Vítkovice: underdog, který kouše! Ostravané jsou největším překvapením sezony | iSport.cz

Může se tomu říkat jakkoliv, ale klidné léto rozhodně ne. Vítkovicím odešlo deset hráčů, hromada zkušených osobností. Namátkou brankář Patrik Bartošák, útočníci Rostislav Olesz, Jakub Lev, Radoslav Tybor, Lukáš Kucsera, David Květoň nebo Roman Szturc.

Rozpočet byl výrazně seškrtaný. Do toho se bývalý kapitán Olesz veřejně rozhádal s trenéry a klub byl pod těžkou palbou fanoušků, když dal před Vladimírem Svačinou přednost Alexandre Malletovi.

A aby toho nebylo málo, těsně před startem soutěže se zranili playmaker Ondřej Roman a střelec Patrik Zdráhal. Dva předpokládaní lídři ofenzivy.

„Je pravda, že nás všichni pasovali dolů,“ souhlasí obránce Petr Šidlík. „Na druhou stranu, mladí hráči, které tu máme, se dají považovat za talenty českého hokeje. Všichni byli v reprezentaci, někteří si prošli juniorkami v Americe, posbírali tam zkušenosti.“

SESTŘIH: Pardubice - Vítkovice 2:3. Dynamo prohrálo potřetí v řadě

Nevěří nám? Výhoda

Jan Výtisk, nejzkušenější hráč sestavy a nový kapitán, nad prognózami jen mávnul rukou. „Člověk si toho před sezonou přečetl hodně. Že se nám nevěří. Že nás tipují na dvanácté místo a hůř. My to máme nastavené jinak. Jestli nám nevěří, může být naše výhoda.“

Zarostlý bojovník ovšem jedním dechem okamžitě upozorňoval, že jen s tím by neměli v soutěži šanci. „Do každého zápasu, do každého střídání musíme jít tak, jako by to byla naše poslední akce. Nemůžeme vybočit na deset, ani na pět minut, musíme hrát na sto procent. Celých šedesát minut. Pak věřím, že se nám to vrátí.“

Faktem je, že Ostravané hráli všechny zápasy do dramatické koncovky. Kromě prohry s Kometou Brno (0:3) rozhodovala vždy jen jediná branka. Všechny výsledky se v klidu mohly překulit na jednu i druhou stranu. A venku, kde jsou zatím společně s prvním Libercem nejúspěšnější, se střetli se Zlínem (3:2), Kladnem (3:2p) a Pardubicemi (3:2). Tedy s týmy, kterým start nevyšel.

„Buďme pokorní, pořád nás čeká hromada práce,“ říká trenér a generální manažer Jakub Petr. „Start je důležitý pro mentální stránku hráčů i týmu, ale všechny zápasy byly obrovsky vyrovnané, všechny se rozhodovaly v koncovkách. Nechci, aby to znělo jako fráze, ale pro tenhle mladý tým je každý vydařený trénink pozitivní. Líbí se mi, jak si i sami kluci v kabině říkají, že v každé třetině si mohou dokázat, že jsou schopni se rovnat s každým. Jen se o tom nesmí pouze mluvit, ale potvrzovat to každé střídání. Protože my v žádném zápase nebudeme v pozici favorita.“

Pardubice - Vítkovice: Střela Hollanda byla tečována až za Svobodu, 2:3

Čím zatím Vítkovičtí zabodovali? Živelnou chutí bojovat do posledních vteřin. Nasazením i agresivitou. Po utrápené sezoně v Třinci a ve Spartě ofenzivně procitl Roberts Bukarts (3+6). Bodově tým táhnou i mladší dravci Šimon Stránský (3+3) s Dominikem Lakatošem (2+3) a díky výraznější roli na ledě i v kabině je mnohem víc znát zkušený Rastislav Dej (2+2). K tomu obětavá hra do obrany a spolehlivý Miroslav Svoboda v brance.

„Už v létě byla cítit obrovská natěšenost, kolektiv si sedl,“ popisuje Šidlík, který je se čtyřmi body (1+3) nejproduktivnějším bekem týmu. „To je hrozně důležitá věc. Každý plní svoji roli, nenajdete tady nikoho, kdo by nerespektoval pokyny, chodil domů naštvaný, rozhazoval rukama a dělal špatnou náladu. Jsme jako jeden muž. Kdokoliv vám tady zblokuje střelu. Třeba i Roberts Bukarts, který je přitom ofenzivní hráč. To vás pohltí. Asi nám vyhovuje, že jsme šli do sezony jako tým, který je podceňovaný.“

Na druhou stranu, například liberecký trenér Patrik Augusta by o podceňování Vítkovic vůbec nemluvil. „Podceňované byly v médiích, my je rozhodně nepodceňovali,“ řekl po bitvě, ve které Ostravané doma nad Libercem vedli 3:1 a nakonec padli 4:5 po nájezdech. „Mají mladé mužstvo, hrají živý hokej, jednoduchý, agresivní v soubojích. Nás Vítkovice rozhodně nepřekvapily.“

Emoce jako v play off

I proto trenér Petr mluví o tom, že tým si nesmí dovolit polevit. Je třeba přidat na konzistenci, zkusit se vyhýbat špatným rozhodnutím v klíčových situacích a zónách. Práce je pořád hromada.

„Co mě ale strašně baví, a říkal jsem to i v kabině, máme emoce, jako kdyby to bylo play off,“ těší Petra. „Jestli chceme uspět, musíme ze sebe odevzdat maximum, být koncentrovaní, poctivě pracovat a nic nepodcenit. Je to o nás a našem přístupu. Pořád víme, že máme dost rezerv a že jsme zatím ještě neukázali náš plný potenciál, takže rozhodně neusínáme na vavřínech, nesledujeme bodové konto. Pro nás se nic nemění, pořád je to o poctivé práci.“

Pardubice - Vítkovice: Šidlík tvrdou ranou z pravého kruhu navýšil vedení hostů, 1:3

Ostravané věří, že je podpoří i fanoušci. Na čtyři domácí zápasy zatím v průměru přišlo 5353 fanoušků, ale už je v tom započítáno i předehrávané derby s Třincem (5699). Ve čtvrtek přijedou Oceláři znovu. A obránce Šidlík věří, že Ostravar Aréna pro 9833 diváků bude tentokrát mnohem víc zaplněná. „Určitě bychom si to přáli,“ doufá.

Hrajeme pořád stejně, jestli je hala plná, nebo poloprázdná, ale čím více lidí, tím líp. To si ale musejí fanoušci a diváci rozhodnout a uvědomit sami, jestli na nás chtějí chodit, nebo ne. Je to na nich, my se pro to snažíme dělat maximum.“