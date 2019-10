Forma v extralize: Kladno drží úhel, Vrbatova socha i roztrhaný Zlín | iSport.cz

1. LIBEREC +2

Mraky gólů, samé výhry? Tohle se zatím jeví jako totální hokej. Jestli je to skladbou kádru a trenérem Patrikem Augustou, smekáme. Jestli si ale mícháte něco tajemného do pití... Nemáte na skladě? Tak půl kila?

2. MLADÁ BOLESLAV +9

Černý kůň či štika, kdepak slon v porcelánu. Boleslav se (ne)nápadně hrne do popředí. Ač už nemá trenéra Miloslava Hořavu, vzadu nehoří. Je to jisté, za padesát let bude stát před stadionem Vrbatova mohyla, pardon, socha.

3. KLADNO +9

Není Godla jako Godla. Ten, co přišel do Kladna, je Denis, ne žádný Franta popelář z Mostu. Ale jedna podobnost tam je. Zařvete: „Drž úhel!“ A drží. Tenhle gólman to umí tak, že Kladno dvakrát vyhrálo.

4. TŘINEC +5

Obránce David Musil vždycky připomínal dobráckého medvěda. Ale viděli jste, jak vláčel po ledě Petra Koloucha z Olomouce? To byla síla. On se ho snad zeptal, jestli by mu půjčil kožich a medvědici.

5. KOMETA 0

Liberec první v tabulce s 25 inkasovanými góly, Kometa osmá s šesti. To je blázinec. Ale jen na první pohled. Justin Peters není Karel Vejmelka a Brno útočí obranou. Začít zítra play off, radíme vsadit na Kometu.

6. VÍTKOVICE -2

Jestli si někdo před sezonou vsadil, že Vítkovice budou v první šestce? Buď totální fanda, nebo se někdo omylem na počítači uklikl. Anebo to musel být trenér Jakub Petr. Každopádně taková sázka se jeví nadějně.

7. PLZEŇ 0

Nejlepší Gulaš vaří v Plzni, to se ví. K tomu Prazdroj a co víc si přát? Navíc parťák Mertl hraje líp než kdysi Hertl. Ale co když si na oba kanóny někdo škaredě vyšlápne? Haló, to je Security service, pan Houdek u telefonu?

8. MOUNTFIELD HK -7

Nasadit brankáře Štěpána Lukeše do prvního zápasu zrovna v Třinci? Aha. A příště ho obléknete do červeného a do arény pustíte býka? Dostal rychle tři góly a střídal. Aspoň neprůstřelnou vestu jste mu měli dát.

9. OLOMOUC -7

Na Hanáky nám padla hmla. Že vás spláchne Třinec? To se stane, žádná křeč. Ale vést v Kladně 3:0 na začátku druhé třetiny a pak odjet domů s banánem v ruce (bodem) a botami od sněhu? Do příště vylepšíme, pánové!

10. KARLOVY VARY -2

Po prvním týdnu v kapse devět bodů, po druhém pořád devět bodů. Jak rychle nabyli, tak rychle… Ale co, tříbodový náskok na Spartu se počítá, ne? Tak zas a znovu: velký prachy a jména nejsou všechno.

11. SPARTA -5

Kvůli programu v O2 areně má divoký program, šest zápasů venku. Doma? Kde je vlastně doma? V moderním baráku se bydlí pěkně. Jen je na houby, když po každém zápase musíte zabalit koberec a jít na chodbu.

12. LITVÍNOV +1

Někdy máte pocit, že to byl Viktor Hübl, kdo držel uzdu koně prezidenta Masaryka a kdo bojoval s Žižkou u Sudoměře. Jak dlouho vlastně hraje v extralize? Se 336 brankami je jejím nejlepším střelcem. Bravo!

13. PARDUBICE -3

To nevadí, že to nejde. Zeptejte se ve slabší třídě, jestli by vás tam rovnou nevzali, nemusíte čekat, až propadnete. V poslední lavici sedí Kadaň, s ní si sednete. A můžete se vytahovat, kdo dostává horší známky.

14. ZLÍN 0

Vidět Jaromíra Jágra? 150 korun. Koupit si jeho dres? 1250. Nastoupit proti němu v brance? Tři týdny pevná ortéza a dva měsíce bez hokeje pro Libora Kašíka. Mistr vždycky uměl trhat gólmany na kusy.