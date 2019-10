Poslední Zlín dál drží kouče Stavjaňu. Tým posílí slovenský snajpr Buček | iSport.cz

Sparťané oslavují vstřelenou branku do sítě Zlína • ČTK

Slovenský talent Samuel Buček (20) podle informací isport.cz zkusí vyspravit chabou ofenzivu hokejového Zlína. Křídlo, které vedl v minulé sezoně kouč Antonín Stavjaňa v Nitře, přichází z finského Koo Koo Kouvola. K dispozici už by měl být na nedělní duel na ledě Mountfieldu HK.

Nitrianský odchovanec Buček okusil juniorské zámořské soutěže a v předchozím ročníku válel ve slovenské lize. V základní části nastřílel v 53 utkáních 30 branek (30+21) a v play off přidal v osmnácti zápasech dalších devět. (9+5) Poté odešel do Finska, jenže v týmu nováčka nejvyšší soutěže se nechytl. V pěti startech zapsal jediný bod (0+1) a nyní míří do Zlína za známým koučem Stavjaňou. Ve slovenské reprezentaci nastoupil šestkrát s bilancí 1+0.

Poslední Berany už v týdnu posílil francouzský útočník Valentin Claireaux (28), naposledy hráč finského Sportu Vaasa.

Klub stále vede trenér Stavjaňa, ačkoliv se celý týden jeho pozice řeší a vedení jednalo o návratu Roberta Svobody. Zatím však k dohodě nedošlo. Vypadá to, že dojde jen na změny v hráčském kádru.