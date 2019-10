SESTŘIHY: Pardubice skolily Třinec 5:2! Boleslav padla ve Varech 3:5 | iSport.cz

Třetí výhru v řadě vystřelil Energii Mikúš

Domácí Energie nastoupila posílená o karlovarského odchovance Vojtěcha Poláka a souboj s třetím týmem tabulky začala aktivněji. Západočechy poslal do vedení již v páté minutě Beránek, který po nezištné přihrávce Rašky střelou z mezikruží překonal hostujícího gólmana Krošelje.

O minutu později mohlo být s hosty ještě hůře, ale Skuhravého střela skončila pouze na tyči. Mladá Boleslav poté přidala na aktivitě. A vytvořila si šance díky Musilovi a Zohornovi, v prvním dějství však Středočechům k vyrovnání nepomohly ani dvě přesilové hry.

Ve druhém dějství po šancích domácího Vondráčka, který se řítil zcela sám na Krošelje, a na druhé straně nebezpečné střele Najmana, dostali domácí příležitost hrát poprvé v početní výhodě. Sehráli ji sice výborně, jenže bez brankového efektu. Hned po skončení oslabení se ve 31. minutě dostali do přečíslení Skalický s Hrbasem, jenž střelou bez přípravy vyrovnal.

Přesně o minutu později se téměř zrcadlově opakovala situace na druhé straně a také Koblasa svou střelou pod horní tyčku nedal hostujícímu gólmanovi šanci zakročit. Pasáž bohatá na góly pokračovala. Ve 34. minutě navýšil při vyloučení Skalického skóre v předbrankovém prostoru zcela osamocený Rachůnek. V 39. minutě při vyloučení Šenkeříka dostal hosty zpět do hry Zohorna, který tečoval Hrbasovu střelu od modré čáry.

Atraktivní podívaná pokračovala i ve třetí třetině. Ve 43. minutě po Zbořilem vyhraném buly se k puku dostal Skalický a po pěkné stahovačce a následné střele zápěstím vyrovnal na 3:3. V 51. minutě po sérii vyloučení z obou stran při hře čtyř proti čtyřem Rachůnek nádherně uvolnil Mikúše a ten vystřelil domácím opět vedení. Povedený výkon Energie pečetil v 60. minutě při hře hostů bez brankáře Vondráček.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a hráli jsme, co jsme chtěli. Paradoxně ale po vstřeleném gólu jsme udělali dva zbytečné fauly a dostali tak soupeře do hry. Zvládli jsme vyhrát první třetinu a i do druhé jsme vstoupili dobře, měli jsme tam několik dobrých příležitostí. Potom jsme však udělali hloupou chybu a soupeř nás potrestal z toho, v čem je nejsilnější, což je rychlý protiútok. Hra z naší strany chvíli nebyla dobrá, ale vrátili jsme se do hry díky přesilovkám a odskočili jsme. Byla škoda, že jsme si ve druhé třetině nechali dát branku do šatny na 2:3. Jsem rád, že i když Mladá Boleslav ukázala svou sílu a vyrovnala, tak se mužstvo z toho nesložilo a dokázalo ještě dát vítěznou branku. Mužstvo to dnes odpracovalo týmově a myslím, že jsme chtěli o malinko více než soupeř, proto jsme získali tři body."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do utkání jsme nevstoupili dobře a začali jsme hrát až ve chvíli, když jsme dostali gól. Hra se srovnala po našem vyrovnání, když jsme byli trošičku na koni, vytvořili jsme ale hloupé chyby a Vary šly opět zaslouženě do vedení. My jsme samozřejmě tlačili a tlačili, srovnali jsme stav a dostali přesilovku, kterou však zhatil hloupý faul. Potom jsme za to byli potrestáni. Myslím, že dnes to bylo zasloužené vítězství Karlových Varů."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:21. O. Beránek, 31:07. Koblasa, 33:20. T. Rachůnek, 50:59. T. Mikúš, 59:33. Vondráček Hosté: 30:07. Hrbas, 38:40. R. Zohorna, 42:30. Skalický Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – T. Mikúš, Raška I, O. Beránek – V. Polák, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Krošelj (Haas (A)) – Ševc, Kurka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk, Klikorka – Skalický, Zbořil (C), Vondrka – R. Zohorna, P. Musil, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – Maršoun, Pabiška, Houška. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Hynek, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3531 diváků

Bídnou sérii Ostravanů ukončil Lakatoš

Vítkovicím na poslední chvíli vypadl ze sestavy kvůli zdravotním potížím nejproduktivnější hráč Bukarts. Snad možná proto domácí v první části Honzíka v litvínovské brance zásadně neohrozili. Severočeši opticky působili čiperněji a svěžeji a mezerami ve středním pásmu pronikli do několika šancí. Největší vzruch přinesla 15. minuta: Hüblův sólový nájezd zakončený blafákem Svoboda se štěstím ustál, stejně tak následné obléhání branky, při kterém neprostřelil shluk těl v brankovišti Kašpar.

Mírná převaha Severočechů ve druhé části nabrala na síle. Hned ve 22. minutě promarnil další sólo Jurčík, ve 27. minutě v přesilovce Svoboda reflexivně vyrazil vyloženou šanci Myšáka a Jánošík při hře pět na čtyři stačil trefit ještě tyčku.

Vítkovice do té doby paběrkovaly. Nakonec pro ně ale druhá část dopadla nad očekávání. První opravdovou příležitost měl až ve 35. minutě Mallet, Honzík však jeho nájezd zprava kryl. Další brejk Vítkovicím přinesl radost: Lakatoš ve 38. minutě zasekl obránci a pohotovým švihem zavěsil.

Lakatoš mohl v úvodu třetího dějství i zvýšit, ale Honzíka zblízka nepřekonal. Vítkovicím vedení hrálo do karet. Z defenzívy vyrážely do kontrů a po příležitosti Němce ve 47. minutě hosty hodně podržel Honzík. Výsledek potvrdil až trefou do prázdné branky při litvínovské power play 36 sekund před koncem Gregorc. Litvínov po čtyřech zápasech, kdy dokázal zabodovat, vyšel tentokrát naprázdno.

Ohlasy trenérů

Jakub Petr (Vítkovice): "Dnes je zisk bodů více než předvedená hra. Když to vezmu v globálu, Litvínov nebyl horším mužstvem, ale v některých jiných zápasech to bylo naopak, já mužstvo chválil, ale neměli jsme body. Hráli jsme destruktivně. Podržel nás gólman, měli jsme obrovskou porci štěstí. Skládali jsme to po kouscích, nebylo tam mnoho kreativity, ale někdy to tak je. Dneska si mužstvo dokázalo, že to tím neatraktivním hokejem lze vybojovat."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Jeli jsme sem se záměrem navázat na hru z posledních utkání. Bohužel pokud nebudeme mít tlak do brány a střely, bez vstřelené branky nemůžeme zvítězit. Nedaří se nám ani hra v přesilovce. Nedokážu si to vysvětlit. V tréninku se na to zaměřujeme, ale naše přesilovky jsou tristní."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:18. Lakatoš, 59:24. Gregorc Hosté: Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Výtisk (C), Trška, Bodák – O. Roman (A), Schleiss, Mallet – Lakatoš, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – Dej, Vopelka, E. Němec – Kurovský, Werbik, Guman. Hosté: Honzík (Janus) – Baránek, Jánošík (A), Ščotka, J. Říha, L. Doudera, Štich, Kubát – F. Lukeš, V. Hübl (A), Kašpar (C) – Jarůšek, M. Hanzl, Petružálek – Trávníček, Válek, Jurčík – Gerhát, J. Mikúš, Myšák. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Bryška, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 007 diváků

Hanáci padli popáté v řadě

V dresu domácích se díky možnosti střídavých startů z Jihlavy objevil po třech a půl letech útočník Pekr, hosté naproti tomu vrátili do sestavy řadu opor, které vynechaly při jistotě postupu závěrečný zápas v základní skupině Ligy mistrů proti Štýrskému Hradci.

První třetina vyšla lépe hostům. Aktivitou vynikal především exolomoucký Jergl, který si kromě několika zajímavých herních situací připsal také asistenci na úvodní brance Rákose. Ten se prosadil z brejkové situace, když si rozhýbal brankáře Konráda a poslal mu puk mezi betony. Rákos vzápětí mohl - opět po Jerglově přihrávce - přidat také svoji druhou branku, ve skórování mu však zabránil dobrý zákrok Konráda.

Ve druhé třetině se kvalita utkání snížila a diváci dlouho museli čekat na vážnější šanci. První náznak přišel až po polovině druhé třetiny, kdy na Konráda ujížděl Klíma. Pod tlakem obránců však zakončit nedokázal. První větší šance si vypracovala také Olomouc, jenže povedené rány Škůrka a Tomečka branku minuly a po individuální akci Irgla proti jeho bekhendovému pokusu dobře zasáhl Mazanec.

Také třetí třetina pokračovala v podobném duchu a k první zajímavé střele se dostal až před její polovinou Zámorský. Proti jeho pokusu z prostoru mezi kruhy ale dobře zasáhl strážce domácího brankoviště Konrád. Stav se mohl měnit na obou stranách v posledních minutách. Olomouckého Klimka ale vychytal Mazanec a hned vzápětí byl stejně úspěšný Konrád proti Červenému. Hradec Králové se druhé branky dočkal hned o minutu později, kdy Konráda z prostoru mezi kruhy prostřelil Radovan Pavlík.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): "Jsme teď v útoku trochu jaloví a dnes se to zase potvrdilo. Musíme s tím bojovat a jít do dalšího zápasu. Nedá se nic dělat, prostě musíme vystřelit v zápase vícekrát, to je ta cesta, abychom byli produktivnější. Samozřejmě, že se to pak na každém projeví. Nesmíme si to ale moc připouštět, sezóna je ještě dlouhá a já věřím, že tu černou sérii ještě otočíme."

Petr Svoboda (Mountfield HK): "Věděli jsme o důležitosti utkání, protože naše výsledky v poslední době nebyly nic moc. Čekali jsme těžké utkání, což se potvrdilo. Dnes to bylo hodně o bojovnosti, kluci ukázali charakter. Nebyl to z naší strany krásný hokej. Ve třetí třetině jsme měli trochu štěstí, kdy Olomouc měla šance a nedala je. My jsme pak dali druhý rozhodující, gól. Výborně chytal Mazanec, který nás podržel. Jsme za body z Olomouce velmi rádi, protože se odtud nevozí lehce."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 10:55. Rákos, 55:26. R. Pavlík Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Dujsík, Švrček, Jaroměřský, Valenta – Ostřížek, Klimek, V. Tomeček – Olesz, Kolouch, Irgl – Burian, Nahodil, Pekr – Hecl, Skladaný, Kořenek. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Allen, Nedomlel, Rosandić, F. Pavlík, Šalda – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák (C) – R. Pavlík (A), Cingel, Vincour – Červený (A), Rákos, Jergl – Perret, Klíma, Paulovič. Rozhodčí Pešina, Šír – Lederer, Zíka Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 3771 diváků

Dynamo pod Bělohlavem má skalp dalšího týmu ze špičky

Třinec působil od začátku zápasu živějším dojmem, ale výraznou střeleckou převahu nedokázal přetavit ve vedoucí gól. Dvakrát na Kacetla nevyzrál Hrňa a kotouč do sítě nedostal ani Michal Kovařčík. Pardubice po bázlivém startu nakopla střela Hovorky, kterou Kváča se štěstím vyrazil, a v závěru první části spálil stoprocentní možnost Blümel.

Góly v Pardubicích začaly padat až po pauze. Harju se k vedoucí trefě dostal trochu se štěstím, když do sítě sklepl letící kotouč. Důraz v prostoru před brankou se Dynamu osvědčil a ve 24. minutě po pohotové dorážce zvýšil na dvoubrankový rozdíl Hovorka. Třetí branku mohl přidat Pochobradský, který pláchl po křídle, jenže branku o kousek minul.

Oceláři se k tomu, aby přímo ohrozili Kacetla, pořádně nadřeli, i když času kolem jeho branky trávili dost. Nejblíže ke gólu tak byl po dlouhé době Vrána, jehož nahození z dálky málem proskákalo až do sítě. Důležitý kontaktní gól ještě před druhou přestávkou Třinec ale přece jen vstřelil. Ve 39. minutě si Dravecký na straně odcouval a přestože mu střela z první nesedla, kotouč i tak skončil v síti.

Jenže hned zkraje třetí části pláchl Matýs a střelou nad lapačku vrátil Dynamu dvoubrankové vedení. Dravecký vzápětí ve stoprocentní šanci minul branku. Ke kýženému gólu Ocelářům pomohla až přesilovka, ve které se po Vránově dobrém napadání trefil do horního rohu Marcinko.

Třinec vrhl všechny síly do útoku a Kváča musel vzadu hasit příležitosti Kousala a Kusého při přečísleních. Stejně pohotový byl ale i na druhé straně Kacetl, který zlikvidoval teč Kofroně i čistou gólovku Adamského. Při hře bez brankáře byl blízko vyrovnání Vrána, jenže puk až za čáru nedoklouzal. Naopak střelami do opuštěné branky pečetili pardubické vítězství Kousal a Mandát.

Ohlasy trenérů

Radek Bělohlav (Pardubice): "Dokázali jsme přestát těžkou první třetinu a remízový stav byl v tu chvíli hodně osvobozující. Ráz zápasu pak určily naše dva góly na začátku druhé třetiny, které padly po tlaku do branky. Ubránili jsme spoustu oslabení a kluci do hry dali i bojovnost, která nám často chybí. V závěru jsme měli i štěstí, když byl Třinec blízko vyrovnávacímu gólu. Získali jsme parádní tři body."

Marek Zadina (Třinec): "Přijeli jsme do Pardubic vyhrát a klukům se nedá upřít snaha a bojovnost, ale pokaždé jsme z našeho tlaku inkasovali. Někde jsme propadli, při napadání nám chyběl třetí hráč a Pardubice z toho ujely ke gólu. Navíc jsme neproměnili spoustu šancí a nepomohli si ani přesilovkami. To nás stálo dnešní zápas."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:48. Harju, 23:43. Hovorka, 42:05. Matýs, 58:58. R. Kousal, 59:16. Mandát Hosté: 38:24. Dravecký, 50:45. Marcinko Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Eklund, Holland, J. Kolář, Ivan, Mikuš, J. Zdráhal – Mandát, R. Kousal, Tybor – Látal, Harju, Hovorka – Kusý, J. Kloz, Blümel – Machač, Pochobradský, Matýs. Hosté: Kváča (Bartošák) – Gernát, Roth, M. Doudera, Krajíček, Galvinš, D. Musil – Hrehorčák, P. Vrána, M. Stránský – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Polanský, Kofroň – Hladonik. Rozhodčí Hejduk, Bejček – Lučan, Kis Stadion enteria arena Návštěva 6327 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 12 6 1 1 4 46:35 21 2. Kometa Brno 10 6 1 1 2 27:23 21 3. Mladá Boleslav 11 5 2 1 3 34:25 20 4. Sparta 10 4 3 1 2 43:31 19 5. Plzeň 10 6 0 1 3 40:32 19 6. Liberec 10 5 2 0 3 45:40 19 7. K. Vary 11 5 1 1 4 36:33 18 8. Mountfield HK 11 6 0 0 5 32:32 18 9. Vítkovice 12 4 1 2 5 29:39 16 10. Olomouc 11 3 1 2 5 20:29 13 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Dynamo 11 4 0 0 7 26:33 12 13. Litvínov 11 3 0 2 6 28:35 11 14. Zlín 11 2 0 0 9 28:41 6

