Musilové hráli poprvé proti sobě. Nemůžeme prohrát, usmíval se táta | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:33. Dravecký, 25:57. M. Kovařčík, 26:27. Adamský, 33:02. M. Kovařčík, 51:09. Hrehorčák Hosté: 22:06. Ordoš, 45:10. Bulíř Sestavy Domácí: Bartošák (Kváča) – Gernát, Kundrátek, M. Doudera, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, Zahradníček – M. Stránský, P. Vrána, Chmielewski – Dravecký, Marcinko (A), Hrňa – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (A), Polanský, Kofroň. Hosté: Peters (Schwarz) – T. Hanousek, Šmíd (A), Havlín, Derner, Graborenko, Kolmann, Knot – L. Hudáček, Bulíř, Birner (A) – Lenc, Filippi, Marosz – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, A. Musil, J. Vlach. Rozhodčí Hradil, Kika – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Před zápasem si dali společnou večeři, probrali dosavadní zážitky a ve 12. kole Tipsport extraligy se postavili proti sobě. „Nemůžeme prohrát,“ usmál se táta František na manželku Andreu, když spolu usedali na místa v třinecké Werk Areně. Přiznává, že i pro rodiče byl duel speciální.

„Nemůžete přát jednomu nebo druhému, normálně jsme si to užívali,“ popisoval František Musil, mistr světa z roku 1985. „Hlavně doufám, že si to užili kluci. Jeden víc, co vyhrál. Bylo hezké je vidět, bylo to poprvé.“ Že měli oba na hokejce gól? Dokonce takřka ve stejné chvíli? Ve 25. minutě se nejdřív Adam marně natahoval po dorážce do prázdné, z protiútoku pak měl solidní pozici mezi kruhy na vhazování bratr David. Gól nedal ani jeden. Táta František se jen krátce usmál. „U nás to není o gólech, u nás je to o něčem jiném.“

Přesně. David i Adam se v premiérové vzájemné bitvě prezentovali ostrou a poctivou hrou. „Bylo to zajímavé, poprvé, co jsme hráli proti sobě,“ líčil třinecký obránce David Musil. „Bylo pěkný vidět bráchu hrát proti mně. A docela se mu i dařilo.“

Podobně to vnímal i Adam Musil. Začal ve čtvrté formaci, postupně se posunul výš. Ve třetí třetině se s bráchou na ledě potkávali docela často. Ve 49. minutě se přes staršího bratra dokonce mohl prosadit. Lehkou tečí Havlínovy rány od modré trefil tyčku. „Málem mi dal gól z teče od modré,“ přikývnul obránce David. „Na jednu stranu jsem mu první extraligový gól přál, ale hlavně jsem chtěl, abychom vyhráli. Přeju mu ten gól v dalších zápasech.“

Třinec - Liberec: Patrik Hrehorčák dorazil puk do brány a zvýšil na 5:2

Jaké to pro Davida Musila bylo, hlídat mladšího bráchu? „No, neměl jsem z toho radost, ale vycházelo to tak, že skoro celou třetí třetinu jsme hráli proti sobě,“ popisoval. „To je hokej. Samozřejmě jsem ho vnímal na ledě, nechtěl jsem, aby gól dal. Nedá se říct, že bych to vnímal nějak jinak, ale věděl jsem o bráchovi, když byl proti mně na ledě.“

Přehled o bráchovi měl i Adam. Třinecký bek patří k nejtvrdším obráncům ligy, musel si hlídat záda. „Trochu jsem si ho všiml, ale že bych ho sledoval, to zase ne,“ líčil Adam Musil. „Proti sobě jsme hráli poprvé, bylo to hezké. V hale byli i rodiče, takže to byl hezký pocit, zahrát si proti bráchovi.“ Sportovně přiznal, že Oceláři brali body právem. „Zasloužili si vyhrát, byli lepší.“

Třinec - Liberec: Bulíř prokličkoval domácí obranou a z bekhendu překonal Bartošáka, 4:2

Přitom nechybělo moc a Musilové hráli podobně jako bratři Kovařčíkové v Třinci spolu. Před sezonou byla i tato varianta ve hře. „Určitě by to bylo lepší, kdybychom byli spolu, ale rozhodl se hrát za Liberec a já mu přeju, aby se mu dařilo,“ dodal David Musil.

S tím naprosto souhlasil Michal Kovařčík. Proti Liberci se blýsknul dvěma góly, bratr Ondřej si připsal dvě asistence. „Hrát s bráchou je lepší, ani si nedokážu představit, jaké by to bylo proti bráchovi,“ usmíval se Michal Kovařčík. „Ale třeba se nám to taky někdy stane, uvidíme.“

RODINNÁ DYNASTIE Z POHLEDU DAVIDA MUSILA

Jaroslav Holík, děda

Legendární centr a trenér. Hokejový bouřlivák vybojoval s Duklou Jihlava sedm mistrovských titulů jako hráč, další čtyři přidal jako trenér. S reprezentací slavil titul mistra světa v roce 1972, k tomu má dalších pět medailí z mistrovství světa a olympijský bronz. Českou dvacítku dovedl jako trenér ke dvěma světovým titulům (2000 a 2001). Před dvěma lety ve věku 72 let zemřel.

Jiří Holík, prastrýc

Mladší bratr Jaroslava Holíka. Dvanáctkrát startoval na mistrovství světa, z toho má tři zlaté medaile (1972, 1976 a 1977). V olympijských výběrech byl čtyřikrát a pokaždé se vracel s medailí (dvakrát stříbro 1968 a 1976, dvakrát bronz 1964 a 1972). V roce 1999 byl uveden do Síně slávy IIHF.

František Musil, táta

Další mistrovský titul do rodinné sbírky. Obránce František slavil v roce 1985 v Praze, o dva roky dřív získal z mistrovství světa stříbro. Z Jihlavy v roce 1986 emigroval do Minnesoty, v NHL hrál za Calgary, Ottawu a Edmonton. Tam také v roce 2001 ukončil kariéru a pro klub pracoval jako skaut. Byl i asistentem u české reprezentace, má s ní stříbro z roku 2006.

Andrea Holíková-Musilová, máma

Dcera Jaroslava Holíka byla vynikající tenistka. Profesionálně hrála v letech 1984 až 1990, roce 1985 vyhrála s československým týmem Fed Cup. Ve stejném roce vyhrála i juniorskou dvouhru ve Wimbledonu. Na žebříčku WTA bylo její nejlepším umístěním 112. místo (1988), ve čtyřhře 99. místo (1986).

Robert Holík, strýc

Syn Jaroslava Holíka, mistr světa z roku 1996. V NHL si vybudoval velkou kariéru a jméno, dvakrát slavil Stanley Cup. Vyhrál jej s New Jersey Devils v letech 1995 a 2000. Kariéru ukončil v roce 2009. Celkem v NHL odehrál 1314 zápasů (747 bodů/ 326+421) a dalších 141 zápasů přidal v bojích o Stanley Cup (59 bodů/ 20+39).

Adam Musil, bratr

O čtyři roky mladší, útočník. V mládežnických kategoriích nejdřív reprezentoval Kanadu, ovšem v uplynulém ročníku dal přednost České republice. Hrál za ni na mistrovství světa do 20 let. V roce 2015 jej draftovalo St. Louis z 94. místa, ale do NHL se neprobil. Od letošní sezony hraje za Liberec.

Třinec - Liberec: Kovařčík obkroužil branku a zasunul puk za libereckého gólmana, 4:1