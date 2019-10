Spoluhráč Němec o Gulašovi: Už si říkáme, jestli není mimozemšťan | iSport.cz

Přijeli se do Brna rvát o první místo, ale padli. Plzeň se musela dívat, jak Kometa slavila výhru 3:1 a na pozici číslo jedna se vyhoupla ona. „Těžko se mi to hodnotí, v první třetině jsme byli lepší, měli tam dva samostatné nájezdy a nedali je. Bohužel. Od druhé třetiny jsme se už k ničemu nedostali, Kometa hrála výborně z obrany,“ komentoval defenzivně laděnou bitvu plzeňský útočník Vojtěch Němec.

Bylo cítit, že si to rozdaly dva týmy o první místo?

„Extra útočné to nebylo, nikdo nechtěl udělat chybu, hrálo se ze zajištěných obran. Když jsme pak udělali chybu, Kometa nás potrestala gólem. Byla tak vidět kvalita v zakončení a vlastně i v obraně. Tolik jsme se tam k nim nedostávali.“

Kometě zařídily výhru rejdy dvojice Holík+Zaťovič. Nic moc se nemění oproti minulé sezoně, že ne?

„Bohužel, zase jim to jede. Víte o každém týmu, kdo ho táhne. Stejně tam ale prohučíme na modré čáře a oni s ledovým klidem zakončí přečíslení dva na jednoho. To je právě ta kvalita a proto je Kometa první.“

Vy ji zase máte ale v Milanu Gulašovi, snajprovi, který dal gól 10 zápasů po sobě a až v Brně se netrefil.

„Není to jenom o gólech, ale i šancích, které nám nachystá. A to kdybychom proměnili všechny, které připraví, je bodově odskočený ještě víc. My už si z něj děláme v šatně srandu, že je mimozemšťan, není možný, aby hrál takhle skvěle. Je to blbý, ale kdyby neměla Plzeň Gulaše, není tam, kde je.“

Bylo cítit, jak si ho Kometa hledí?

„Na Gulim viseli dva hráči pořád. Je na nás, abychom toho využili. Ale... K ničemu jsme se nedostali.“

A co jste říkal tomu, že za stavu 2:1 pro Kometu odvolal plzeňskou přesilovku, když zrušil u rozhodčích faul?

„Fair play do hokeje patří, myslím, že by to udělal každý.“

Vážně?

„Myslím si to, teď je tady nastavené takové klima, že by to udělala jak největší hvězda, tak i poslední dělník. Stalo se to koloritem, je to jenom dobře.“

Ještě zpátky ke Gulašově střelecké potenci. Nechybí, abyste se vedle něj rozstříleli i vy ostatní, když soupeř brání především jeho?

„Hlídají si Guliho hodně, to je pravda, pro kluky v jeho lajně se otevírá prostor. Ale dalšího takového hráče bohužel dál v sestavě nemáme. Nikdo z nás to na sebe teď nestrhne. Nehrajeme s lehkostí, spíš, abychom neudělali chybu do obrany. Je to takové utrápené, chybí kombinace.“

Zase lepší tohle řešit teď, než v březnu, ne?

„Jasně, zaplaťpánbůh, že se nějaké ty problémy ukazují už teď. Na druhou stranu, extraliga je vyrovnaná, takže nemůžeme ztrácet moc bodů, v první řadě se musíme dostat do play off, sbírat je a neztrácet, když nejsou tak vysoko. Nikde není psané, že v play off musíme být, máme na čem pracovat.“

