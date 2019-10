Svobodův večer. Patník za bránou, tyčky, nula a párek od kapitána Výtiska | iSport.cz

Svoboda popisoval do kamery a diktafonů své dojmy z bitvy s Litvínovem, když se mezi novináře vklínil kapitán Jan Výtisk. Od fanoušků si donesl párek, nastavil ho před Svobodu jako diktafon. „Tak si kousni, ne?“ popichoval Výtisk gólmana. „No, moc dobrý není,“ culil se Svoboda. „Nevím, kde ho Vyply našel.“

Jaký to pro vás byl zápas?

„Měli jsme trošku štěstí, ale bránili jsme o hodně lépe než třeba v Boleslavi. Byli jsme silní na brankovišti jak u nás, tak u nich. A to si myslím, že byl obrovský rozdíl.“

Ze sestavy vám na poslední chvíli vypadnul nejproduktivnější hráč Roberts Bukarts, vsadili jste více na defenzivu?

„Já nevím, tohle jde mimo mě. Na to se nesoustředím. Ale zastoupili jsme ho výborně, klobouk dolů před klukama.“

Vy jste začal poměrně kuriózně, hned ve druhé minutě jste upadnul za svou brankou. Co se stalo?

„Někdo mi tam asi nastavil nějaký patník. (usmívá se) Nevím, jestli tam byla rýha v ledu? Prostě jsem zakopl. Zvládli jsme to naštěstí dobře, takže můžu někdy spadnout znovu.“

Třísla po pádu vydržela?

„Měl jsem zraněný loket a když si teď přilehnu rameno, je to takové tvrdší. Takže to trochu zabolelo, ale dobré to bylo.“

Litvínovský obránce Adam Jánošík dvakrát trefil tyčku. Měl jste je dobře postavené?

„Zažil jsem si teď dost smůly, tak je dobré mít někdy i štěstí. Jsem rád, že ho někdy mám. I v Plzni jsem měl spoustu zápasů s nulou, s tyčkou. Jsem rád, že štěstí bylo na naší straně.“

Máte první nulu ve Vítkovicích, jak je cenná?

„Kolikátý zápas jsem chytal? Desátý? Takže jsem na ni čekal docela dlouho. Na Kladně jsem o ni přišel nesmyslně poslední čtyři minuty před koncem, takže jsem rád a doufám že jich bude více.“

V posledních minutách utkání jste byli pod tlakem, často jste jen vyhazovali. Prožíval jste těžké chvíle?

„Jo, ale jak poslední dobou chytám, mám už lepší fyzičku. Tak jsem se na to soustředil. Je to lepší, než na začátku sezony. Zvedám se. Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale už je to pryč. V neděli jedeme do Varů a čeká nás stejně těžký zápas. Žádné uspokojení.“