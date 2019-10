Žejdl dostal dodatečný trest na jeden zápas za zákrok na Romana | iSport.cz

Žejdl hned na začátku druhé třetiny atakoval Romana mezi kruhy před mladoboleslavským brankářem Janem Růžičkou a od rozhodčích inkasoval za zásah do oblasti hlavy a krku trest na pět minut a do konce utkání. Otřesený Roman se jen ztěžka zvedal, ale později se do utkání vrátil.

Žejdl zbytečně atakoval Romana a zamířil rovnou do sprch

Ujčík po prostudování videozáznamu dospěl k závěru, že Žejdl před střetem nezvýšil rychlost, neodrazil se a ani neoddělil ruce od těla. "Zákrok však vedl zcela mimo zorný úhel protihráče, který byl v okamžiku střelby ve zvlášť zranitelné pozici a měl minimální možnost se střetu bránit," vysvětlil bývalý útočník udělení trestu, při němž přihlédl mimo jiné k tomu, že Žejdl v uplynulých dvou letech nebyl disciplinárně trestán.

Mladá Boleslav oslabení za stavu 1:2 přečkala bez úhony a přes dvoubrankové manko z úvodu zápasu zvítězila 5:3. Další soupeřem Bruslařského klubu budou v pátek na ledě Energie Karlovy Vary.