SESTŘIH: Sparta – Karlovy Vary 5:1. Sedmá výhra v řadě, dvakrát pálil Jurčina | iSport.cz

Na první výraznější šanci si diváci museli počkat až do 10. minuty, Sedláček si se samostatnou akcí hostujícího Rachůnka poradil. Vzápětí byl ale vyloučen Pech a Energie se dostala do vedení. Západočeši se sice minutu nemohli dostal do útočného pásma, poté ale Flek tečoval Stříteského střelu a otevřel skóre.

Druhý gól mohl přidat aktivní Rachůnek, Sedláček jej ale opět vychytal a domácí ve druhé třetině zápas převzali zcela do své režie. Bednář sice několik šancí Sparty zlikvidoval, ve 27. minutě ale za jeho zády skončila nevydařená Jurčinova střela, která se odrazila od Knotka.

O tři minuty později byl navíc karlovarský útočník vyloučen a Rousek pohotovou dorážkou posunul Spartu do vedení. Následně na poslední chvíli zabránil Tomáškovi ve skórování Plutnar, ale Pražané pokračovali v ofenzivním představení.

Ve 34. minutě se druhé branky dočkal Jurčina, jenž tentokrát Bednáře překonal povedenou střelou. Na jeho dvougólový večer vzápětí navázal po samostatné akci Rousek.

O tom, že Sparta vyhraje i páté domácí utkání v sezoně, tak bylo rozhodnuto. Hosté se snažili s výsledkem ještě něco udělat, Sedláček ale chytal spolehlivě. Jisté zákroky předváděl i Bednář. V 55. minutě přesto kapituloval popáté, když jej překonal nejlepší střelec domácích Kudrna. Slovenský útočník si připsal sedmou trefu v sezoně.

Ohlasy trenérů:

Uwe Krupp (Sparta Praha): „Prvních dvacet minut jsme nehráli dobře, o přestávce jsme udělali několik změn v sestavě i v naší hře a následně jsme se dostali do zápasu. Měli jsme z Karlových Varů respekt, mají velmi dobrou sezonu, přijely sem se sérií čtyř výher. V první třetině to potvrdily, hrály dobře. Dalších čtyřicet jsme ale hráli velmi dobře my, takhle chceme hrát celý zápas.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „V první třetině jsme hráli zhruba to, co jsme chtěli. Myslím si, že jsme ještě velmi dobře vstoupili do druhé třetiny, bohužel po některých našich nevyužitých šancích jsme soupeři darovali dvě laciné branky a tím jsme ho dostali do zápasu. Od té doby byla Sparta lepším týmem, rozhodně byla produktivnější. My jsme trošku upustili od poctivého zodpovědného hokeje, který nám přinášel body v předchozích zápasech. Sparta zápas kontrolovala a zaslouženě vyhrála.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:17. Jurčina, 29:51. Rousek, 33:27. Jurčina, 35:50. Rousek, 55:50. Kudrna Hosté: 11:15. Flek Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Košťálek, Polášek, Kalina, Blain, Ďaloga, Jurčina, Tomáš Dvořák – Forman, Pech, Řepík – Kudrna, V. Růžička, Říčka – Dočekal, Sukeľ, Buchtele – Rousek, Tomášek, Smejkal. Hosté: Bednář (F. Novotný) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka – T. Rachůnek, Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Raška I, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý, Vondráček. Rozhodčí Hradil, Micka – Lhotský, Svoboda Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 6 579 diváků

