožívají?

„Holky hokej milujou. Vždycky se mě ptaly, kdy už zase budu hrát, jestli jsem ještě nemocný... Pro mě, i pro ně, je to radost.“

Premiéru v třineckém dresu měl útočník Andrej Nestrašil. Co jste říkal na jeho výkon?

„Hrál fantasticky, dal krásný gól. Je vidět, že je to chytrý, zkušený hráč a že má něco odehráno. Jsme rádi, že ho tady máme.“

Hradečtí, konkrétně obránce Mislav Rosandič, se za stavu 4:0 blýskli gestem fair play. Rosandič odvolal vyloučení Adamského. Co vy na to?

„Klobouk dolů, tak by se to mělo hrát. Pořád je to jen hra, bylo by nefér, kdyby nás rozhodčí vyloučil. Udělal dobrý skutek.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:20. Stránský, 09:41. Adamský, 25:09. Nestrašil, 29:24. Gernát Hosté: Sestavy Domácí: Bartošák (21. Kváča) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, Krajíček (C), M. Doudera – Stránský, P. Vrána, Nestrašil – Dravecký, Marcinko (A), Hrňa – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (A), Polanský, Chmielewski – Kofroň. Hosté: Š. Lukeš (26. Mazanec) – Nedomlel, Zámorský, Gaspar, Cibulskis, Rosandić, F. Pavlík, T. Voráček – Perret, Bičevskis, Miškář – Červený (A), Rákos, Smoleňák (C) – R. Pavlík (A), Cingel, Vincour – M. Chalupa, Koukal, Paulovič. Rozhodčí Hradil, Staňo – Gebauer, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 249 diváků