SE SIMONOU: Litvínovská „dvojčata“ Lukeš a Hübl. Co vyzradili? | iSport.cz

SE SIMONOU: Litvínovská dvojčata Hübl vs. Lukeš. Kdo je vyučený kuchař? A kdo víc fauluje?

Patří neodmyslitelně k sobě. Hokejisté Viktor Hübl a František Lukeš jsou sehranou dvojicí, která už roky straší soupeře Litvínova. V pořadu Se Simonou prozradili, kdo z nich je největší vtipálek a nejen to.

Bylo to jednoduché. Na stadionu Ivana Hlinky seděli vedle sebe a měli odpovídat na otázky, kdo z nich umí lépe vařit nebo tráví víc času před zrcadlem. A vždy to skončilo smíchem. Třeba u dotazu, kdo je vtipnější. „Rád dělám naschvály. Čekám na malé chybičky a rád to pak vyzvednu,“ řekl Hübl.

„Když se někdo přeřekne, tak si ho rád vychutná,“ podotkl Lukeš, který se už určitě také stal obětí spoluhráče. V kabině mu poťouchlosti každý odpustí. „Statistiky mluví za vše. Je to náš lepší hokejista,“ vysekl Lukeš poklonu kamarádovi.