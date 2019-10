Pro hladového Růžičku je Mountfield ideální štací na restart | iSport.cz

To, o čem se týden mluvilo, se i stalo. Vladimír Růžička se vrací z konzultačního úvazku v Kadani do velkého hokeje. Šestapadesátiletý kouč se domluvil na zlepšovacích pracích v hradeckém Mountfieldu.

Velké trenérské zvíře je zpět. A s ním i otázky. Dokáže Smoleňákovu tlupu vytáhnout k medailím? Je to pořád v něm? Je pravda, že po sestupu s Chomutovem pochopil, že řemeslu, s nímž zářil, musí dát něco navíc, aby mu neujel vlak? A jak si sedne s Tomášem Martincem, jenž mu má být k ruce?

Rozumím tomu, že si hradečtí fans Martince oblíbili. Odvádí dobrou práci, je místní, pro klub dýchá. Vyhazov na hodinu by mi přišel neurvalým, nemístným řešením se silným povzdechem na konci. To se nestalo. Stávající kouč zůstává u týmu, výsostný pětiletý kontrakt mu běží dál. Vedení se k němu zachovalo férově.

A že k sobě Martinec dostává nového slovutného parťáka? To se nemůže zlobit. Jasně, že z toho neskáče metr do stropu, na to by nikdo z nás chuť neměl. Upřímně, zásah šéfů lze brát jako jisté vyslovení nedůvěry. Ovšem má svou logiku: nevyzpytatelné výkony týmu, které jsou s ohledem na sílu kádru neadekvátní. Plus nedostatečná záruka, že se projev týmu šmahem/v dohledné době zlepší.

Ostatně, kdyby se Martincovi pracovalo špatně a byl zdrcen příchodem Růžičky, na místě by bylo podání demise. Pokud novému modelu nevěří, nemusí u něj být. Martinec je s ním zdá se ztotožněn, a pokud sám od sebe neodejde, dává najevo, že novému schématu věří a podle toho by se měl i zachovat. Snažit se být s Růžičkou na jedné bárce musí být naprostou samozřejmostí.

Předpokládám, že pod Bílou věž přichází hladový stratég, kterému velký hokej a velká vítězství ukrutně chybí. Pro Růžičku je hradecká štace ideální působištěm pro restart.

A pro Mountfield vlastně taky.