SE SIMONOU: Bednář ukázal masku se zesnulým Svobodou. Je na ní i Jágr | iSport.cz

Na každou sezonu mají brankáři šanci popustit uzdu fantazie. Vidíme tak nejen v hokejové extralize pestrobarevné masky například s vyobrazenými komiksovými postavičkami nebo jen velké klubové logo. To gólman Jan Bednář na to šel jinou cestou.

„Chtěl jsem něco originálního. Ptal jsem se různých lidí. Pak měl kamarád Honza Sokol nápad, že maska může zůstat celá bílá. Mám i bílou výstroj, tak se mi to zalíbilo a nechal jsem to bez barev,“ prozradil talent Karlových Varů a v pořadu Se Simonou svou masku podrobně představil.

Vzpomínka na Svobodu

Vzpomínka na zesnulého Adama Svobodu • Foto iSport TV „Když mi bylo deset let, tak jsem se byl s tátou podívat na tréninku v Plzni. Šli jsme ke kabině a Adam mi podepsal kartičku a dal mi hokejku. To je ten důvod, proč ho mám na masce, že mám na něj krásné vzpomínky a znal se s tátou. Mrzelo mě, co se stalo a chtěl jsem mu tímhle projevit nějakou úctu. Vzpomínám na něj v dobrém. I všichni lidi, s nimiž se o něm bavím, tak na něj vzpomínají.“

Úcta k největšímu hráči

Bednář má na masce Jaromíra Jágra a klubové logo Energie • Foto isport TV

„Pan Jágr je velká legenda českého a světového hokeje. Myslím si, že pro český hokej udělal hrozně moc. Taky se mi líbí, jak vystupuje a přistupuje k hokeji. Je to vzor mnoha mladých lidí. Mám k němu úctu, a proto ho mám na helmě. Kdybych si proti němu zachytal, byl by to pro mě obrovský zážitek. Doufám, že mi ale gól nedá.“

Životní motto

Bednářovo životní motto má napsané vzadu na masce • Foto koláž iSport

„Je to anglický nápis - Žij život, který si budeš pamatovat. Tím se snažím řídit. Život je krátký na to, abychom byli smutní a něčeho litovali. S mírou si užívejme života.“

Přezdívka

Přezdívka Jana Bednáře - BEDNA • Foto isport

„Nikdo mi neříká Honzo, ale pro všechny jsem Bedna nebo Bedýnka. Proto jsme si to taky dal na masku.“

