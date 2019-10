Rousek: Nakopla nás změna sestavy. Jurčina má střelu od Ovečkina | iSport.cz

V předehrávce 20. kola jste hlavně díky skvělé druhé třetině porazili rozjeté Karlovy Vary. Výsledek 5:1 ale úplně neodpovídá hře, viďte?

„Myslím si, že jsme vůbec nezačali dobře. Celá první třetina nebyla vůbec podle našich představ, potom se to ale markantně změnilo a začali jsme hrát daleko lépe.“

Přišel po strohém úvodu a skóre 0:1 velký řev v kabině?

„Neřekl bych, že došlo na řev, ale sami jsme si k tomu něco řekli jako hráči. Hlavně ti starší a kapitán. Pak jsme trochu zamíchali se sestavou a to bych řekl, že nás nakoplo.“

Ve druhé části jste odstartovali pětigólový večírek díky hodně šťastnému gólu odraženému do branky. Myslíte, že přesně tohle jste potřebovali?

„Určitě. Myslím, že celkově jsme ve druhé třetině markantně zlepšili pohyb a bylo to znát. Dali jsme pak šťastný gól a koplo nás to ještě víc. Potom jsme zápas již sehráli dobře.“

Sparta - Karlovy Vary: Jurčina zlomil hokejku, jeho střela se odrazila do branky, 1:1

První velkou šanci proti Energii jste měl, když jste si parádně obkroužil branku, ještě lepší zakončení se vám ale nepovedlo, proč?

„Nejdříve jsem to chtěl zasunout, pak jsem ale viděl Řeku (Robert Říčka) dobře postaveného na volej, tak jsem mu to chtěl postrčit, ale zřejmě jsem mu to dal pozdě. Přijel k němu hráč a zablokoval mu hokejku. Když to bylo tak čistý, asi jsem to zakončení měl udělat sám.“

Následně se vám ale povedly dvě krásné trefy, to byla jistě dobrá záplata, že?

„Jo, rozhodně jsem byl rád.“ (usmívá se)

Dvougólový večer zažil i obránce Milan Jurčina. Svojí mohutnou postavou ale zřejmě na hřišti není od toho, aby střílel góly, viďte?

„Je bojovný. Už jsme viděli na tréninku, že má dobrou střelu. Jeho druhý gól to jen dokázal. Byla to opravdu krásná střela. Myslím si, že to má nacvičené ještě od Ovečkina z Washingtonu.“ (směje se)

SESTŘIH: Sparta - Karlovy Vary 5:1. Sedmá výhra v řadě, dvakrát pálil Jurčina

Jurčinův první gól byl právě ten šťastný vyrovnávací a ne moc hezký, taková šmudla. Zasmáli jste se trochu při oslavě?

„Zasmáli, podle mého názoru on sám ani netušil, že dal gól. Zřejmě pak se podíval na kostku. Každopádně jsme rádi, že to tam padlo.“

Máte sedmou výhru v řadě. Myslíte si, že už vám hra konečně sedá?

„Určitě máme pořad co zlepšovat. Teď to nejspíš ještě není podle našich představ, ale myslím si, že každým zápasem to bude lepší a lepší. S klidem můžu však říct, že to je moje nejlepší série, kterou jsem kdy zažil mezi chlapy.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:17. Jurčina, 29:51. Rousek, 33:27. Jurčina, 35:50. Rousek, 55:50. Kudrna Hosté: 11:15. Flek Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Košťálek, Polášek, Kalina, Blain, Ďaloga, Jurčina, Tomáš Dvořák – Forman, Pech, Řepík – Kudrna, V. Růžička, Říčka – Dočekal, Sukeľ, Buchtele – Rousek, Tomášek, Smejkal. Hosté: Bednář (F. Novotný) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka – T. Rachůnek, Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Raška I, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý, Vondráček. Rozhodčí Hradil, Micka – Lhotský, Svoboda Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 6 579 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Brno 12 8 1 1 2 33:26 27 2. Třinec 14 7 1 2 4 51:38 25 3. Sparta 12 5 4 1 2 50:33 24 4. M. Boleslav 12 6 2 1 3 40:28 23 5. K. Vary 13 6 1 1 5 41:39 21 6. Mountfield 13 6 1 0 6 38:38 20 7. Plzeň 11 6 0 1 4 41:35 19 8. Liberec 11 5 2 0 4 47:45 19 9. Olomouc 12 4 1 2 5 24:32 16 10. Vítkovice 13 4 1 2 6 30:43 16 11. Pardubice 12 4 0 1 7 27:35 13 12. Kladno 11 3 1 1 6 35:45 12 13. Litvínov 12 3 0 2 7 31:39 11 14. Zlín 12 3 0 0 9 34:46 9 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

