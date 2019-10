Zlínský gólman umocnil bídu Komety: Na tento den nikdy nezapomenu | iSport.cz

Video k článku Kometa Brno - Zlín: Obrovská chyba v úvodu zápasu! Vejmelka namazal Fryšarovi, ten poslal puk do prázdné brány, 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak vám je?

„Ještě pořádně nevím, co říct… Takový zápas jsem si odmala vážně přál. A teď si to můžu užít, prožít si to. Je to opravdu nádhera. Před tímto narvaným zimákem….Pro mě je to první výhra a nula v extralize. Na tento den nikdy nezapomenu. Puk jsem si už schoval a budu ho mít navždy vystavený.“

Chytal jste výborně, ale Kometa prakticky neměla úplně vyloženou šanci…

„Kluci hráli výborně, strašně moc mi pomáhali. Hodně toho zblokovali. Chci jim poděkovat. Hráli obětavě. Všechny střely, které letěly na bránu, byly takové, že je na této úrovni musím pochytat. Moje práce je nevyrážet kotouče a nedovolit dorážky. To se mi jakžtakž se štěstím dařilo. A o tom to je.“

Všiml jsem si, že máte rychlou lapačku. Je to vaše hlavní přednost?

„Snažím se být celý rychlý. (úsměv) Je fakt, že už odmala mi říkali, že si jednou vyhodím rameno. Naštěstí ještě drží.“

Jak jste vzal příchod zkušeného Marka Čiliaka, jenž přišel na hostování právě z Brna?

„Beru to jako velké plus. Má dva tituly s Kometou a je to borec, od kterého se můžu učit. Jako od Libora Kašíka. Pro mě je výborné, že se můžu s takovými hráči potkat a sbírat od nich zkušenosti. Uvidíme, jak to bude dál. Budu poctivě dřít, makat. Jsem mladý, a když dostanu zase šanci, půjdu do zápasu a užiju si to. Pokud bude chytat Čilo, budu mu fandit. Jde o to, abychom udělali nějakou delší sérii výher. Jestli budeme takto hrát, nebojím se o vás. Tento zápas nás strašně zvedl po psychické stránce.“

Nedávno jste si zahrál proti Jaromíru Jágrovi, dnes na vás pálil Tomáš Plekanec. Kdo vám chybí do sbírky?

„Kdo je ještě v extralize? (směje se) Proti Gulašovi jsem naštěstí ještě nechytal…Plekance už jsem potkal v Prostějově, když hrál za Kladno. Chytat proti hráčům NHL je super zážitek. Bylo vidět, že Plekanec umí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 04:44. Fryšara, 16:23. Ferenc, 16:33. Honejsek, 27:51. Šlahař, 32:39. Honejsek, 49:30. Herman, 58:37. Šlahař Sestavy Domácí: Vejmelka (28. Klimeš) – O. Němec (A), Svozil, Štencel, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič (C) – L. Horký, Plekanec (A), Plášek ml. – Lev, Hruška, Orsava – Jenyš, Kusko, Kucsera. Hosté: Huf (Kořének) – Nosek (A), Žižka (C), Ferenc, Freibergs, Gazda, Řezníček, Hamrlík – Dufek, Palmberg, Köhler – Okál, P. Sedláček, Herman – J. Ondráček, Honejsek (A), Kubiš – Šlahař, Popelka, Fryšara. Rozhodčí Stadion DRFG arena