Bambini di Vítkovice spustily Gotta: Jsme super parta. To slyšíte... | iSport.cz

Šidlík při přesilovce vsadil na totální sílu. Třískl do puku a mezírku v gólmanově postoji. „Upřímně vám řeknu, že jsem nevěděl, co s pukem mám dělat,“ usmál se pak vousáč. „Hlídali si tam nahrávku nahoru na Tršku i na Bukartse na druhou stranu. Mohl jsem si vyměňovat puk se středním hráčem, kdy byl Rasťa Dej. Jenže to mě už nebavilo, vypadalo to jako špatná přesilovka. Dali jsme si to třikrát, tak jsem to zkusil narvat.“ Udělal dobře, jeho bomba měla pro Vítkovice smysl. Vedly v tu chvíli 3:1 a výhru už nepustily.

„Mě tenhle tým začíná víc a víc bavit,“ po zápase chválil trenér Jakub Petr. Aby ne, jeho soubor má třináct bodů, šlape lépe, než se před sezonou čekalo. Když Šidlík mluvil, z kabiny se ozýval zpěv, nebo spíš řev. Z repráků zpíval Karel Gott svoje „C'est la vie“ a živě ho doplňoval sbor Bambini di Vítkovice. „Trenéři tady nasadili super systém, který všem sedí. Není tady jediný kluk, který by byl naštvaný. Klape nám to, jsme super parta. Myslím, že to právě slyšíte,“ narážel na song, který se linul z kabiny.

Vítkovice nebodovaly v sezoně zatím jenom jednou. Výhra v Pardubicích pro ně byla hodně sladká. „Kdyby nám tohle někdo říkal před sezonou, bereme všema deseti. Je to super. Ale musíme být taky pokorní. Protože zápas v Pardubicích se dal dohrát ve větším klidu, když jsme vedli 3:1. Jsou tam detaily, ze kterých se musíme poučit. Ale jsme mladý tým, máme aspoň co brousit,“ dodal Šidlík.

SESTŘIH: Pardubice - Vítkovice 2:3. Dynamo prohrálo potřetí v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:17. Harju, 47:33. Holland Hosté: 25:55. Schleiss, 29:33. Kvasnička, 35:03. Šidlík Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), Piché, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Harju, R. Kousal, Tybor – Látal, J. Kloz, Hovorka – Mandát (A), Poulíček (A), Machala – Machač, Pochobradský, Matýs. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Černý, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička, Bodák – Roberts Bukarts, Š. Stránský (A), Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Ganger, Klouček Stadion enteria arena Návštěva 6388 diváků