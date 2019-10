SESTŘIH: Kometa – Plzeň 3:1. Brno je první, Gulaš poprvé neskóroval | iSport.cz

Vladimír Svačina v utkání proti Plzni prožil návrat do extraligy, naskočil ve čtvrtém útoku Komety • ČTK

Plzeňský útočník Petr Straka se snaží proniknout do útočného pásma Komety • ČTK

Karel Vejmelka se marně natahuje po střele Tomáše Mertla. Nakonec to byl jediný gól Plzně v utkání • ČTK

Tomáš Mertl dostal krásnou nahrávku od Milana Gulaše a v 7. minutě poslal Plzeň do vedení • ČTK

Jakub Lev v závěru utkání stvrdil výhru Komety gólem do prázdné branky • ČTK

Deset zápasů a konec. Úchvatná série Milana Gulaše v počtu zápasů se vstřeleným gólem skončila v sobotní předehrávce 12. kola Tipsport extraligy na ledě Komety. Brňané ovládli urputnou bitvu 3:1 a dostali se do čela tabulky, kde aktuálně mají tříbodový náskok na druhý Třinec. O těsné výhře Komety rozhodla první formace, po trefách Ondřeje Němce a Martina Zaťoviče stvrdil vítězství gólem do prázdné branky Jakub Lev. Za Škodu se po Gulašově přihrávce prosadil Tomáš Mertl.

V dresu Komety si odbyl premiéru útočník Vladimír Svačina, který přišel z prvoligové Poruby. Za Plzeň nastoupil poprvé obránce Tomáš Voráček, který hostuje z pražské Sparty.

První možnost měl ve čtvrté minutě hostující Vlach, který zachytil rozehrávku Ondřeje Němce, ale jeho pokusu z levého kruhu chyběla přesnost. V čase 6:23 se hosté ujali vedení, když po kombinaci s Gulašem snadno skóroval Mertl. S osmi góly se osamostatnil na druhém místě tabulky střelců za Gulašem (13 gólů).

Kometa bleskově za 26 sekund vyrovnala. Holík vyslal do úniku Ondřeje Němce, který si před Frodlem stihl přehodit puk na bekhend a zakončit do odkryté branky. Vrátit hostům vedení mohl ve 13. minutě Vlach, který ujel po přihrávce Eberleho, ale blafákem do forhendu na Vejmelku nevyzrál.

Po 43 vteřinách druhé části otočil stav Zaťovič, který proměnil ideální Holíkovu přihrávku v přečíslení. Ve 23. minutě měl domácí kapitán další šanci, ale tentokrát Frodla nepřekonal.

Kometa držela těsný náskok i díky Vejmelkovi, který v úvodu třetí třetiny vyřešil závar před svou brankou. V 50. minutě měl jít pykat za zákrok na Gulaše Kucsera, ale plzeňský kapitán trest sportovně zrušil. Plzeň se dočkala přesilovky vzápětí po Lvově faulu, ale nevyužila ji. Výsledek dovršil 15 sekund před koncem do prázdné branky Lev. Tři body za gól a dvě asistence si připsal Ondřej Němec.

Ohlasy trenérů:

Petr Fiala (Kometa): „V první třetině byli hosté nebezpeční, pak se nám ale podařilo odskočit na 2:1 a měli jsme spoustu dalších příležitostí na vstřelení branky. Otáčeli jsme hru a dostávali se do šancí. Třetí třetinu nás hosté přestříleli, měli náznaky, ale tutové šance k vyrovnání si nevytvořili. Hra bez brankáře už je pak hop, nebo trop. Hráči pracovali velice dobře a jsem rád, že jsme utkání zvládli za tři body.“

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Odehráli jsme skvělou první třetinu, pak ale nedokážu pochopit tu proměnu, co s námi udělá inkasovaný gól. Další třetina nám nevyšla, nedařilo se nám hrát s pukem. Když to řeknu diplomaticky, tak se tady dalo v pohodě hrát a sbírat body. To se však nestalo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:49. O. Němec, 20:43. Zaťovič, 59:45. Lev Hosté: 06:23. Mertl Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Svozil, O. Němec (A), Gulaši, Pyrochta, Štencel, Bartejs, Malec – Kucsera, P. Holík, Zaťovič (C) – L. Horký, Plekanec (A), Plášek ml. – Lev, Hruška, Orsava – Jenyš, Kusko, Svačina. Hosté: Frodl (Kolář) – Vráblík, Moravčík, Čerešňák, Houdek, L. Kaňák, Budík, T. Voráček – Gulaš (C), Mertl (A), Straka (A) – Eberle, R. Vlach, V. Němec – Indrák, Kodýtek, Pour – Kantner, Rob, Matiášek. Rozhodčí Roman Mrkva, Ladislav Smetana (AUT) – Vít Lederer, Elias Seewald (AUT) Stadion DRFG arena Návštěva 7524 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Brno 11 7 1 1 2 30:24 24 2. Třinec 12 6 1 1 4 46:35 21 3. M. Boleslav 11 5 2 1 3 34:25 20 4. Sparta 10 4 3 1 2 43:31 19 5. Plzeň 11 6 0 1 4 41:35 19 6. Liberec 10 5 2 0 3 45:40 19 7. K. Vary 11 5 1 1 4 36:33 18 8. Mountfield 11 6 0 0 5 32:32 18 9. Vítkovice 12 4 1 2 5 29:39 16 10. Olomouc 11 3 1 2 5 20:29 13 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Pardubice 11 4 0 0 7 26:33 12 13. Litvínov 11 3 0 2 6 28:35 11 14. Zlín 11 2 0 0 9 28:41 6 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

