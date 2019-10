Růžička v Hradci, poprvé spíš koukal. Proč nevyšly Pardubice a Slovensko? | iSport.cz

Z prvního tréninku máte jaké dojmy?

„Výborné, je tady skvělé mužstvo, hodně dobrý.“

Co se vám na něm nejvíc líbí?

„Celkově se mi na Hradci líbí, že má velké ambice. Myslí se tady na nejvyšší mety, což je obrovská výzva.“

Ale přišel jste i proto, že se prezidentovi klubu zdá sezona rozpačitá a obává se, aby tým nespadl do krize. Co je potřeba udělat jinak?

„Pořád je začátek sezony, takže bych nějaké velké závěry teď nedělal. Rozhodovat se začne až v březnu, tam se hraje velký hokej. Uvidíme do té doby.“

Na prvním tréninku jste působil spíš jako pozorovatel. Chtěl jste si hráče napoprvé omrknout?

„Podíval jsem se, jak všechno vypadá. Trénink už tady Tomáš Martinec připravil a byl perfektní, k tomu se nedá nic víc říct.“

Oficiálně jste dva hlavní trenéři, což se moc nevidí. Kdo bude mít poslední slovo?

„My se s Máťou vždycky domluvíme. (usměje se) Tady nevidím problém. Už jsme si na chvíli před tréninkem sedli.“

Růžička už úřaduje v Hradci! První trénink jen pozoroval z povzdálí

Je pro vás důležité, abyste měli na hokej stejný pohled?

„To zase ani ne, klidně se můžeme v něčem lišit, nevadí mi o hokeji diskutovat, naopak. Tohle spíš prospěje. Důležité je, abychom se pak dokázali domluvit, a tohle zvládneme.“

Do teď jste znal Hradec hlavně jako soupeř. Hrál někdy víc na riziko, hodně v pohybu, ofenzivně. Jak se vám to líbilo?

„Máte pravdu, že Hradec hraje na riziko a já jsem zastáncem trochu něčeho jiného.“ (usměje se)

Právě...

„Ne, uvidíme. Nemá cenu se tady nějak ukvapovat, cokoliv komentovat. Je tady opravdu hodně kvalitní mužstvo, které je dobře vedené.“

Jen si říkám, co když Tomáš Martinec bude dál chtít hlavně napadat, chodit i s obránci vysoko, vy zase budete chtít spíš hru zatáhnout. Podle koho se bude hrát?

„My se domluvíme. Věřím tomu, opravdu. Teď je týden do reprezentační přestávky, pak bude volno, postupně dáme všechno dohromady. Jsem i rád, že hodně hráčů tady znám, takže nějaká adaptace bude jednodušší.“

Můžete mít víc pozorovací roli i na prvním zápase?

„Uvidíme ve Vítkovicích.“

Tipuju, že tohle vydržíte tak dvě minuty.

„Nebo taky půl minuty.“ (usměje se)

Bylo hodně zvláštní nemít teď půl roku svůj klub?

„Nezažil jsem to, na druhou stranu, pokud situace v Chomutově nastala tak, jak nastala, jasně jsme se domluvili. Já jsem odešel. Kdybych neřekl, že chci končit, pokračoval jsem tam dál. Ale už jsem tam být nechtěl. Když mi bylo oznámeno, že mužstvo nebude mít ambice se vrátit zpátky do extraligy? Chci hrát vždycky na nejvyšších místech. Ale nemít ambice být nahoře mě nelákalo.“

Hradec má vážně velkou kvalitu

Pomůže pauza od hokeje aspoň v tom, že si můžete srovnat myšlenky?

„Mohl jsem se věnovat rodině, malé, sledovat hokeje. Viděl jsem hodně zápasů.“

A věta ze začátku tréninku: „pane, to je jiný tempo“, svědčí o tom, že se extraliga tak moc posunula?

(směje se) „No, byl jsem teď hodně v Kadani... A tohle byl prostě úplně jiný fičák. Přišel jsem k hodně dobrému mančaftu.“

Nějaké změny v kádru se hlavou honí?

„Hradec má vážně velkou kvalitu, tohle není teď ta hlavní věc.“

Nebyl jste překvapený, že tak dlouho trvalo, než jste se s někým domluvil?

„Když jste ale volný v květnu, všechny kluby měly trenéry. Těžko vám někdo bude měnit člověka, se kterým počítá na sezonu. Počítal jsem s tím, že se bude čekat.“

Ale brousily kolem vás Pardubice, blízko byl i Litvínov a nakonec nic.

„Jenže to se dělo posledních čtrnáct dní. Liga se vždycky rozjíždí v půlce září, ani mě nenapadlo, že bych měl něco dřív než v říjnu.“

V létě byl blízko Slovan, ale jak skončil v KHL, angažmá v Bratislavě krachlo. To vás nezaskočilo?

„Takový je hokej. Moji agenti vždycky něco domlouvali, tohle nevyšlo, tak se čekalo dál.“

Slovenská reprezentace blízko nebyla?

„Nevím, jak byla blízko. Ale nedopadlo to, takže teď se dá říct, že daleko.“

Nemyslel jste si, že nakonec spíš skončíte v Litvínově než v Hradci? V minulém týdnu taky oficiálně přiznal, že s vámi jedná, jenže Jiří Šlégr na lavičce nakonec zůstal.

„Tam je to složitější a nechci se k tomu ani nijak moc vyjadřovat. Pro mě byla daná jedna jediná věc, Hradec byl první, kdo mě oslovil a toho si velmi vážím. Ani neměl nějaké velké problémy, že by hodně prohrával, ale klub o mě stál.“

Pardubice vás při odvolání Ladislava Lubiny neoslovily s konkrétní nabídkou?

„Tam to nebylo tak žhavé a blízko. Víceméně jsme nejednali, proběhly tam jen dva telefonáty a pak to usnulo.“

Při zápase se Zlínem hradečtí fanoušci vytáhli choreo, které říkalo, že si vás v klubu nepřejí. Nebojíte se odmítavého přijetí?

„Chápu, že sem nechtěli nikoho jiného, je tady Máťa, který je opravdu dobrý trenér a lidi ho mají rádi. Je logické, že to takhle cítí. Co s tím já nadělám? My musíme se hlavně dívat, abychom měli dobré výsledky, přišel jsem sem hlavně proto, abychom udělali nějakou práci a pokusili se být na konci sezony co nejvýš.“

Taky jste ale pod tlakem. Jak jste sám říkal, klub není v krizi, relativně se mu daří. Co když najednou přijde pár porážek?

„Když se vyhrává, fanoušci jsou perfektní. Když se začne prohrávat, je to samozřejmě horší. Pod tlakem jsem byl vždycky, s tím nemám problém. Hradec jsem vzal, vím, že to bude stejně. Nějak jsem se rozhodl a věřím, že to bylo správné rozhodnutí.“