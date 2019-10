Frodl chápal Bartošáka: Každému to tam občas propadne, ale vypadá to šíleně | iSport.cz

Když jeho spoluhráč Jan Eberle mluvil o gólu bekhendem z velkého úhlu, kterým zaskočil třineckého Patrika Bartošáka, z legrace zmínil: „Zkouším to i na Frodlíka, taky mu to tam padá. Tak jsem to zkusil i teď.“ Na to plzeňský brankář Dominik Frodl zareagoval: „Co kecáš!“ Oba měli po sobotní výhře nad Třincem (6:1) dobrou náladu. Frodl přiznal, že se dokáže vžít do kůže gólmana Patrika Bartošáka, který gól z velkého úhlu pustil. „Jednou za čas to tam propadne každýmu,“ vykládal plzeňský brankář.

Takže dokážete pochopit, že mu to tam propadlo?

„Je to nepříjemné. Kolikrát brankář v té situaci neví, co se bude dít, musí počítat s tím, že tam někdo dojede na dorážku na zadní tyč. Tyhle góly vypadají šíleně, ale ono není vůbec lehký zvolit správný zákrok. Každý gólman aspoň jednou za sezonu dostane takový gól. Protože skulinka přímo na puk tam je. Jednou za čas to tam propadne. Tentokrát to díky bohu nepropadlo mně. Třinec přitom dal podobný gól.“

Ale vy jste to vyrazil.

„Nahodili to z rohu, mě to trefilo do hokejky. Pak přišla dorážka do prázdné. Bylo to podobné, u mě to akorát potom nevypadalo tak blbě.“

Plzeňští trenéři si vzali výzvu, ale neuspěli se stížností, že jste byl atakovaný v brankovišti. Jak jste to viděl vy?

„Zas tak hrozný to nebylo, že by mě jejich frajer zasekl. V zápalu boje to člověk až tolik nevnímá. Já to ani moc neprožíval, snažil jsem se během pauzy hýbat, mrknul jsem vedle do studia O2, jestli zjistím, jestli to bude platit, nebo ne. Pro nás to bylo ale paradoxně dobře, že se to přerušilo na delší dobu, Třinec nemohl dál nakopnout svůj tlak a jejich euforie po gólu se utnula.“

Plzeň - Třinec: Marcinko z dorážky na brankovišti překonal Frodla, 3:1

Jak celkově je to cenná výhra nad mistrovskými Oceláři?

„Je to výhra, což je to hlavní. Je jedno, kolik to bylo. Zápas se zlomil deset minut do konce. Vedli jsme 3:0. Pak oni dali gól, vycítili šanci, měli nějaké závary. Zlomil to až náš čtvrtý gól.“

Hned v neděli od jedné hodiny vás čeká Sparta.

„Je to nezvyk hrát takhle brzo. Ale vyhráli jsme, bude se nám líp spát, než kdybychom měli prohrát. Hrajeme navíc doma, což je pro nás přívětivější než pro Třinec, který jede ven na Kladno.“

Kapitán Milan Gulaš přidal další tři body, po 12 zápasech už jich má 28. Kdybyste si měl tipnout, kolik jich bude mít po sezoně, co byste řekl?

„Nevím, tipoval jsem, že bude nejlepší střelec, to se mi zatím plní. A kolik že má těch bodů?“

28 (15 + 13) po dvanácti zápasech.

„To je neskutečný. Kéž by mu to vydrželo. Může jich udělat osmdesát, šedesát, nevím. Říká se, že to není možný vydržet do konce sezony. Ale proč ne? Už to potvrzuje dvanáct zápasů. To už říkali lidi po šesti zápasech, že to není možné vydržet. A vidíte.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:15. Eberle, 11:22. Eberle, 17:36. Eberle, 50:36. Rob, 50:53. Gulaš, 53:33. Gulaš Hosté: 24:24. Marcinko Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Moravčík, Vráblík, Houdek, Čerešňák, Budík, L. Kaňák, T. Voráček – Pour, Mertl (A), Gulaš (C) – Vracovský, Kracík, R. Vlach – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Rob, Kolda, Kantner. Hosté: Bartošák (12. Kváča) – Gernát, Kundrátek, M. Doudera, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, Roth – M. Kovařčík, P. Vrána, M. Stránský – Dravecký (A), Marcinko (A), Hrňa – Chmielewski, Polanský, O. Kovařčík – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň. Rozhodčí Kika, Pešina – Brejcha, Jelínek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5449 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Brno 13 9 1 1 2 38:27 30 2. Sparta 13 6 4 1 2 54:33 27 3. Třinec 14 7 1 2 4 51:38 25 4. K. Vary 14 7 1 1 5 45:39 24 5. M. Boleslav 13 6 2 1 4 40:32 23 6. Mountfield 14 6 1 1 6 40:41 21 7. Plzeň 11 6 0 1 4 41:35 19 8. Liberec 12 5 2 0 5 47:49 19 9. Vítkovice 14 4 2 2 6 33:45 18 10. Olomouc 13 4 1 2 6 24:36 16 11. Litvínov 13 3 1 2 7 34:41 13 12. Kladno 12 3 1 2 6 37:48 13 13. Pardubice 13 4 0 1 8 28:40 13 14. Zlín 13 4 0 0 9 38:46 12 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Plzeň - Třinec: Výsledek vypadá jednoznačně, ale nebylo to tak, řekl Čihák