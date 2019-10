SESTŘIHY: Kladno přestřílelo Plzeň 7:5, Jágr 1+1. Vítkovice - Sparta 1:5 | iSport.cz

Pražané se po čtvrté výhře v řadě těší domů

Úvodní třetina souboje tradičních rivalů zůstala za očekáváním. Ostravany mohl poslat do vedení Mallet, jenže z mezikruží pálil vedle. Ve druhé části už se Vítkovičtí dočkali. V čase 26:37 Roman chytrou přihrávkou vysunul Bukartse a sparťanský útočník, který je v ostravském celku na hostování, po kličce do forhendu poslal puk pod lapačkou Sedláčka do sparťanské branky.

Hned o 29 sekund později ovšem srovnal Polášek, zanedlouho pak Pražané udeřili znovu. Polášek zavezl puk do útočné třetiny, po sérii odrazů se ke kotouči dostal Smejkal a otočil skóre. Třetí gól si Sparta schovala na úplný závěr druhé části. Říčka našel střílenou přihrávkou Růžičku, jenž zblízka doklepl puk za záda Dolejše.

Pražané kontrolovali hru a ve 48. minutě skórovali poté, co domácí nedotáhli do zdárného konce zajímavé přečíslení a hned z následného brejku je potrestal Kudrna. Tentýž hráč skóroval znovu necelých pět minut před koncem po povedené souhře a podtrhl sparťanské vítězství na ledě Vítkovic v poměru 5:1.

Sparta tak úspěšně zakončila šestizápasovou sérii venkovních utkání, Vítkovičtí si naopak na svém ledě připsali čtvrtou porážku za sebou a klesly na deváté místo.

Ohlasy trenérů

Jakub Petr (Vítkovice): "Sparta měla do první komerční pauzy výborný pohyb, vytvořila si několik šancí, ale pak se hra vyrovnala. Měli jsme dobrý vstup do druhé třetiny. Vedením jsme získali energii, kterou jsme chtěli využít, ale bohužel jsme inkasovali dva rychlé góly a od té chvíle jsme dělali špatná rozhodnutí. Rozdíl byl v předbrankových prostorech, z toho špinavého prostoru jsme dostali tři branky a měli bychom se z toho poučit. Soupeř vyhrál zaslouženě, patří mu obrovský kredit."

Uwe Krupp (Sparta): "Na tomhle místě je těžké hrát. Před Vítkovicemi jsme měli před zápasem velký respekt vzhledem k jejich způsobu a organizaci hry. V první třetině jsme měli spoustu energie, vytvářeli jsme si šance, ale do vedení pak šli domácí. Nejdůležitější bylo, že jsme dokázali rychle srovnat skóre. Tohle pak otočilo celý zápas. Vytvářeli jsme si tlak a využili naše šance. Nejen, že jsme výborně bruslili, byli jsme i chytří na puku. Hodně nám pomohl brankář Sedláček, kluci odvedli solidní výkon."

Oceláři počtvrté v řadě vítězí, Köhler nedohrál

Berani měli v úvodu utkání dvě početní výhody, ovšem jak se později ukázalo, více než ty jim svědčí vlastní oslabení. Právě v něm totiž dokázali ve 13. minutě otevřít skóre, kdy situaci dva na jednoho zakončil domácí kapitán Žižka.

Za Oceláře následně mohl srovnat Vrána, ovšem v samostatném úniku proti Čiliakovi neuspěl. A tak se Oceláři radovali z vyrovnání až v samém závěru první třetiny, a to hned natřikrát. Polanský dostal puk do sítě z brankoviště - radost číslo jedna. Podruhé se střídačka hostí radovala poté, co gól potvrdil videorozhodčí. A potřetí, kdy definitivu stavu 1:1 dalo i přezkoumání videa rozhodčími po trenérské výzvě Beranů.

Na startu prostředního dějství se podařilo Třinci otočit skóre zásluhou Vrány, jenž prostřelil Čiliaka bekhendem. Navýšit vedení hostů mohl střelou od modré Gernát, jenže orazítkoval jen tyč.

Krátce po polovině zápasu domácí dostali skvělou příležitost k vyrovnání, když měli k dispozici minutovou přesilovku pět na tři. A také ji využili, když nabídku Freibergse na teč proměnil Köhler. Do kabin šli ale přeci jen spokojenější Oceláři, kdy Čiliak neudržel nahození od mantinelu a do prázdné branky dorážel Chmielewski.

Duel, který doprovázelo mnoho menších i větších šarvátek, se domácím vymknul z rukou v čase 42:03, když musel Köhler s pětiminutovým trestem navrch do šatny. Přesilovku sehráli Oceláři skvěle a vytěžili z ní vedení 4:2 díky trefě Hrehorčáka. Další oslabení hráli Berani poté, co dostala menší trest hráčská lavice za protesty trenéra Stavjani.

Zlín ještě zkusil v závěrečných čtyřech minutách power play, v té ale jakékoliv naděje Beranů na zvrat utnul gólem Dravecký.

Ohlasy trenérů

Martin Hamrlík (Zlín): "Na konci první třetiny nás složila naprosto stupidní chyba hráče, když to křídlo hodí na beka z rohu. Toto se učí v žácích. Vyvíjelo by se to jinak, byla by tam větší pohoda. Moc se nadřeme na góly, o přesilovkách vůbec nemluvím. Tam spíš jezdíme bazény, jsme z nich úplně sedření. Celkově ale výsledek asi neodpovídá hře, ale tak to je. Největší problém vidím v tom, že našim nejlepším střelcem je obránce Tomáš Žižka. Do tohoto musí šlapat útočníci. V gólmanovi bych hledal až poslední slabinu. Jsme zase poslední, je to boj, ale musíme se naučit s tím žít. Když vyhráváš, dobře se ti chodí po městě, teď je to naopak a musíme si to vyžrat. Buď musíme udělat nějaký trejd, nebo čekat, až ta krize přestane. Ale to nikdo neví, kdy to bude."

Václav Varaďa (Třinec): "Velmi si vážíme těch tří bodů, jsme pobouchaní, ale máme je. Chtěl bych poděkovat týmu za odmakaný zápas, který jsme i přes první inkasovaný gól odehráli velmi dobře, na konci první třetiny jsme srovnali a dodali jsme si sebevědomí. V průběhu utkání jsme limitovali zlínské šance, měli jich nízký počet. Když jsme potřebovali dát gól, pomohli jsme si přesilovkami. Hrál se až moc play off hokej, na domácích byla vidět přemíra snahy z jejich dosavadních výsledků. Těší nás výhra proti soupeři, který s námi hraje dlouhodobě dobře. Vyrovnaný zápas to byl, ale dali jsme více gólů."

Obrat z 0:3 na 7:5 odšpuntoval Jágr

Začátek byl vyrovnaný a oba týmy si připravily zajímavé střelecké pozice. Do vedení šli Indiáni zásluhou Indráka, jenž v sedmé minutě využil zaváhání v kladenské rozehrávce a po vyjetí z rohu bekhendovou kličkou překonal domácího brankáře Godlu. Hosté pak byli nebezpečnější a druhého gólu se dočkali ke konci třetiny, kdy se v 18. minutě po nahrávce Budíka prosadil po úniku bekhendovou střelou mezi nohy Vojtěch Němec.

Do druhé části vstoupili aktivněji hosté a ve 24. minutě zvyšoval už na rozdíl tří branek Pour střelou z levého kruhu. Tříbrankové vedení ale hostům vydrželo jen něco málo přes tři minuty, když se po nahrávkách Zikmunda a Jágra prosadil střelou z mezikruží Stach.

Domácí gól povzbudil a ve 30. minutě snížil na rozdíl jedné branky Jágr, který využil křížné nahrávky Stacha a nadvakrát překonal Frodla. Vyrovnání se aktivní domácí dočkali ve 36. minutě, když se po Machačově nahrávce prosadil střelou k levé tyči Redlich. Obrat dokonal ve 39. minutě svým druhým gólem Stach, který střelou pod horní tyčku překonal Frodla.

Závěrečná část pokračovala ve stejném duchu, jak probíhal konec druhé. Už po necelých dvou minutách zvýšil na 5:3 pro domácí svým druhým gólem Redlich, jenž překonal Frodla střelou z levého kruhu pod vyrážečku. Hosté ještě protestovali a sáhli k trenérské výzvě, jenže neúspěšně. Další gól na sebe nenechal dlouho čekat, tentokrát se však prosadili hosté, konkrétně Moravčík, který ve 43. minutě snižoval dorážkou na 4:5.

Přestřelka pokračovala dále a ve 47. minutě Frodl inkasoval pošesté, když ho překvapil výjezdem zpoza branky Kaut a vrátil Kladnu dvoubrankové vedení. Gól si připsal také nejproduktivnější hráč soutěže Milan Gulaš, který proměnil trestné střílení kličkou do forhendu poté, co byl zastaven nedovoleně Indrák. Jenže Kladno si opět vzalo dvougólové vedení zpět v 53. minutě, kdy se prosadil Machač. A utkání už pak s přehledem dohrálo.

Ohlasy trenérů

David Čermák (Kladno): "První třetinu nám vůbec nešly nohy, Plzeň byla jasně lepší, měla pohyb, měla šance, mohla vést ještě větším rozdílem než 2:0. Pak navíc zvýšila i na 3:0. Nás ale dostal do hry gól na 1:3, hned pak jsme dali i na 2:3, tím se chytili i diváci a najednou jsme se zlepšili a dokázali jsme to celé otočit. V poslední třetině jsme si to sami zbytečnými chybami zkomplikovali."

Ladislav Čihák (Plzeň): "První třetina v našem podání byla výborná, měli jsme dobrý pohyb a myslím si, že jsme zaslouženě vedli 3:0. Do druhé třetiny jsme samozřejmě věděli, že výsledkově si tady Olomouc a Liberec natloukly, nechtěli jsme nic nechat náhodě a chtěli hrát pořád aktivně, přidat čtvrtý gól, ale nepodařilo se nám to. Bohužel jsme se sesypali ze smolného prvního gólu Kladna a absolutně nechápu proč. Kdyby to bylo poprvé, tak si řeknu, že se to stane. Ale tohle rozhodně není poprvé a určitě s tím musíme něco udělat."

Mazanec vynuloval Bruslaře

Hradec nastoupil bez obránce Filipa Pavlíka a útočníka Rákose, naopak nasadil do hry nové posily - beka Allena a centra Kevina Klímu. V brance Mladé Boleslavi nastoupil oproti minulému utkání místo Jana Růžičky Krošelj a v obraně nahradil Bernada Kurka. V ofenzívě hostů chyběli Šťastný a Zbořil a zařadili se Pavel Musil a poprvé v sezoně Cienciala, letní posila z Třince.

První šanci měl ve třetí minutě během přesilové hry při vyloučení Stránského domácí Koukal, ale Krošelj zasáhl. Otevřít skóre mohl i Smoleňák. Už po přesilovce ujel Paulovič, ale na slovinského brankáře hostů bekhendovým blafákem nevyzrál.

Další možnost Mountfieldu měl v polovině úvodní části Chalupa. Na druhé straně byl v největší šanci v 17. minutě Vondrka, Mazanec však zasáhl lapačkou.

I ve druhém dějství pokračovala převaha domácích a ve 25. minutě se při Pláňkově vyloučení dočkali vedení. Po Paulovičově střele z pravého kruhu dorazil puk za Krošelje Cingel. Koučové hostů Rulík a Patera sáhli k trenérské výzvě, ale videorozhodčí branku potvrdil.

Vyrovnat mohl Flynn, zvýšit náskok zase mohli Paulovič a také Koukal, který se dostal před gólmana hostů, ale byl při zakončení tísněný. Při hře čtyř proti čtyřem zahrozil Allen. Neuspěl ani Vincour a před pauzou zabránil Mazanec ve smazání ztráty Stránskému.

Další možnosti Hradce nevyužili Smoleňák a Paulovič, ale v 51. minutě už domácí pojistili náskok. Po vyhraném vhazování se dostal na pravém kruhu k puku Červený, který prostřelil Krošelje přes clonu k pravé tyči. V závěru Mazanec kryl Vondrkův pokus a domácí se ubránili i při power play Bruslařského klubu.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): "Pro nás to byla důležitá výhra. Věděli jsme, že Boleslav má výbornou formu. Měla výborný start do extraligy. Hráči podali dnes jeden z nejlepších výkonů, co se týče zodpovědnosti, herního systému a obětavosti. Hráli soudržně a pracovali jeden pro druhého. Myslím si, že si výhru zasloužili."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Myslím si, že to byla naprosto zasloužená výhra domácích. Byli lepší a důraznější. To je všechno, co se k tomu dá říci."

Dynamo pod Bělohlavem zatím stoprocentní

Kolem pardubického klubu bylo v týdnu rušno. Vedení Dynama potvrdilo ve funkci hlavního trenéra Radka Bělohlava, přesto na vlastní žádost skončil kapitán Tomáš Rolinek, který měl spory především s předchozím koučem Lubinou. Liberecké střídačce při zdravotních obtížích Patrika Augusty šéfoval Jiří Kudrna. K ruce měl trenéra Benátek nad Jizerou Valdemara Jiruše.

Fanoušci Pardubic ještě před začátkem zápasu několikrát vyvolávali Rolinkovo jméno, ale na ledě to vypadalo, že hráče Dynama události posledních dní nijak nezasáhly. S favoritem hráli vyrovnanou partii a v sedmé minutě je s koncem přesilovky poslal do vedení Kloz, který se trefil nad Schwarzovo rameno.

Liberec poté zapnul a v permanenci byl především Kacetl, který likvidoval jednu šanci za druhou. Dvakrát to po výjezdu z roku zkoušel Jelínek, neuspěl ale ani osamocený Hudáček. Pardubický gólman kapituloval až ve 13. minutě, kdy se po úniku trefil Birner. Bílí Tygři poté měli i další slibné možnosti, jenže Bulíř pálil pouze do Kacetla a Filippi v přesilovce minul odkrytou část branky.

Svižný zápas plný pohledných momentů pokračoval i ve druhé třetině. Dynamo zahrozilo šancí Matýse a pak se hlavní dění smrsklo na souboje libereckých útočníků s Kacetlem. Postupně na něm ve stoprocentních šancích ztroskotali Hudáček, Zachar a Lenc. Zákonitě tak přišel trest. V závěru druhé části Dynamo využilo dvě přesilovky během 74 vteřin. Radoslav Tybor nejprve dorazil kotouč do sítě z předbrankového prostoru a na 3:1 zvýšil tečí Kousalovy nabídky.

Slovenský útočník mohl ve 45. minutě dokonat hattrick, ale při přečíslení dvou proti jednomu mu kotouč přeskočil hokejku. Liberec tak zůstával na dostřel a jejich naděje na bodový zisk ještě zvýšil v 50. minutě gólem nehlídaný Birner. Bílí Tygři měli od té chvíle soustavný tlak, ale bez velkých šancí, naopak svůj třetí gól mohl znovu přidat Tybor. Liberec kýženou vyrovnávací branku nevstřelil ani při zkrácené přesilovce, kterou posílil odvoláním brankáře.

Ohlasy trenérů

Radek Bělohlav (Pardubice): "Dali jsme tři góly v přesilovkách, což je velký nadstandard. Snažili jsme se na tom pracovat a měli jsme i štěstí. Dá se říct, že jsme tomu šli naproti. Udělali jsme spoustu chyb, ale nahradili to bojovností a máme tři body s týmem, jako je Liberec. Mužstvo si zaslouží poděkování, že se o to popralo do poslední minuty."

Jiří Kudrna (Liberec): "Dnešní utkání rozhodly přesilovky. Pardubice je sehrály dobře a daly v nich prakticky všechny tři góly, naopak my jsme ty svoje neproměnili, přestože nám v minulých zápasech pomohly. Ve druhé třetině jsme měli spoustu šancí, a kdybychom je proměnili, tak by domácí znervózněli. Je to škoda."

