Jágr bojoval s Plzní i chřipkou: Dohnat Gulaše? Dám 50 gólů. Proč letí do USA? | iSport.cz

Další otočený zápas, co na to říkáte?

„Prohrávali jsme 0:3, ale v kabině nebyla žádná panika. Naše lajna hrála špatně, měl jsem chřipku, bylo jasné, že bude trvat, než se do toho dostanu. Nedokázal jsem týmu příliš pomoct. Byl jsem v pr… Nešlo to. Takže jsme po první třetině v kabině říkali, aby ostatní hráli stejně a že my se do toho musíme dostat.“

Což se povedlo, zase jste otočili, navíc proti silné Plzni.

„Je to velký tým, bude vyhrávat hodně utkání. Takže to, že jsme se vrátili do hry za stavu 0:3, je skvělá známka.“

Zdá se, že potřebujete prohrávat 0:3.

(usměje se) „Nevím, kde je problém, ale zatím to vychází.“

Je to další balzám na sebevědomí?

„O tom to ani není. Jde o to, aby člověk uvěřil tomu, co dělá, že je správné. Ne v zápasech, ale v trénincích. Utkání, to je takový dezert za výkony. Takhle jsem to měl vždycky já. Když si odvedeš svoji práci v tréninku, tak pak si to jdeš užít.“

Co říkáte na Davida Stacha, který pobral proti bývalému týmu tři body?

„Musí chodit se mnou na dobrovolné tréninky, což je úkol číslo jedna. Už to pochopil, že musí trénovat. (usměje se) Je vidět, že mu to pomáhá.“

Vy jste se střelecky prosadil počtvrté v řadě… A zase tvrdou střelou, i když to bylo nadvakrát.

„Já vždycky střílím z voleje. Lepší, než dělat kličku, protože tam máš jenom jednu šanci. I spoluhráčům jsem říkal předtím: Pojďme to střílet rovnou, brankář musí udělat zásah, pak je prázdná brána.“

V první třetině vás chřipka hodně brzdila?

„Nemohl jsem pořádně ani dýchat. Ale spoluhráči v pětce to věděli. Moc jsem jim nepomohl, soupeř nás zavřel. Kdybych jim mohl pomoct, tak jsme hráli u nich. Nakonec jsme dali góly a ve třetí třetině jsem chtěl, aby nás trenéři posílali na lajnu Milana Gulaše. To už jsme se spíš soustředili, abychom neinkasovali.“

Takže jste chtěl bránit?

„Lidi musí pochopit, že obrana neznamená bránit v našem pásmu. Už jenom to, že v útočném pásmu máš puk na hokejce, je skvělá obrana. Protože soupeř ho nemá. To je nejlepší obrana.“

Guly si prodloužil sérii, všichni jsou spokojení

Jak vám výhra může pomoct na psychice?

„Pořád musíš být na pozoru. Předtím jsme porazili Liberec, ale vlažně jsme nastoupili do zápasu s Pardubicemi. Nepřistoupili jsme k tomu, jak jsme měli. Je to škoda, mohli jsme nějaký bod uhrát, ale oni si to zasloužili. Hráli dobře. My jsme neměli dobrý přístup.“

Porazili jste každopádně dalšího silného soupeře, co to znamená?

„Pro nás to neznamená vůbec nic, my si jedeme svoji písničku. Neřešíme, co si myslí ostatní. Protože to není důležité. Důležité je to, co si myslíš ty o sobě.“

Ukazuje se každopádně, že doma jste velmi silní.

„Signalizoval jsem už před sezonou, že se k nám nebude nikomu jezdit s radostí na obličeji. Přípravu jsme neměli dobrou, což byla naše chyba. Teď záleží jenom na nás. Jsme zvyklí na malé hřiště, trénujeme tady, hrajeme náš styl, který by měl fungovat. Máme zase nevýhodu na velkém hřiště, všechno má svoje pro a proti.“

Sám jste řekl, že odjíždíte do Ameriky. Proč?

„Kvůli zelené kartě. Prostě tam musím.“

A stihnete další zápas, který se hraje příští neděli v Mladé Boleslavi?

„Vypadá to, že jo.“

Neublíží vám pauza bez tréninku?

„Nemám prostě na výběr. Jsou situace, kdy něco musíš udělat. A jestli mi to bude scházet, nebo ne? Nedá se nic dělat. Kdybych se zranil, taky bych netrénoval.“

Co říkáte na Milana Gulaše, který se trefil podeváté v řadě?

„Dopadlo to, jak mělo. Guly si prodloužil sérii, my jsme vyhráli. Všichni jsou šťastní.“

Zkusíte ho překonat během sezony? Zatím jste se trefil počtvrté…

„Hele, dám padesát gólů!“ (směje se a odchází)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:55. Stach, 29:34. Jágr, 35:38. Redlich, 38:20. Stach, 41:51. Redlich, 46:49. T. Kaut, 52:41. Machač Hosté: 07:24. Indrák, 17:47. V. Němec, 23:01. Pour, 42:19. Moravčík, 50:36. Gulaš Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Kehar, Zelingr, Smetana, Barinka, Lakos – Jágr, Stach, Zikmund – Valský, T. Kaut, O'Donnell – Redlich, Machač, J. Strnad – Hajný, Melka, Š. Bláha. Hosté: Frodl (Kolář) – Moravčík, L. Kaňák, Budík, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Houdek – Gulaš, Mertl, Heřman – Indrák, V. Němec, Rob – Eberle, Kodýtek, Straka – Kantner, R. Vlach, Pour. Rozhodčí Pražák, Micka – Lhotský, Svoboda Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4623 diváků