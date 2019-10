Klepiš o Spartě: Lehce pikantnější, ale už nic extra. Bereme každý bod | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:11. Klepiš Hosté: 26:55. Buchtele, 62:44. Kudrna Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Kurka – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Klepiš (A), Zbořil, Vondrka (C) – Skalický, R. Zohorna, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Polášek, Košťálek, Kalina, Blain, Ďaloga, T. Pavelka, Tomáš Dvořák – Forman, Pech, Řepík – Kudrna, V. Růžička, Říčka – Rousek, Sukeľ, Buchtele – Dočekal, Tomášek, Smejkal. Rozhodčí Petr Lacina, Roman Svoboda – Tomáš Pešek, Ondřej Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4034 diváků

Není bod přeci jen málo?

„Málo… Bereme každý bod. Prohra samozřejmě mrzí, v prodloužení už je to vabank, nedáš-dostaneš. To, že jsme nedali nějaké góly nebo nevyužili přesilovky, to je naše blbost. Ale zase na druhou stranu tam Růža (brankář Jan Růžička) chytil tutovky, takže jsme mohli prohrát v normální hrací době. Díky němu máme bod.“

Jak moc to pomůže týmu, že se může spolehnout na výborně chytajícího brankáře?

„Od toho tam jsou obránci, kterým musíte věřit. Když nevěříte obráncům, tak musíte věřit gólmanovi. Máme štěstí, že oba dva gólmani podávají super výkony. Růža tam chytil několik tutovek.“

Sparta po divokých zápasech v úvodu sezony zlepšila defenzivu. Přišla vám pevnější?

„Těžko říct, hráli jsme s nimi první zápas v sezoně. Takže nemůžu hodnotit, jejich zápasy nesleduju. Myslím, že to byl vyrovnaný zápas.“

Mladá Boleslav - Sparta: Ďaloga v obrovské šanci nastřelil břevno Růžičkovy branky

Vstřelili jste teprve druhý gól v sezoně v přesilové hře. Zlepšuje se už souhra?

„Nezdá se mi, že bychom ji zlepšili, pořád ji hrajeme špatně, moc profesorsky. Chybí tomu střela a tlak do brány. Samozřejmě se na tom snažíme pracovat. Přijde zápas a z nějakého důvodu nám to nejde nebo to neděláme. To je věc, na které určitě musíme zapracovat víc.“

Vaše trefa nakonec poslala utkání do prodloužení…

„To bylo přesně, co potřebujeme. Bylo to po střele, byl tam chumel, náhodně se to ke mně odrazilo a plácnul jsem to tam se zavřenýma očima. Takže se štěstím.“

Na začátku třetí třetiny jste měl velkou šanci, když jste se po přihrávce Adama Zbořila ocitl sám před brankou, ale nakonec ani nevystřelil. Sjel vám puk z hokejky?

„Na jednu stranu jsem věděl, že mi to bude nahrávat hned, ale nečekal jsem, že to projde. Byla to moje blbost, že jsem nebyl připravenej.“

Mladá Boleslav - Sparta: Je rozhodnuto! V prodloužení se trefil Kudrna, 1:2

Jsou pro vás zápasy proti Spartě pořád pikantnější?

„Samozřejmě. Je to pro mě lehce pikantnější, ale není to nic extra. Vždycky, když proti nim hraju, si vzpomenu, že jsem tam začínal. Je to pro mě trošku jiný, než jiný soupeř.“

Takže i z gólu máte větší radost než z jiných?

„Já jich moc nedávám, takže mám radost z každého. (usměje se) Nějak to nehrotím, neslavím víc nebo míň. Je jedno, proti komu hrajeme.“

I přes prohru se Spartou prožíváte výborný vstup do sezony. Užíváte si to?

„Bodově jsme samozřejmě spokojení. A co se týče hry, tak tam je vždycky co zlepšovat. Určitě se na něco podíváme, máme na čem zapracovat. Pořád to může být lepší.“

Mladá Boleslav - Sparta: Je vyrovnáno! V přesilovce se trefil Klepiš, 1:1

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 1:2p. Pražanům bod navíc vystřelil Kudrna