Nestrašil řádil za Třinec hned na úvod: Takový gól jsem nedal 15 let | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:20. Stránský, 09:41. Adamský, 25:09. Nestrašil, 29:24. Gernát Hosté: Sestavy Domácí: Bartošák (21. Kváča) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, Krajíček (C), M. Doudera – Stránský, P. Vrána, Nestrašil – Dravecký, Marcinko (A), Hrňa – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (A), Polanský, Chmielewski – Kofroň. Hosté: Š. Lukeš (26. Mazanec) – Nedomlel, Zámorský, Gaspar, Cibulskis, Rosandić, F. Pavlík, T. Voráček – Perret, Bičevskis, Miškář – Červený (A), Rákos, Smoleňák (C) – R. Pavlík (A), Cingel, Vincour – M. Chalupa, Koukal, Paulovič. Rozhodčí Hradil, Staňo – Gebauer, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 249 diváků

V sobotu Andrej Nestrašil dorazil do Třince, podepsal krátkodobou smlouvu do první reprezentační přestávky. A přestože hrál hokej po sedmi měsících, hrál výborně. Ukázal přehled, chytrost, zakončení. Ocelářům pomáhal i v oslabení.

Hned po dvaceti vteřinách se vaše formace gólově prosadila. U brány jste se po teči natahovali s Matějem Stránským společně a hlasatel branku nejdřív připsal vám. Čí to byl tedy gól?

„Můj nebyl, bohužel (usmívá se). Zaplať pánbůh za něj, takový začátek si každý přeje a je jedno, kdo ho dá. I pro mě to bylo dobré, mohl jsem se víc uklidnit. Bylo to dobře sehrané, Roťáka (Rotha) znám už hrozně dlouho, věděl jsem, že mě od modré hledá. Dal to Stránka (Stránský), takže super.“

Prosadil jste se ve 26. minutě, v přesilovce jste mazácky naznačil střelu a udělal kličku do prázdné. Jak byste situaci popsal?

„Já už na střídačce říkal, že takový gól jsem nedal tak patnáct let (usmívá se). To byla naprosto milimetrová nahrávka od Vládi Rotha. On je hokejově úplně někde jinde, šikovný obránce, který to dokazuje spoustu let. Puk mi na hokejku sedl tak, že mi tam fakt zůstal. V první chvíli jsem si myslel, že beci budou na mně. Všiml jsem si ale, že mám prostor, zkusil jsem jít do bekhendu a vyšlo to. Jsem za to rád.“

Třinec - Mountfield HK: Stránský se prosadil hned v první minutě, 1:0

Jak se vám tedy v premiéře hrálo?

„Do budoucna to bude určitě dobrý, ale dnes tam bylo hodně přesilovek a oslabení, takže jsme se tam v pětici ani nedostali. Když, tak v obranném pásmu. Oba kluci, Havran (Vrána) i Stránka jsou bezvadní, rozhodně si nemám na co stěžovat.“

Na čem potřebujete pracovat?

„Já mám rezerv spousty... Na konci první třetiny jsem byl docela zavařený, pak už to bylo lepší, druhou, třetí třetinu. Kluci mi to skvěle ulehčili, gólmani chytali skvěle, další blokovali střely, všechno možné. Je vidět, že tady je dobrá parta, kluci si navzájem přejí, podporují se, to je vždycky v týmu nejdůležitější.“

Váš agent Vladimír Vůjtek i sportovní ředitel Jan Peterek říkali, že jste hladový. Bylo to tak?

„Sedm měsíců jsem nehrál, hladový jsem byl. Hlavně jsem letní přípravě letos hodně obětoval. Hodně času, peněz, odstěhoval jsem se do ciziny. Fakt jsem cítil, že jsem připravený. Ačkoliv rezervy samozřejmě mám, byl to první zápas po sedmi měsících, hladový jsem ale určitě byl. Kdybych nebyl hladový, nemohl bych hrát hokej.“

SESTŘIH: Třinec – Mountfield HK 4:0. Nestrašil se ve svém novém působišti předvedl parádně

Kromě gólových situací jste zažil i jednu dramatickou. Už ve vašem třetím střídání vám na hlavu letěl puk. Hrklo ve vás nebo jste to měl pod kontrolou?

„Viděl jsem puk až na poslední chvíli, jen jsem cuknul hlavou. Kdybych neuhnul, tak jsem podle mě mimo tak na tři měsíce. To jsou věci, které se v životě dějí. Jednou to tak je a jste tři měsíce mimo kvůli takové kravině a jindy máte štěstí. To k životu patří.“

Byl to váš první zápas v extralize, co na ni říkáte?

„Nedělal jsem si vůbec žádné iluze, věděl jsem, že to bude těžké. Hokej sleduju často, alespoň výsledkově. KHL, Švédsko, extraliga, tam nikdo nikdy nemůže dopředu říct, kdo vyhraje. I Cardiff nebo Belfast hrají stejně dobrý hokej jako celá Evropa. Iluze jsem si nedělal, věděl jsem, že to bude těžké. Věděl jsem, že to bude o pracovitosti. Když budu pracovat, něco přijde. Až si na hokejové tempo zvyknu, půjde to nahoru.“