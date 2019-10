Straka o Jágrovi: Obdivuju ho! V těch letech… A litoval, že ho nepohlídali | iSport.cz

S nikým jiným si Jágr na ledě nerozuměl jako s ním. Spolu si zahráli v Pittsburghu, v New York Rangers, nechyběli u proslulého olympijského triumfu v Naganu nebo na zlatém šampionátu ve Vídni v roce 2005. Straka býval Jágrovým dvorním centrem. Osudovým spoluhráčem.

„To už je dávno minulost, už ani na to nemám čas myslet,“ reagoval na chodbě kladenského zimáku Straka, který utkání už sleduje v posledních letech seshora. Na rozdíl od dávného parťáka. „Jestli lituju, že už nehraju? V žádným případě. Spíš obdivuju Jardu, klobouk dolů v jeho letech. Je vidět, že na to pořád má, hezky si to řídí,“ vykládal plzeňský majitel, jenž kariéru ukončil před pěti lety. Sezonu poté, co vybojoval pro Plzeň historický extraligový titul.

A byl naštvaný, že si 47letého kladenského veterána hráči nepohlídali při přesilovce. Právě při ní nadvakrát procedil puk do brány a snížil na 2:3. „Všichni o tom vědí, kde stojí. A proč si ho nikdo neobsadí?“ divil se Straka, který se o pauze i stihl srdečně pozdravit s Lubošem „Čužákem“ Rysem, kterého si výborně pamatuje z doby, kdy se někdejší hokejista pohyboval velmi často po Jágrově boku.

Kladno - Plzeň: Jágr zachytil krásnou přihrávku a z první překonal Frodla, 2:3

„Čužáčku, tebe vždycky moc rád vidím!“ vítal ho. Ovšem po zápase už mu tolik do smíchu nebylo, Plzeň ztratila nadějně rozjetou partii. A ne poprvé. Naposledy ve středu v Zugu při Lize mistrů. Západočeši vedli 2:0, ale nic z toho. Včera podobný scénář, Gulaš a spol. navíc vedli dokonce už 3:0.

„Nevím, proč jsme to zas ztratili. Jestli pod tíhou posledních zápasů nebo začátku sezony, kdy jsme dostávali laciné góly. Dostali jsme se do útlumu, přestali jsme bruslit,“ litoval obránce Michal Moravčík.

Nazlobený byl i kouč Ladislav Čihák. „Víme, že i jiní soupeři už si tady natloukli, když vedli. Říkali jsme si, že to nesmíme dopustit, že musíme být aktivní, dát další gól. Ale když jsme dostali na 3:1, sesypali jsme se. Nechápu proč. Nebyl k tomu žádný důvod,“ zlobil se plzeňský trenér Ladislav Čihák. „Tohle se prostě nesmí stávat!“

Kladno je specialistou na ďábelské zápasy. Už doma s Olomoucí dokázalo otočit utkání ze stavu 0:3, v předešlém duelu s Libercem se také skóre infarktově přelévalo, nakonec se přiklonilo na stranu Kladna. Stejně jako včera. Ukazuje se, že úzký kladenský led je pro soupeře obávaný a nebudou se z něj lehko vozit body…

Z pěti utkání před vlastními fanoušky Jágr a spol. vybojovali devět bodů. A po úvodním tápání se dostávají do ráže. Hvězdný majitel v sedmi utkání pobral už osm bodů (6+2).

„Nakonec to dopadlo, jak mělo. Guli si prodloužil sérii, my jsme vyhráli. Všichni jsou šťastní,“ pousmál se Jágr v narážce na to, že si plzeňský kanonýr Milan Gulaš prodloužil úžasnou sérii, při níž skóroval v devíti utkáních v řadě a vyrovnal rekord útočníka Viktora Ujčíka ze sezony 1995/96.

Ovšem žádnou velkou radost z toho mít nemohl. Ztráta tří bodů mrzela víc.

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 11 6 1 1 3 44:30 21 2. Liberec 9 5 2 0 2 41:33 19 3. Sparta 9 4 2 1 2 38:27 17 4. M. Boleslav 9 4 2 1 2 26:17 17 5. Plzeň 9 5 0 1 3 35:29 16 6. Mountfield 9 5 0 0 4 29:29 15 7. Brno 8 4 1 1 2 17:18 15 8. Olomouc 9 3 1 2 3 19:24 13 9. Vítkovice 10 3 1 2 4 24:34 13 10. K. Vary 9 3 1 1 4 28:29 12 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Pardubice 9 3 0 0 6 18:26 9 13. Litvínov 8 2 0 1 5 19:27 7 14. Zlín 10 2 0 0 8 27:36 6 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup