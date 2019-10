Ocelář Stránský: Čekali jsme, že Nestrašil s námi dlouho nezůstane | iSport.cz

„Je to ztráta, ale tak nějak jsme čekali, že s námi dlouho nezůstane,“ říká třinecký útočník Matěj Stránský, který Karlovy Vary setnul dvěma góly. „Andrej je kvalitní hráč, který má za sebou jak zápasy v NHL, tak v KHL. Doufali jsme, že zůstane déle, ale přeju mu hodně štěstí v novém angažmá. Ztráta to je, ale je to šance pro další. Góly musí začít dávat jiní.“

I kvůli odchodu Nestrašila se z Frýdku-Místku poprvé do týmu dostal David Květoň, jak hodnotíte jeho přínos?

„Davida znám, hrál s bráchou za Vítkovice, je super, že takhle může přijít pomoct. Měl to těžké, skočil do rozjetého vlaku, ale ujal se toho dobře, pomohl nám. Klobouk dolů.“

Jak těžký byl zápas proti Karlovým Varům?

„Byl hodně těžký, Vary mají dobrý mladý tým, který hodně bruslí, jsem rádi za dva body. Jsme rádi že nám to tam spadlo v prodloužení.“

Třinec - Karlovy Vary: Přestřelka pokračuje. Pár vteřin po začátku přesilové hry srovnává Stránský, 2:2

Vaše dva góly byste popsal jak?

„Já se do šancí v posledních zápasech moc nedostával, tak jsem si řekl, že když něco dostanu, tak se budu snažit vystřelit. Dvakrát jsem do toho plácnul a spadlo to tam.“

Jednu přesilovku jste využili, ale dlouhá výhoda proti třem (111 sekund) nebo čtyři minuty proti čtyřem zůstaly neproměněné. Proč?

„Tam se musíme zlepšit, mohli jsme rozhodnout zápas, odskočit na dva tři góly. Na tom musíme zapracovat, vypilovat tyhle věci. Jedeme dál. Možná, čím má víc člověk času, tak se snaží vymýšlet. Možná je to i tím.“

První využitá přesilovka za 5 vteřin by mohla být mustr?

„Jo, jo. Alespoň jeden gól z nich padl, ale šancí a příležitostí, abychom z nich dali víc gólů, bylo hodně. Musíme na tom zapracovat.“

Ve středu hrajete doma Ligu mistrů proti Lausanne. Švýcaři nedávno v přípravě porazili Philadelphii 4:3, ukázali kvalitu?

„Jasně. Doufám, že je porazíme a můžeme si pak říkat, že jsme lepší než Philadephie.“ (usmívá se)

SESTŘIH: Třinec - Karlovy Vary 4:3p. Vyrovnaný souboj nakonec dopadl lépe pro domácí, dvakrát se trefil Stránský

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:42. Marcinko, 13:21. M. Stránský, 30:53. M. Stránský, 64:07. O. Kovařčík Hosté: 07:53. Koblasa, 09:47. Šenkeřík, 54:35. Stříteský Sestavy Domácí: Kváča (Malík) – Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Krajíček (C), M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Hrehorčák – Hrňa, Marcinko (A), Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Adamský (A), Polanský, D. Květoň. Hosté: Bednář (F. Novotný) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – T. Mikúš, Raška I, O. Beránek – Gorčík, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Šír, Kubičík – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 817 diváků