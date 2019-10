Plekanec (u)bránil Gulaše. Tohle jsem hrál po většinu kariéry, řekl po výhře | iSport.cz

Vrátil se v čase do let, kdy válčil v NHL a otravoval život těm největším hvězdám. Také v sobotu byl Tomáš Plekanec vyčleněn na pacifikaci esa protivníka, brzy po startu bitvy s Plzní dostal na starost kanonýra Milana Gulaše. „Jsem na to zvyklý, hrál jsem to po většinu kariéry,“ podotkl centr Komety po výhře 3:1.

Když Tomáš Mertl po přihrávce Milana Gulaše ustřelil hosty do vedení 1:0, dohodla se brněnská střídačka, že na elitní komando Indiánů vyčlení Plekancovu jednotku. Její šéf ví, jak se dostat kdejakému borci pod kůži. „Řekli jsme si, že budeme zkoušet na něj chodit. Ale je těžké se na něj dostat pravidelně, hraje hodně minut,“ vyprávěl centr Tomáš Plekanec, jehož čeká v úterý pikantní souboj v rodném Kladně.

Milan Gulaš neskóroval, takže jste úkol splnili.

„Není to o jednom hráči, o osobní obraně. Ale o celé pětce. Ta musí hrát dobře. Když ten hráč dostane puk, musíte na něm být, nedat mu prostor. Po většinu zápasu jsme to dělali.“

Všímal jste si speciálně plzeňského střelce?

„On si chce samozřejmě udělat místo, takže se pohybuje úplně někde jinde, než se odvíjí hra. Je potřeba ho sledovat. Takový hráč je nebezpečný každé střídání. Čím míň má puk anebo ho dostane do situace, v níž s ním nemůže moc udělat, tím víc je to naše výhoda.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Plzeň 3:1. Domácí jdou do čela, Gulaš poprvé nedal gól

Ceníte si, že jste mu jako první tým po deseti zápasech nedovolili dát gól?

„Rekordy jsou pro něj krásné. Přeju mu, ať mu to lepí dál. Já jsem rád za naše body, to je pro mě důležitější.“

Vyhráli jste poslední tři zápasy, jste průběžně první v tabulce. Našel tým svou identitu?

„Body máme, za to jsme rádi. Výkony jsou nahoru dolů. Pořád jsou ve hře hluchá místa. V něčem se zlepšujeme, ale jsou i věci, které tam nepatří. S některými situacemi bychom se měli vyrovnat lépe a dávat víc branek. Teď je brzy koukat na tabulku a uspokojit se tím, že jsme po deseti nebo jedenácti kolech první.“

Co vaše početní výhody, vidíte v nich rezervy?

„Přesilovky jsou to poslední, co by nás mělo trápit. Typy hráčů na ně máme, kolikrát chybí štěstíčko. Tak to během sezony bývá. Doufám, že si to vybíráme teď.“

V lajně máte talenty Luboše Horkého a Karla Pláška. Jak se s nimi hraje?

„Je to samozřejmě jiné, než když tam je zkušený hráč. Ale kluci hrají poslední zápasy dobře. Co se týká herních detailů, je to čím dál lepší. Nekoukám tolik na statistiky. Spíš na to, abychom dělali různé věci správně. Body přijdou. Luboš má spoustu šancí, Karel je taky začíná mít.“

Nevadí vám, že zaučujete hned dva mladé?

„První lajna je víceméně jasná, akorát do ní šel místo Petera Muellera další pravák (Lukáš Kucsera). Třetí se taky nemění. Myslím, že takto je to v pořádku. Já nejsem jejich trenér. Jen se je snažím nasměrovat, pomoct v detailech.“

V úterý vás čeká pikantní duel na ledě Kladna. Jak se těšíte na utkání proti Jaromíru Jágrovi?

„Proti Jardovi jsme odehráli spoustu zápasů. Nevím ani, jestli je už zpátky z opalovačky. Viděl jsem, že je u bazénu ve Vegas. Nevím, co tam dělal.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:49. O. Němec, 20:43. Zaťovič, 59:45. Lev Hosté: 06:23. Mertl Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Svozil, O. Němec (A), Gulaši, Pyrochta, Štencel, Bartejs, Malec – Kucsera, P. Holík, Zaťovič (C) – L. Horký, Plekanec (A), Plášek ml. – Lev, Hruška, Orsava – Jenyš, Kusko, Svačina. Hosté: Frodl (Kolář) – Vráblík, Moravčík, Čerešňák, Houdek, L. Kaňák, Budík, T. Voráček – Gulaš (C), Mertl (A), Straka (A) – Eberle, R. Vlach, V. Němec – Indrák, Kodýtek, Pour – Kantner, Rob, Matiášek. Rozhodčí Roman Mrkva, Ladislav Smetana (AUT) – Vít Lederer, Elias Seewald (AUT) Stadion DRFG arena Návštěva 7524 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Brno 11 7 1 1 2 30:24 24 2. Třinec 12 6 1 1 4 46:35 21 3. M. Boleslav 11 5 2 1 3 34:25 20 4. Sparta 10 4 3 1 2 43:31 19 5. Plzeň 11 6 0 1 4 41:35 19 6. Liberec 10 5 2 0 3 45:40 19 7. K. Vary 11 5 1 1 4 36:33 18 8. Mountfield 11 6 0 0 5 32:32 18 9. Vítkovice 12 4 1 2 5 29:39 16 10. Olomouc 11 3 1 2 5 20:29 13 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Pardubice 11 4 0 0 7 26:33 12 13. Litvínov 11 3 0 2 6 28:35 11 14. Zlín 11 2 0 0 9 28:41 6 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Kometa Brno - Plzeň: Patnáct vteřin před koncem rozhodl střelou do prázdné brány Lev, 3:1

Kometa Brno - Plzeň: Skvělý vstup domácích do třetiny. Zaťovič využil přihrávky Holíka, 2:1

Kometa Brno - Plzeň: To byla rychlost! Němec okamžitě odpověděl a bylo to 1:1

Kometa Brno - Plzeň: Gulaš posunul puk na Mertla, ten otevřel skóre, 0:1

Kometa Brno - Plzeň: Jsme spokojeni s výkonem i výsledkem, těší Fialu