Sedm gólů Kometě, teď výbuch. Gólman to nepokazil, řekl Ondráček | iSport.cz

Přijde vám to kruté?

„V Brně jsme vyhráli 7:0 a taky to bylo pro soupeře kruté. Střel jsme měli hodně, ale přijde mi, že se málo tlačíme k bráně. Oni nám dali snad tři góly z dorážek, kdy si sebrali vyražený puk. Tohle mrzí. Nejsou to situace, že by nás někdo přehrál jeden na jednoho nebo kombinačně. Jsou to bohužel chyby.“

Podpoříte psychicky mladého brankáře Daniela Hufa, jemuž utkání nevyšlo?

„To je asi otázka na Hrazdu (Richarda Hrazdiru, trenéra brankářů). Pro mladého kluka to bylo těžké, hlava pracuje. V Brně nula, teď tohle. Ale my jsme mu nepomohli. To nebyly vyloženě jeho chyby. Nepokazil to. Sešlo se to tak, že během chvíle dostal tři góly a bylo hotovo.“

Nečekali jste, že to pořád půjde jako na Kometě, že?

„Právě jsme si říkali, že když někde vyhrajeme 7:0, neznamená to, že už to tak půjde. Zase jsme dostali facku a sedli si na zadek. Víme, že když nebudeme plnit to, co máme a bojovat, neporazíme nikoho.“

Tempo utkání postupně upadlo. Nepřišlo vám, že se jen dohrávalo?

„Za stavu 0:5, 1:6 je hrozně těžké v sobě najít sílu. Když to bylo 0:3, člověk chce dát kontaktní gól a trošku se zvednout. Ale to se nám nepovedlo. Oni už si to hlídali. Nějaké šance jsme měli, ale byli jsme v takové křeči, že to tam nespadlo. Zápasy se Spartou jsou všechny stejné. Kolikrát už jsme s nimi doma vysoko prohráli, ale proto, že oni využili vesměs všechny situace, co měli. Rozhoduje brankoviště. Tam oni byli důraznější a silnější.“

Už jste po vážném zranění v ideální formě?

„Určitě ne. Příprava samozřejmě chybí, ale na to se vůbec nebudu vymlouvat. Hraju i přesilovky, ve kterých jsme špatní. Dostávám prostor a zatím neplním, co se po mně chce. Nedávám góly, nahrávky.“

V pátek hrajete doma s Třincem. Jste rádi, že se v té porážce nebudete dlouho babrat?

Rytmus úterý, pátek, neděle je lepší. Čeká nás další těžký soupeř. Doufám, že k tomu přistoupíme jinak, zodpovědněji a že vyhrajeme.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 8 5 2 0 1 39:30 19 2. Třinec 10 5 1 1 3 39:28 18 3. M. Boleslav 8 4 2 1 1 26:15 17 4. Plzeň 8 5 0 1 2 30:22 16 5. Brno 8 4 1 1 2 17:18 15 6. Sparta 8 3 2 1 2 33:26 14 7. Olomouc 9 3 1 2 3 19:24 13 8. Vítkovice 9 3 1 2 3 23:29 13 9. Mountfield 8 4 0 0 4 27:29 12 10. K. Vary 8 3 0 1 4 24:26 10 11. Kladno 8 2 1 1 4 23:31 9 12. Zlín 9 2 0 0 7 25:31 6 13. Litvínov 7 2 0 0 5 16:23 6 14. Pardubice 8 2 0 0 6 15:24 6 Generali Play-off

