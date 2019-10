Brankář Novotný dal málem gól: Díval jsem se, jak puk letí. A pak se vrátil Mazi | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49:24. Cingel Hosté: 01:52. O. Beránek, 41:35. T. Rachůnek, 58:44. T. Rachůnek Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Allen, Čáp, Gaspar, Nedomlel, R. Pilař – Červený, Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Perret, Klíma, Paulovič – M. Chalupa, Kubík, Jergl. Hosté: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Eminger, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Kubka, A. Rulík – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, Raška I, O. Beránek – Hlava, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý, Vondráček. Rozhodčí Hradil, Kika – Ganger, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3715 diváků

Na Filipa Novotného letělo v Hradci 36 střel, jenom na jednu neměl. Od první chvíle jste viděli, že tohle je jeho zápas. Hodně si věřil, třeba za stavu 2:1 zajel za branku, počkal na dojíždějící útočníky a rozehrál puk. Holí hrál hodně. „Viděl jsem Maziho (Marka Mazance) na druhé straně, jak rozehrává, no tak jsem si říkal, že si to budeme spolu házet přes celé hřiště,“ usmíval se. Jednou k tomu opravdu došlo, i když výsledek byl nakonec jiný, než Novotný plánoval.

Za stavu 3:1 pro Karlovy Vary zkusil dát gól přes celé hřiště. Jenže Marek Mazanec jeho akci dobře přečetl a vyrazil zpátky do klece. „Viděl jsem, jak vyjíždí. Tak jsem si říkal, proč bych to nezkusil, bylo to už o dva góly. Měl jsem čas, díval se, jak puk letí. No a pak se Mazi vrátil zpátky a v klidu si puk sebral do lapačky,“ viděl Novotný akci ze svého pohledu.

SESTŘIH: Mountfield HK - Karlovy Vary 1:3. Energie loupila v Hradci, dvakrát se trefil Rachůnek

Jeho hlavní úlohou na ledě Mountfieldu ale nebylo bavit. On hlavně mučil Hradec, Novotný dával Energii energii. „Připravoval jsem se na Hradec. Měli jsme i o den víc volna, taky to pomohlo,“ říkal po zápase. A chválil svoje spoluhráče, že nenechali kolem jeho území moc volna pro Radka Smoleňáka nebo Tomáše Vincoura. Velcí chlapi neměli prostor: „Hradec má výborné mužstvo, před branku dovede nastěhovat ty svoje velké hráče. Ale kluci všechno pohlídali.“

Západočeši vedli 2:0 a až v 50. minutě překonal Novotného Lukáš Cingel. „Hradec pak ukazoval svoji velkou kvalitu a sílu zejména v ofenzivě, ale za přispění Filipa Novotného, který nám dával celý zápas šanci bojovat o body, a obětavým týmovým výkonem jsme utkání zvládli,“ pochvaloval si asistent trenéra Tomáš Maryška. A najednou mají Karlovy Vary po 10 kolech stejný bodový zisk jako soupeř, kterého v neděli porazily. „Chceme to hezky sbírat bod po bodu, teď se v Hradci zadařilo za tři, což je super. Hlavně nesmíme polevit, tabulka je hrozně nahuštěná. Nemá cenu se dívat nahoru ani dolů, jen musíme brát body,“ pronesl Novotný. „Náš tým má kvalitu, jen jde o to, že potřebujeme plnit úkoly, které máme. Pak bychom mohli být i výš, než jsme teď,“ dodal. Mimochodem, teď jsou Karlovy Vary sedmé.

Mountfield HK - Karlovy Vary: Tlak Hradce, Paulovič orazítkoval břevno

Mountfield HK - Karlovy Vary: Rachůnek trefou do prázdné branky rozhodl o výhře Energie, 1:3

Mountfield HK - Karlovy Vary: Pavlík přenechal puk Cingelovi a ten vrací Hradec do hry, 1:2