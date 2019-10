SESTŘIHY: Ostuda pro Brno - debakl 0:7! Jágr 1+1. Boleslav - Sparta 1:2p | iSport.cz

Energie vyválčila u mistra bod díky přesilovkám

Od úvodní minuty se hrál oboustranně útočný hokej, což se brzy promítlo i do skóre. Nejdříve se prosadili domácí, když Galvinš obkroužil branku a po jeho pasu střílel Marcinko do prázdné. Zanedlouho bylo vyrovnáno. Flek sice na Kváču bekhendovým blafákem nevyzrál, ale následně zblokoval Gernátovu rozehrávku na hůl Koblasy, který zamířil přesně z mezikruží.

Karlovy Vary otočily skóre v přesilové hře, kterou využily už po dvanácti sekundách. Pohlednou kombinaci na jeden dotek zakončoval do odkryté branky Šenkeřík. Třinec oplatil stejnou mincí. Početní výhodu přetavil v gól také bleskurychle, po vyhraném vhazování a čtyřech vteřinách se trefil do horního růžku Stránský. Moc nechybělo, aby vzápětí přidal třetí gól domácích Chmielewski, ale zblízka nepřekonal Bednáře.

Druhou třetinu poznamenala četná vyloučení, přesto šancí ubylo. Třinec nevyužil žádnou z pěti přesilových her, dokonce promarnil 110 sekund výhodu pěti proti třem. Šanci měl pouze Marcinko, zblízka ale minul.

Karlovy Vary byly v obou přesilových hrách nebezpečnější, ale agilní Flek dvakrát netrefil bránu a Šenkeřík po podobné souhře jako při druhém gólu hostí nechal vyniknout Kváču. Přesto se skóre měnilo. Když se zápas přehoupl do druhé poloviny, ukázal opět Stránský, jak tvrdou a přesnou má ránu.

Třinec si ve třetině až na pár zmatků v obraně dlouho hlídal vedení, které ztratil v 55. minutě v oslabení. Z levého kruhu přesně zamířil Stříteský. Prodloužení mohl odmítnout v poslední minutě Flek, ale jeho teč Kváča ukryl v chráničích.

Energie začala prodloužení 88 sekund dlouhou přesilovou hrou čtyři na tři, ale nic nevymyslela. Ani další průběh nenabídl žádné šance a zdálo se, že zápas směřuje k nájezdům. Bednář ale neudržel nahození Adamského a Ondřej Kovařčík z dorážky rozhodl.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): "Jsme rádi za finální výsledek, který se nerodil vůbec jednoduše. Hostující tým byl minimálně vyrovnaným soupeřem a odrazilo se to na skóre. Za svůj výkon si zasloužili u nás bodovat. Za zlomový moment považuju dlouhou přesilovku pět na tři, kde jsme mohli odskočit. Ve třetí třetině jsme si takticky hlídali výsledek, nepouštěli jsme je do vážnějších situací. Technický faul nás poslal do oslabení, z čehož Karlovy Vary využily parádní brankou. Celý zápas měly skvělé přesilové hry, měli jsme s nimi ohromné problémy. Ve finále jsme ubránili čtyři na tři a šťastným odrazem, možná i lacinějším gólem jsme získali další bodík. Vítězství proti velmi dobře bruslícímu soupeři si ceníme, hodně nám to ztížil."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že získáme bod a budeme se do poslední chvíle tahat o výhru, tak bychom to brali. Vstoupili jsme do utkání dobře, ale po jedné zbytečné chybě jsme dostali branku. Zápas jsme otočili, nutili jsme soupeře k určitým chybám a hráli zhruba, co jsme chtěli. Inkasovali jsme na 2:2, ale ve druhé třetině jsme ubránili hrozně moc oslabení. Hráči, kteří tam byli, zaslouží velký respekt. Škoda, že jsme soupeře zas nechali zbytečně odskočit. V kabině jsme si řekli, že uděláme vše proto, abychom gól dali. To se povedlo. Škoda, že jsme neproměnili v závěru přesilovku čtyři na tři. Za neskutečnou bojovnost a obětavost, kterou naši hráči předvedli, a velmi kvalitní výkon jsme si mohli odvézt víc než bodík. Na druhou stranu musíme respektovat sílu soupeře a být pokorní. Každý bod je důležitý a z tohoto horkého ledu velmi cenný."

SESTŘIH: Třinec - Karlovy Vary 4:3p. Vyrovnaný souboj nakonec dopadl lépe pro domácí, dvakrát se trefil Stránský

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:42. Marcinko, 13:21. M. Stránský, 30:53. M. Stránský, 64:07. O. Kovařčík Hosté: 07:53. Koblasa, 09:47. Šenkeřík, 54:35. Stříteský Sestavy Domácí: Kváča (Malík) – Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Krajíček (C), M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Hrehorčák – Hrňa, Marcinko (A), Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Adamský (A), Polanský, D. Květoň. Hosté: Bednář (F. Novotný) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – T. Mikúš, Raška I, O. Beránek – Gorčík, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Šír, Kubičík – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 817 diváků

Dvojka Tygrů Schwarz se blýskla nulou

V úvodu utkání ale Schwarz příliš práce neměl. To jeho protějšek Konrád byl hned od začátku v permanenci a proti šanci Ordoše musel vytáhnout první ostrý zákrok. První přesilovku zápasu si zahráli domácí a blízko vedoucímu gólu byl Filippi, Konrád ale se štěstím branku uhájil.

Poté se osmělili také hosté z Olomouce a Schwarz si připsal dobré zákroky proti šancím Tomečka a Irgla. V samém závěru první třetiny se až před Konráda protáhnul Filippi, mířil ale těsně vedle.

Severočeši byli aktivnějším týmem také na začátku druhé části a ze svého tlaku vytěžili vedoucí branku. Skóre utkání otevřel jemnou tečí Hudáčkovy rány Bulíř. Za hosty mohl vzápětí odpovědět Nahodil, Schwarz se blýsknul pohotovým zákrokem.

Udeřili tak znovu domácí. Obránce Havlín si sjel až na kruh pro vhazování a ranou nad Konrádovo rameno poslal Bílé Tygry do dvoubrankového vedení. Hanáci mohli odpovědět v přesilové hře, Schwarze ale prakticky neohrozili. Další branku Liberce tak mohl přidat unikající Krenželok, tváří v tvář Konrádovi však neuspěl. Po rychlém protiútoku byl poté blízko gólu olomoucký Olesz, jenže Schwarzovi pomohla horní tyč.

V závěrečném dějství se nejprve tlačil do šance hostující Tomeček, Schwarz mu ale opět zkazil radost. Na opačné straně pak sebral Birnerovi téměř jistý gól famózním zákrokem Konrád. Olomoučtí poté zvýšili obrátky a Schwarz měl najednou plné ruce práce. Blýsknul se zejména proti Irglovi, který zůstal na brankovišti zcela nehlídaný. V závěru utkání pak sáhli hosté ke hře bez brankáře, Liberec ale své vítězství ubránil.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): "Největší pozitivem dnešního zápasu je pro nás zlepšený a zodpovědný výkon směrem dozadu. Navíc byl podpořený výborným výkonem Marka Schwarze v brance. Volali jsme po takovém výkonu bez nebo s minimem inkasovaných branek od začátku sezony. Jinak byl k vidění velice vyrovnaný zápas a šance se střídaly na obou stranách. My jsme byli efektivnější v koncovce, proto bereme tři body."

Jan Tomajko (Olomouc): "Opět jsme nedali gól, tudíž nemůžeme počítat s tím, že bychom bodovali. Začátek zápasu nebyl z naší strany ideální, poté se ale náš výkon zvednul. Vypracovali jsme spoustu šancí, bohužel jsme je neproměnili. V zakončení jsme selhali a stálo nás to nějaký bodový zisk."

SESTŘIH: Liberec - Olomouc 2:0. Dva góly stačily domácím k výhře, hosté byli vyrovnaným soupeřem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:37. Bulíř, 32:45. Havlín Hosté: Sestavy Domácí: Schwarz (Peters) – T. Hanousek, Šmíd (A), Havlín, Derner, Knot, Kotvan, Graborenko – L. Hudáček, Bulíř, Birner (A) – Lenc, Filippi, Marosz – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, A. Musil, J. Vlach. Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek, Valenta, Švrček, A. Rutar, Hlaváč – Ostřížek, Klimek, Kořenek – Strapáč, Kolouch, Irgl – Burian, Nahodil, Olesz (A) – Hecl, Skladaný, V. Tomeček. Rozhodčí Jeřábek, Sýkora – Brejcha, Jelínek Stadion Home Credit Aréna, Liberec Návštěva 6 849 diváků

Gulaš se trefil poosmé v řadě

Domácí se sice od začátku utkání tlačili dopředu, ale dobře bruslící hosté je dlouho nepouštěli do šancí a navíc vyráželi do nebezpečných brejků. V 11. minutě ovšem za vítkovickou obranu najel na dlouhý pas Čerešňáka Gulaš a dokázal bekhendovou střelou z úhlu otevřít skóre. Za chvíli v dobré pozici netrefil branku nekrytý Pour a naopak z protiútoku po 37 vteřinách sebral Plzni vedení přesným švihem z levého kruhu Guman.

Ve 14. minutě ale chytrou přihrávkou od pravého mantinelu uvolnil Indrák Kodýtka a ten z mezikruží překonal Svobodu. Explzeňský brankář držel svůj tým v závěru první třetiny během přesilovky Indiánů, kdy stačil vykrýt levým betonem rychlý volej Mertla.

Na začátku prostřední části zahrozil skrytým pokusem Bukarts a na druhé straně po chybě vítkovické obrany protáhl Svobodu Pour. Poté domácí ubránili přesilovou hru soupeře a při signalizované výhodě usměrnil ve 32. minutě Mertl do sítě Kaňákovu střílenou přihrávku a zvýšil na 3:1.

Před druhou sirénou ve vlastním oslabení ujel Lakatoš a Indiány uchránil od pohromy jen skvělý zákrok Frodla. Plzeňský brankář se zaskvěl i o chvíli později, kdy se při vítkovickém náporu stačil včas přesunout proti dorážce Gumana do odkryté branky.

Po zahájení závěrečné dvacetiminutovky hosté nepotrestali vyloučení Indráka a domácí aktivním pojetím znovu převzali iniciativu. Vítkovické srážela ve snaze o kontaktní trefu nedisciplinovanost. V 52. minutě díky Svobodovi přežili přesilovkovou příležitost Indráka a naopak ve hře čtyři na čtyři neprostřelil vyjetého Frodla Dej. Dlouhá závěrečná power play hostů přinesla už jen trefu Straky do prázdné branky na 4:1.

Ohasy trenérů

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Z mého pohledu jsme odehráli první třetinu nervózně. Na spoustě hráčů jsem viděl, že to nebyli oni. Byli jsme bojácní a z toho plynuly některé nedůrazy ve hře. Od druhé třetiny už byl náš výkon v pořádku, takový standardní. V utkání byly pasáže, kdy jsme byli lepší my, ale Vítkovice také zlobily a měly tam šance. Celkově si myslím, že jsme byli lepší a zaslouženě jsme zvítězili. Po těch přídělech na začátku sezony je pro nás taková bilance s jedním obdrženým gólem ve dvou zápasech úspěchem."

Jakub Petr (Vítkovice): "Pro mě je to dnes zklamání, když sem jedeme takovou dobu po D1. Prezentujeme se nějakým hokejem včetně přípravy a dnes to tam nebylo vůbec. Chtěli jsme prokázat náš styl hokeje, ale Plzeň jsme nepřinutili k maximálnímu úsilí. Soupeři stačil průměrný výkon, aby nás porazil. Udělali jsme tam dvakrát chybu při střídání a jeden gól byl o šikovnosti. Paradoxně jsme tam měli větší šance než Plzeň, ale nezasloužili jsme si je dnes proměnit. Gratulace Plzni, pro nás zdvižený prst."

SESTŘIH: Plzeň - Vítkovice 4:1. Západočeši moc šancí hostům nedali a zaslouženě vyhráli

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:37. Gulaš, 13:59. Kodýtek, 31:51. Mertl, 58:51. Straka Hosté: 11:14. Guman Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Moravčík, L. Kaňák, Pulpán (A), Vráblík, Houdek, Čerešňák – Heřman, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, V. Němec, Indrák – Straka, Kodýtek, Eberle – Kolda, R. Vlach, Rob – Kantner. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Černý, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička, Gregorc – Roberts Bukarts, O. Roman (A), Schleiss – Kurovský, Vopelka, Lakatoš – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman. Rozhodčí Hodek, Úlehla – Ondráček, Špůr Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5615 diváků

Zkázu Komety odšpuntovala chyba Vejmelky

Do zlínské branky dvacetiletý Huf a záda mu kryl o rok mladší Michal Kořének. Marek Čiliak, který přišel do Zlína v tomto týdnu hostovat právě z Komety, do utkání na vlastní žádost nezasáhl.

Prvních pět minut odehrála Kometa podle předpokladu v tlaku a náporu, ale bez vyložené šance. Tu si nevypracovala ani v přesilové hře a naopak v ní inkasovala. Po laxní rozehrávce Muellera ve středním pásmu chtěl chybu napravit Vejmelka, ale namazal na hůl Fryšarovi, který do prázdné branky otevřel skóre.

Domácí se z laciného gólu nemohli vzpamatovat a byli potrestáni během deseti vteřin v 17. minutě. Nejprve z mezikruží pálil přesně Ferenc a vzápětí po další nedůslednosti v rozehrávce měl cestu k snadnému gólu otevřenou Honejsek.

Ani druhá třetina žádnou zásadní změnu v obrazu hry nepřinesla. Kometě nebyla nic platná převaha, když jí chyběla přesnost přihrávek, dravost a zakončení. Naopak v pohodě hrající Zlín dokázal své šance využívat. Ve 28. minutě vyhnal Vejmelku z brněnské branky čtvrtý gól z hole Šlahaře.

Jeho nástupce Klimeš ale vydržel s čistým kontem necelých pět minut. Kubiš v pohodě objel bránu Komety, našel volného Honejska, jenž se nemýlil. O výsledku bylo prakticky rozhodnuto, Zlín ve třetím dějství v přesilovce svůj náskok ještě pojistil, navíc neupustil od velmi dobré obrany, Kometa na ni jen velmi těžko hledala recept. Nakonec ho ani nenašla a poprvé v sezoně odcházela z ledu, aniž by dala jediný gól.

Ohlasy trenérů

Petr Fiala (Kometa): "My jsme si za zápas vytvořili snad dvě šance, neměli jsme moc střel, takže jsme ani nezjistili, kdo za Zlín chytá. Produktivita chyběla nám, ale ne soupeři. Pokračovali jsme ve slabých přesilovkách, mužstvo nemělo šanci se chytit. Je to vysoký příděl, je to vina nás všech, co se na tom podíleli. Máme pět dní na to, abychom se z toho nejen dostali, ale i poučili, aby jsme v sobotu v Olomouci byli zase jako Kometa a ne sdružení hráčů, které přijde zápas nějak odehrát."

Martin Hamrlík (Zlín): "Vyšel nám první gól, který jsme dostali darem. Naše produktivita byla dobrá, všechno nám tam spadlo, ale bylo to podloženo dobrým výkonem, podpořené gólmanem Hufem, který si se vším poradil fantasticky. Musím poděkovat celému týmu za výborný výkon. Chceme zůstat na této vlně a potvrdit to v úterý proti Spartě. Budeme mít trochu zamotanou hlavu ohledně brankářů, zda má chytat Huf nebo Čiliak. Ale to jsou příjemné starosti."

SESTŘIH: Kometa Brno - Zlín 0:7. Domácí schytali debakl, dvakrát se prosadil Honejsek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 04:44. Fryšara, 16:23. Ferenc, 16:33. Honejsek, 27:51. Šlahař, 32:39. Honejsek, 49:30. Herman, 58:37. Šlahař Sestavy Domácí: Vejmelka (28. Klimeš) – O. Němec (A), Svozil, Štencel, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič (C) – L. Horký, Plekanec (A), Plášek ml. – Lev, Hruška, Orsava – Jenyš, Kusko, Kucsera. Hosté: Huf (Kořének) – Nosek (A), Žižka (C), Ferenc, Freibergs, Gazda, Řezníček, Hamrlík – Dufek, Palmberg, Köhler – Okál, P. Sedláček, Herman – J. Ondráček, Honejsek (A), Kubiš – Šlahař, Popelka, Fryšara. Rozhodčí Stadion DRFG arena

Divokou přestřelku rozhodl v závěru Jarůšek

Podruhé v sezóně se od začátku zápasu postavil do litvínovské branky Honzík. První střelu si připsal Paulovič, který od hrazení prověřil domácího brankáře. V páté minutě se poprvé do útočného pásma dostali Litvínovští a hned z toho byla úvodní branka: Petružálek našel Hanzla a ten rychlou kličkou do bekhendu otevřel skóre.

Poté vyslal nebezpečnou bombu od modré čáry exlitvínovský obránce Pavlík, Honzík si ale poradil. V 10. minutě dokázal Vincour po Ščotkově špatné rozehrávce vyrovnat a za sto vteřin předvedli hosté bleskově rychlý protiútok a šli díky Perretovi do vedení. Srovnat krok mohl Jarůšek, ale proti svému bývalému zaměstnavateli se prosadit nedokázal.

Úvodní šanci druhé části měl Vincour, který obkroužil branku, ale nestačil puk zasunout pod padajícího Honzíka. O vyrovnání se v 23. minutě postaral střelou švihem nad Mazancovo rameno Hübl. Pro litvínovského útočníka to byl již 234. gól v extralize. Za necelé tři minuty domácí dovršili další obrat ve skóre. Kašpar zpoza branky našel Lukeše, který bombou z mezikruží zamířil přesně.

Následně ve stejné palebné pozici selhal Petružálek, který trefil dobře postaveného Mazance. Královéhradečtí v polovině utkání hráli čtyři minuty v početní výhodě. V té fantastickými zákroky držel Litvínov Honzík. V 32. minutě dokázal přesnou ranou nad pravý beton vyrovnat svým druhým gólem v utkání Vincour. Další obrat přišel zanedlouho, když Koukal poslal hosty opět do vedení poté, co zamířil z mezikruží přesně do horního růžku.

Brankové hody pokračovaly i ve třetí třetině. Již po 32 vteřinách vyrovnal na 4:4 ranou od modré čáry Jánošík. Za necelou minutu si hosté vzali vedení zpět, kdy se trefil Kubík. V 45. minutě nejprve fantastickým zákrokem zabránil jasné brance Honzík a dal tak základ pro vyrovnání, o které se postaral Jurčík.

Poté se řítil na Mazance Hübl, královéhradecký brankář skvěle zakročil lapačkou. Domácí radost vypukla až v 58. minutě, kdy se z otočky trefil poprvé v sezoně Jarůšek. Pro Litvínov to zároveň byla první využitá přesilová hra sezony a tím i výhra po pěti ztracených utkáních v řadě.

Ohlasy trenérů

Jiří Šlégr (Litvínov): "Z pohledu diváka to byl atraktivní zápas. Z pozice trenéra a brankáře to není úplně ideální. Už před utkáním bylo vidět na klukách odhodlání, že chtějí vyhrát. I když se nám v utkání nevedlo, pořád jsme věřili, že se nám to podaří. Konečně jsme dali branku z přesilové hry. Předvedli jsme týmový výkon proti kvalitnímu soupeři. Tři body jsme vydřeli a troufnu si říci, že i zasloužili."

Petr Svoboda (Mountfield HK): "Bylo to utkání plné zvratů. Podařilo se nám vyhrát první třetinu. Zápas se definitivně zlomil za stavu 4:5, kdy jsme měli šanci, kterou jsme neproměnili a ihned jsme inkasovali. Poté jsme dostali branku v oslabení. Na pět branek bychom měli venku vyhrát, bohužel se tak nestalo. Musím pogratulovat Litvínovu, jak bojoval a předčil nás v koncovce."

SESTŘIH: Litvínov - Mountfield HK 6:5. Gólovou přestřelku rozhodl Jarůšek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:31. M. Hanzl, 22:26. V. Hübl, 25:14. F. Lukeš, 40:32. Jánošík, 44:54. Jurčík, 57:37. Jarůšek Hosté: 09:57. Vincour, 11:37. Perret, 31:05. Vincour, 33:26. Koukal, 41:29. Kubík Sestavy Domácí: Honzík (Janus) – Jánošík, Kubát, J. Říha, Ščotka, Štich, L. Doudera – Kašpar (A), V. Hübl (A), F. Lukeš – Jarůšek, M. Hanzl, Petružálek – Jurčík, Helt, Trávníček (C) – Myšák, J. Mikúš, Gerhát – Zygmunt. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel, Zámorský, Gaspar, Cibulskis, Rosandić, F. Pavlík, T. Voráček – Červený (A), Koukal, Smoleňák (C) – R. Pavlík (A), Cingel, Vincour – M. Chalupa, Kubík, Jergl – Perret, Rákos, Paulovič. Rozhodčí Pražák, Kika – Gerát, Hynek Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4 156 diváků

Dynamo po konci Lubiny zabralo, nezastavil to ani znovu zářící Jágr

Pardubičtí začali zápas s velkou ofenzivní chutí a hned v prvním střídání pálil Tybor do opuštěné branky, ale jeden z obránců stihl puk odrazit. Vzápětí neproměnil velkou šanci Látal, a tak gólem skončila v šesté minutě až dorážka Kusého. Dynamo soupeře přehrávalo, jenže často ztroskotalo na skvělém Godlovi, jenž dvakrát vychytal unikajícího Tybora.

Kladno se k první šanci sice dostalo až v desáté minutě, ale Patrik Machač hned orazítkoval tyč a hosté se postupně osmělovali. Při přesilovce těsně minul odkrytou část branky Strnad a po povedeném nástupu do druhé třetiny a dobré práci Jágra už dotlačil kotouč za strážce domácího brankoviště Štěpánka nehlídaný Stach.

Dynamo rychle odpovědělo, když Zdráhalovu střelu od modré čáry tečoval mimo Godlův dosah Hovorka. Po nevinně vypadají akci pak ve 32. minutě Kusý přiťukl Poulíčkovi a ten z hranice kruhů trefil přesně horní roh branky. Tentýž hráč mohl zvýšit náskok Pardubic v početní výhodě, jenže Godla byl tentokrát proti, a tak udeřilo Kladno. Štěpánek zlikvidoval šanci Zikmunda, ale v oslabení už nedosáhl na Jágrovu střelu k tyči.

Rytíři potřebovali k vyrovnání ještě jeden gól a na začátku třetí třetiny si vytvořili soustavný tlak, jenže pořádně nezakončili. Dynamo se před Godlu dostalo až v přesilovce a bylo o poznání nebezpečnější, ale Tybor znovu ztroskotal na Godlovi. A když už domácí v 55. minutě kladenského brankáře vyšachovali, tak proti Matýsově i Mikušově střele do odkryté branky zasáhli obětaví obránci.

Rytíři v závěru sevřeli soupeře do kleští, usadili se u Štěpánka a blízko vyrovnání byl Zikmund. Kýžený třetí gól však Kladno nevstřelilo ani při hře bez brankáře, Dynamo první domácí výhru v sezoně udrželo.

Ohlasy trenérů

Radek Bělohlav (Pardubice): "Povedl se nám vstup do zápasu a jsme za to rádi, protože to určilo jeho ráz. My jsme podobné utkání potřebovali a je v naší situaci možná lepší, že jsme vyhráli jen o gól. Hráči to odmakali, ale chyby tam pořád jsou, navíc nám přálo štěstí. Měli jsme si to zjednodušit využitou přesilovku a pak bychom dohrávali trochu v klidu, ale možná to takhle mělo být."

David Čermák (Kladno): "Na začátku zápasu nám chyběl pohyb, postupně se to sice zlepšovalo, ale vyrobili jsme tři hrubé chyby, které Pardubice potrestaly. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že se pokusíme vyrovnat, ale udělali jsme tam nějaké fauly a Pardubice žádný. Když hrajete tolik minut v oslabení, tak se blbě vyrovnává."

SESTŘIH: Pardubice - Kladno 3:2. Dynamo zabralo, Jágr měl v zápase bilanci 1+1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:07. Kusý, 24:38. Látal, 31:11. Poulíček Hosté: 20:34. Stach, 38:16. Jágr Sestavy Domácí: Štěpánek (Kacetl) – Eklund, Holland, J. Kolář, Ivan, Mikuš, J. Zdráhal, Hrádek – Mandát, R. Kousal, Tybor – Látal, Harju, Hovorka – Kusý, J. Kloz, Poulíček – Machač, Blümel, Matýs. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Smetana, Barinka, Zelingr – Zikmund, Stach, Jágr – J. Strnad, Machač, Redlich – O'Donnell, T. Kaut, Valský – Š. Bláha, Melka, Hajný. Rozhodčí Pešina, Obadal – Jindra, Zika Stadion enteria arena Návštěva 9241 diváků

Bitvu brankářů rozsekl Kudrna

V dresu hostů si odbyl premiéru útočník David Tomášek. Odchovanec Sparty si v mateřském klubu zahrál v nejvyšší soutěži poprvé po působení v mládežnických letech v zámoří a poté v Pardubicích a Jyväskylä.

V úvodu prověřil domácího gólmana Jana Růžičku Říčka, na druhé straně si Machovský poradil se Žejdlovou tečí. Následně zahrozil za hosty Vladimír Růžička a sparťanský gólman zase zasáhl po kombinaci Pabišky se Žejdlem a kryl i Dlapovu střelu. Při Kalinově vyloučení si Machovský poradil s Klepišovou ránou.

Na přelomu první a druhé části se domácí ubránili při Bernadově pobytu na trestné lavici. Sparta zase přestála vyloučení Vladimíra Růžičky, který se po návratu na led dostal v přečíslení hostů do šance, ale mladoboleslavský gólman zasáhl.

Ve 27. minutě ujeli Pražané tři na jednoho, ale po Ďalogově přihrávce nevyzrál na Jana Růžičku Pech. Vzápětí už se sparťané radovali. Buchtele se z pozice za pravým kruhem prosadil střelou přes obránce. Potom nebezpečné pálil i Říčka.

V polovině utkání byl při dorážce faulován Zohorna a domácí Ďalogovo vyloučení potrestali. Klepiš si mezi kruhy připravil střeleckou pozici a zamířil přesně k levé tyči. V 35. minutě mohl otočit stav Vondrka. O chvíli později Blainově trestu ujel v oslabení Smejkal, ale Jan Růžička ho vychytal lapačkou. Na konci druhé části se Středočeši ubránili při Pláňkově vyloučení.

Ve 44. minutě měl nejdříve možnost hostující Dočekal, na druhé straně našel Zbořil volného Klepiše, jemuž ale zakončení nevyšlo. V polovině závěrečného dějství Pražané odolali při dalším Blainově trestu a nerozhodný stav se nezměnil ani při Dlapově druhém pobytu na trestné lavici v utkání. V 57. minutě mohl rozhodnout ve prospěch Sparty Ďaloga, jehož pokus se otřel o levou tyč.

V nastavení si domácí gólman poradil s Pechovým pokusem, ale po Řepíkově akci už rozhodl Kudrna.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Byl to bojovný zápas z obou dvou stran s obrovským nasazením. Bylo to urputné, protože ani jeden tým nedal druhému metr ledu zadarmo. Po šedesáti minutách byl stav 1:1 spravedlivý. Bylo pro nás dobré, že jsme ubránili jejich přesilovky, protože mají vysoké procento využití. Jsme rádi, že jsme jednu přesilovku proměnili. Ta nám pomohla vybojovat prodloužení. V něm jsme měli šanci dva na jednoho, ale uskočil tam kotouč a z protiútoku jsme gól dostali. Nevrátili jsme se tam tak zodpovědně, jak jsme měli. Oni nás za to potrestali."

Uwe Krupp (Sparta): "Byl to velmi dobrý zápas, oba týmy hrály s velkým nasazením. Mladá Boleslav hraje velmi rychlý hokej, má sílu a je to velmi dobrý tým. Není lehké na jejím ledě získat dva body, musím naše hráče ocenit. Měli jsme celý zápas hodně energie, dobře jsme bruslili a vytvořili jsme si velmi dobré šance. Měli je Smejkal nebo Pech z úniků. Hráli jsme dobře v defenzívě a Machovský chytal velmi dobře. Myslím, že dělba bodů v základní hrací době byla spravedlivá a my jsme byli v prosloužení šťastnější."

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 1:2p. Pražanům bod navíc vystřelil Kudrna

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:11. Klepiš Hosté: 26:55. Buchtele, 62:44. Kudrna Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Kurka – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Klepiš (A), Zbořil, Vondrka (C) – Skalický, R. Zohorna, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Polášek, Košťálek, Kalina, Blain, Ďaloga, T. Pavelka, Tomáš Dvořák – Forman, Pech, Řepík – Kudrna, V. Růžička, Říčka – Rousek, Sukeľ, Buchtele – Dočekal, Tomášek, Smejkal. Rozhodčí Petr Lacina, Roman Svoboda – Tomáš Pešek, Ondřej Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4034 diváků