Namíchnutý Hovorka o Pardubicích: Spadnout na hubu. A makat! | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:17. Harju, 47:33. Holland Hosté: 25:55. Schleiss, 29:33. Kvasnička, 35:03. Šidlík Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), Piché, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Harju, R. Kousal, Tybor – Látal, J. Kloz, Hovorka – Mandát (A), Poulíček (A), Machala – Machač, Pochobradský, Matýs. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Černý, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička, Bodák – Roberts Bukarts, Š. Stránský (A), Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Ganger, Klouček Stadion enteria arena Návštěva 6388 diváků

Ztratili jste pátý zápas ze šesti. Mají porážky něco společného?

„Začali jsme velmi dobře, v první třetině jsme měli šance a chybělo asi i štěstí, aby tam něco spadlo. Ale na to se nebudeme vymlouvat. My si komplikujeme každý zápas zbytečnými chybami, to je už obehraná písnička. Všichni se musí zamyslet, jestli dělají všechno na sto procent a začít pořádně hrabat pro mužstvo. Je potřeba úplně jiný přístup než do teď.“

Myslíte, že kdyby vaše sólo skončilo v první třetině gólem, ne tyčí, Pardubice vedly, že by hlava dostala ten tolik potřebný impulz?

„No jasně. V posledních dvou zápasech jsem šel dvakrát sám na bránu a nedal. Teď s Vítkovicemi jsem byl přesvědčený, že puk jde do brány a horní tyč... Bohužel. Beru to na sebe, tohle prostě musím dávat, od toho v Pardubicích jsem. Ale hlavně musíme pořád jet naši hru, být trpěliví a nedělat hloupé, hloupé chyby. A pak i hloupé fauly.“

Pardubice - Vítkovice: Střela Hollanda byla tečována až za Svobodu, 2:3

Proč se podle vás objevují opakovaná selhání?

„Podle mě je to o jednotlivcích, jak k tomu přistoupí. Jsme dole, takže je potřeba hrabat. Nemůžeme si dovolit kličky na modré, jaké děláme do teď a hrát si na nějaké velké hráče. Velká mužstva dělají detaily, my máme detaily velmi slabé.“

Zatím jste nedali v zápase víc jak dva góly. Tohle je asi taky další velké téma, ne?

„Jasně. Ale jsem přesvědčený, že když budeme hrát poctivě a nebudeme dělat takové chyby, plus mít tolik zbytečných vyloučení, budeme mít i víc sil v zakončení.“

Sezona se pořád teprve rozjíždí, na nápravu je čas. Ale bude příští víkend se Zlínem a Kladnem klíčový?

„Nemůžeme si donekonečna říkat, že máme čas. Začátek nám ujel a teď je doba, že musí padnout tvrdá slova. A my všichni musíme spadnout na hubu a makat.“

Pardubice - Vítkovice: Šidlík tvrdou ranou z pravého kruhu navýšil vedení hostů, 1:3

Pardubice - Vítkovice: Kvasnička dorazil puk za Kacetla, 1:2