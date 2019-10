Polášek se dočkal gólu a Sparta výhry v Ostravě: KHL? Nemám vůbec pomyšlení | iSport.cz

Jak se vám jako Ostravákovi ve Vítkovicích hraje?

„Je to hezký. Já jsem tady vyrůstal, mám tu rodinu, kamarády a jsem vždycky rád, když hraju doma. Pro mě i pro ně je to takové zpestření. Vždycky si to užívám.“

Váš bratr, který je kondičním trenérem řady sportovců, byl v ochozech vidět i slyšet. Zaznamenal jste ho?

(usměje se) „Zaznamenal. Brácha to je takovej....jak bych to řekl? Já na něj hodně dám. Jak na ledě, tak mimo. Jeho tohle baví, máme mezi sebou body language (řeč těla - pozn. red.), co jsme si vycvičili už zamlada.“

Dal jste první gól po návratu do Sparty, kde jste se u tyčky v útoku vzal?

„No, já už gól taky hledám od začátku letní přípravy. A musím si pro něj dojet 400 kilometrů do Ostravy. Jsem rád, že tam je. Už je deset kol a pořád jsem se hledal. Doufám, že jsem to prolomil.“

Andreji Nestrašilovi v Třinci stačil jeden gól (a tři asistence), aby se vystřelil zpátky do Ruska. Bude to stejné i ve vašem případě?

„Jeden gól? Já si myslím, že asi ne. Ne, my to máme teď s klukama rozjeté, nemusím se soustředit na nic jiného. Mě to tady baví a nemám vůbec ani pomyšlení někam odcházet.“

Co bylo pro výhru v Ostravě rozhodující, bleskové vyrovnání na 1:1?

„To si nemyslím, teď jsme to probírali v šatně - my jsme nastoupili a bylo to šedesát minut tvrdé dřiny. Od začátku jsme byli lepší, tak sedmdesát procent na puku. Ale dali jsme jim oslabení a oni toho hned využili. Tím nás dostali do hry. Byl to celkově výborný zápas, od začátku do konce.“

Ale rychlé vyrovnání vám pomohlo, souhlasíte?

„To je důležité pro každý tým, když se dá gól během dvou minut a nenecháte soupeře naskočit na koně. Vzali jsme si remízu hned zpátky, pak jsme dali další gól.“

Vypadalo to, že jste byli týden na syrovém mase. Byli jste rychlejší, agresivnější...

„No, Morava je specifická v cestování. Už jsme si to zkusili v Brně, teď jsme hráli ve Zlíně. Vstávali jsme snad v pět ráno, abychom dojeli vlakem a měli tady nějaký dril na ledě a stihli si ještě odpočinout na hotelu. Prospělo nám to a sedlo.“

Takže teď budete pořád vstávat pět, abyste dával další branky?

(směje se) „To doufám, že ne! Ale jestli mi to pomůže k tomu, že budu dávat v každém zápase gól, tak jsem pro.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:37. Roberts Bukarts Hosté: 27:06. Polášek, 30:44. Smejkal, 39:22. V. Růžička, 47:56. Kudrna, 55:21. Kudrna Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Gregorc, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička, Bodák – Roberts Bukarts, O. Roman (A), Schleiss – Lakatoš, Š. Stránský (A), Vopelka – Dej, E. Němec, Mallet – Kurovský, Werbik, Guman. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Košťálek, Polášek (A), Kalina, Blain, Ďaloga, T. Pavelka, Tomáš Dvořák – Forman (A), Pech (C), Řepík – Kudrna, V. Růžička, Říčka – Rousek, Sukeľ, Buchtele – Dočekal, Tomášek, Smejkal. Rozhodčí Šír, Kubičík – Gebauer, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 6 255 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 11 6 1 1 3 44:30 21 2. Liberec 9 5 2 0 2 41:33 19 3. Sparta 9 4 2 1 2 38:27 17 4. M. Boleslav 9 4 2 1 2 26:17 17 5. Plzeň 9 5 0 1 3 35:29 16 6. Mountfield 9 5 0 0 4 29:29 15 7. Brno 8 4 1 1 2 17:18 15 8. Olomouc 9 3 1 2 3 19:24 13 9. Vítkovice 10 3 1 2 4 24:34 13 10. K. Vary 9 3 1 1 4 28:29 12 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Pardubice 9 3 0 0 6 18:26 9 13. Litvínov 8 2 0 1 5 19:27 7 14. Zlín 10 2 0 0 8 27:36 6 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

