Forman po páté výhře Sparty v řadě: Konečně s klidem mrknu na tabulku | iSport.cz

Můžete se nyní po dlouhé době, kdy máte pět vítězství v řadě s klidem podívat na tabulku?

„Přiznám se, že tabulku jsem poslední rok vůbec nesledoval, protože bylo úplně otřesné se na to dívat. Teď se po dlouhé době s klidem podívám. Doufám, že budeme někde v top 3. Jsme tam?“

Těsně vedle. Jste na čtvrtém místě.

„Fakt ne? (směje se) No i tak se kouknu. Podle mě je to jedno z nejlepších umístění za posledních X let.“

Na poslední rozhovor po domácím zápase jste přišel s dcerkou v náručí, tentokrát se jí nechtělo?

(směje se) „Ne, tentokrát nechtěla.“

Po měsíci stráveném na dlouhém venkovním tripu jste si konečně zahráli doma. Proti Litvínovu jste se však pořádně nadřeli. Proč myslíte, že hra s Vervou tolik drhla?

„Těžko říct. Myslím, že jsme se všichni těšili, hráli jsme opravdu hodně zápasů v řadě venku. Domů jsme byli hodně natěšení. První střídání, ve kterém jsme dali gól, bylo super, ale to bylo tak všechno z té první třetiny. Zaslouženě jsme tu třetinu prohráli. Dělali jsme tam pitomosti. Bál jsem se trochu, všichni byli nějací skleslí. Kabinou však prošla bouřka, která nám pomohla. Následující dvě třetiny byli relativně slušný. Dva body jsme si zasloužili.“

Po první třetině, kdy jste prohrávali 1:3, vybavil se vám první zápas sezony s Plzní (7:6p)? Přeci jen měla hra téměř stejný průběh…

„Popravdě jsem si na to nevzpomněl. Když se teď zamyslím, bylo to hodně podobné, ale na to… My jsme mysleli hlavně na to, aby se každý z nás zvednul, protože jsme nebyli ani na padesáti procentech svého maxima.“

Utkání vám znovu komplikovali individuální chyby a špatné rozehrávky z vašeho pásma. Souhlasíte?

„Takhle je to vždycky, když někdo chce něco vymyslet. Chybky budou pořád, proti Litvínovu jich však bylo víc, ale i s tím si musíme během zápasu poradit. Naštěstí jsme to zvládli. Nebyl to úplně nejhezčí hokej, ale výhra je výhra.“

Domácí výhry jste se nakonec po měsíci dočkali. Předpokládám tedy, že se to nyní dá brát jako příjemný návrat domů, viďte?

„No určitě. Už ty cesty byly unavující. Stačí mi jen, když jedu do Boleslavi a už jsem z toho hotový. (usmívá se) Je to tedy příjemný. Doma byla super atmosféra. Těším se na další utkání.“

Co podle vás rozhodlo zápas?

„Podle mě byl nejdůležitější gól Andyho (Andrej Kudrna) na 4:4. Byla to výborná individuální akce. Klobouk dolů před ním.“

Vy jste se však trefil dvakrát. Nejprve jste snížil skóre na 2:3 a pak v prodloužení též pěknou akcí rozhodl zápas…

(usmívá se) „Jsem za to samozřejmě rád. Nejsem úplně střelec, ale těší mě, že to s Litvínovem takhle vyšlo.“

Tvrdíte, že nejste úplně střelec, momentálně ale vedete s deseti kanadskými body za pět gólů a pět asistencí produktivitu Sparty. Zaznamenal jste to?

(směje se) „Ještě pořád máme začátek sezony. Jsem mezi šesti útočníky a čtyřmi obránci, kteří mají podobně bodů. Důležitý je především týmový úspěch. To je jediné, co mě zajímá.“

Poprvé pod trenérem Uwe Kruppem Sparta vyhrála pět zápasů v řadě. Řekl byste, že si vaše hra konečně sedá?

„Tak pořád jsou tam nějaké věci, které musíme neustále zlepšovat. To bude vždycky. Stále ještě máme nějaké rezervy. Můžeme náš hokej posunout ještě výš.“

V čem jsou podle vás aktuálně největší rezervy týmu?

„Jak už jsem říkal. Děláme spoustu individuálních chyb, což bylo hodně vidět. Rozehrávka taky není úplně nejlepší. Dle mého názoru je to však každým dnem lepší a lepší. Jsem rád, že přišla série pěti výher v řadě, ale věřím, že se budeme ještě zlepšovat.“

