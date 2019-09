Lubina ven! Pardubickým fanouškům dochází trpělivost, vyvolávali Rolinka | iSport.cz

Dobrou náladu měla v hale jen partička v modrém. Dokonce velmi dobrou! Z vítkovické šatny zněl Karel Gott a pár hráčů si s ním střihlo slova, že c'est la vie a hrát se má ještě dál. Viděli jste spokojené úsměvy. Tým, kterému se prorokovaly velké starosti po odchodu Patrika Bartošáka, Rostislava Olesze nebo Jakuba Lva získal v Pardubicích další tři body, má jich už třináct. Je mu hej!

Tohle byl velký kontrast s tím, jaká atmosféra sálala z lidí, kteří měli na sobě na tribunách pardubický dres. Fans několikrát vyvolávali kapitána Tomáše Rolinka, který byl na startu ročníku škrtnut ze sestavy jako motivační složka s tím, že oficiálně je na marodce a léčí zranění. Nezabralo to. Párkrát se ozval i pokřik, který žádal odchod trenéra Ladislava Lubiny.

Dynamo se točí v kruhu chyb, zbytečných faulů a chabé gólové produkce. Hlavní trenér na tiskovou konferenci nedorazil. Ale názor na pardubický hokej poměrně jasně vypustil útočník Marek Hovorka: „Podle mě je to o jednotlivcích, jak k tomu přistoupí. Jsme dole, takže je potřeba hrabat. Nemůžeme si dovolit kličky na modré, jaké děláme, a hrát si na velké hráče. Velká mužstva dělají detaily, my máme detaily velmi slabé.“

SESTŘIH: Pardubice - Vítkovice 2:3. Dynamo prohrálo potřetí v řadě

Pardubice začaly velmi slušně, měly šance, právě Hovorka z brejku nastřelil horní tyč. Jenže nevedly ani sekundu, jen dotahovaly. Najednou jako by jim ve druhé třetině vypadly pojistky. Góly beků Davida Kvasničky s Petrem Šidlíkem daly Vítkovicím náskok 3:1. A tohle Dynamo v sezoně mazat neumí, zatím ještě nedalo víc než dva góly.

Ten vítězný vítkovický? Šidlík při přesilovce vsadil na totální sílu. Z pravé strany třískl do puku a našel díru. „Upřímně vám řeknu, že jsem nevěděl, co s ním mám dělat,“ usmál se vousáč. „Hlídali si tam nahrávku nahoru na Tršku i na Bukartse na druhou stranu. Mohl jsem si vyměňovat puk se středním hráčem, kde byl Rasťa Dej. Jenže to mě už nebavilo. Dali jsme si to třikrát, tak jsem to zkusil narvat.“ A jeho bomba byla klíčová.

5:29 Takhle vypadá bilance výher a porážek Ladislava Lubiny v roli hlavního trenéra Pardubic v základní části.

Vítkovice sice ještě inkasovaly, kdy Rhett Holland kuriozně trefil Jana Výtiska, od kterého se kotouč odrazil za brankáře Miroslava Svobodu. I když se v závěru nechaly trochu přimáčknout, výhru jim Dynamo nesebralo. „Tahle parta mě začíná víc a víc bavit. Mám hroznou radost, že jsme zvládli koncovku. Pořád se apeluje na to, ať hrajeme mladé hráče. Nám v těch prvních šesti zápasech zkušenost právě v koncovkách docela chyběla, teď jsme ji uhráli i se štěstím. Ale do kabiny rozhodně míří gratulace za tři body, jak to kluci dotáhli,“ radoval se trenér Jakub Petr.

Na Pardubice teď čekají klíčové dny. Příští víkend vyrazí do Zlína a pak mají doma Kladno. To jsou soupeři a zápasy, kde se definitivně ukážou jejich možnosti. „Nemůžeme si říkat donekonečna, že máme čas. Začátek nám ujel a teď je doba, že musí padnout tvrdá slova. Musíme spadnout na hubu a makat,“ dodal Hovorka.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:17. Harju, 47:33. Holland Hosté: 25:55. Schleiss, 29:33. Kvasnička, 35:03. Šidlík Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), Piché, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Harju, R. Kousal, Tybor – Látal, J. Kloz, Hovorka – Mandát (A), Poulíček (A), Machala – Machač, Pochobradský, Matýs. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Černý, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička, Bodák – Roberts Bukarts, Š. Stránský (A), Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Ganger, Klouček Stadion enteria arena Návštěva 6388 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 6 4 2 0 0 34:25 16 2. M. Boleslav 6 3 2 0 1 20:12 13 3. Třinec 8 4 0 1 3 29:21 13 4. Olomouc 7 3 1 2 1 19:18 13 5. Vítkovice 7 3 1 2 1 18:19 13 6. Mountfield 6 4 0 0 2 20:20 12 7. Plzeň 6 3 0 1 2 22:21 10 8. Brno 5 2 1 1 1 10:6 9 9. K. Vary 5 3 0 0 2 16:13 9 10. Sparta 5 1 1 1 2 20:22 6 11. Kladno 6 1 1 1 3 16:25 6 12. Litvínov 5 1 0 0 4 9:13 3 13. Pardubice 6 1 0 0 5 9:18 3 14. Zlín 6 0 0 0 6 13:22 0 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Pardubice - Vítkovice: Střela Hollanda byla tečována až za Svobodu, 2:3

Pardubice - Vítkovice: Šidlík tvrdou ranou z pravého kruhu navýšil vedení hostů, 1:3

Pardubice - Vítkovice: Kvasnička dorazil puk za Kacetla, 1:2

Pardubice - Vítkovice: Vyrovnáno! Puk skončil za Svobodou, 1:1